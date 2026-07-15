/ধর্মতলা আটকে সভা নয়! ২১ জুলাইয়ের জন্য ৩ বিকল্প জায়গা, রাজ্যকে ডেডলাইন আদালতের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ২১ জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশের অনুমতি ঘিরে এবার সরাসরি আদালতে সংঘাত মমতা শিবির ও রাজ্যের। ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করার অনুমতি মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প জায়গা হিসেবে মেট্রো চ্যানেল, ডোরিনা ক্রসিং কিংবা এসপ্লেনেড ইস্ট—যেকোনো একটি জায়গায় সভার অনুমতি দেওয়ার দাবি জানালেন মমতা শিবিরের আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে আদালত সাফ জানিয়ে দিল, রাস্তা আটকে এভাবে ধর্মতলায় সভা করা সম্ভব নয়। বিকল্প হিসেবে ৩টি জায়গা দিয়ে দুপুর সাড়ে ১২টার মধ্যে রাজ্যকে অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।
মমতা শিবিরের তরফে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্জি
ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে যদি অনুমতি না-ও দেওয়া হয়, তবে মেট্রো চ্যানেল, ডোরিনা ক্রসিং কিংবা এসপ্লেনেড ইস্টের মতো যেকোনো একটি জায়গায় সভা করার অনুমতি দেওয়া হোক। তবে আদালতের পর্যবেক্ষণ, ধর্মতলার মূল মোড় আটকে এভাবে সভা করা সম্ভব নয়। মানুষের ভোগান্তির কথা মাথায় রেখে আদালত স্পষ্ট জানায়, "ধর্মতলা না আটকে সভা হাজরা-তে করুন।"
রাজ্যের উদ্দেশ্যে আদালতের প্রশ্ন
বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তোলেন, "ডোরিনা ক্রসিং, এসপ্লেনেড ইস্ট কিংবা বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম—এই তিনটি জায়গার যেকোনো একটিতে সভা করতে দিতে সমস্যা কোথায়?" বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালত আরও মনে করিয়ে দেয় যে, তৃণমূলের বিরোধী শিবির অর্থাত্ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠী এবং কংগ্রেসের সভার অনুমতি যখন খুব কাছাকাছি জায়গায় দেওয়া হয়েছে, তখন মমতা শিবিরের অনুমতি দিতে সমস্যা কোথায়?
দুপুর ১২.৩০-এর ডেডলাইন
আদালতের তরফ থেকে রাজ্যকে ৩টি জায়গার অপশন দেওয়া হয়েছে। এই নির্দিষ্ট বিকল্প জায়গাগুলোর মধ্যে ঠিক কোথায় রাজ্য সভার অনুমতি দেবে, তা আজ দুপুর ১২.৩০-এর মধ্যে আদালতকে জানাতে হবে।
২১ জুলাইয়ের সমাবেশ ঘিরে তরজা তুঙ্গে: কলকাতা পুলিসকে কড়া ই-মেল কালীঘাট তৃণমূলের
এদিকে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশস্থল নিয়ে টানাপোড়েনের মাঝেই এবার কলকাতা পুলিসের যুগ্ম কমিশনারকে কড়া ই-মেল পাঠায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর অভিযোগ, পুলিসের পাঠানো ই-মেলটিতে বৈঠকের সত্যতা সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছে। তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, এই শহিদ দিবসের পেছনে দীর্ঘ তিন দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। রামলীলা ময়দান বা হাজরা ক্রসিংয়ের মতো বিকল্প জায়গা দেওয়ার প্রস্তাবকে শহিদ দিবসের মর্যাদার অবমাননা বলে উল্লেখ করে আগের নির্দিষ্ট করা কোনো জায়গাতেই সভার অনুমতির দাবি জানিয়েছে তৃণমূল।