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LOP controversy: 'চেম্বারে বসে কীভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? পুলিস তদন্ত করে দেখুক': ঋতব্রতকাণ্ডে হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে স্পিকার!

LOP controversy:   'যদি একটি দলের থেকে দুটি নাম প্রস্তাব করা হয়, তাহলে স্পিকারের কি করনীয়? স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নাম বেছে নেবেন না দু পক্ষকে বলার সুযোগ দেবেন? না কি নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন? স্পিকারের কি করনীয়'?

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 16, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:52 PM IST
LOP controversy: 'চেম্বারে বসে কীভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? পুলিস তদন্ত করে দেখুক': ঋতব্রতকাণ্ডে হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে স্পিকার!
Image Credit: হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে স্পিকার!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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