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ধর্মতলা আটকে সভা নয়! ২১ জুলাইয়ের জন্য ৩ বিকল্প জায়গা, রাজ্যকে ডেডলাইন আদালতের

TMC 21 July:  ২১ জুলাইয়ের সভা ধর্মতলায় নয়! বিকল্প ৩টি জায়গা দিল হাইকোর্ট, রাজ্যকে সাড়ে ১২টার মধ্যে সিদ্ধান্ত জানানোর নির্দেশ।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 15, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:08 AM IST
ধর্মতলা আটকে সভা নয়! ২১ জুলাইয়ের জন্য ৩ বিকল্প জায়গা, রাজ্যকে ডেডলাইন আদালতের
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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