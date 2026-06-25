কলেজে 'লকড' ইউনিয়ন রুম নিয়ে বেনজির পদক্ষেপ: কী নির্দেশ উচ্চশিক্ষা দফতরের?

মৌমিতা চক্রবর্তী: রাজ্যে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে বেনজির পদক্ষেপ। উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হল, ছাত্র সংসদে ফি বাবদ সংগৃহীত টাকা কোথায় খরচ হয়েছে, তার অডিট করতে হবে। শুধু তাই নয়, সেই অডিটের অংশ হিসেবে তৈরি করতে হবে ছাত্র সংসদের সম্পত্তি ও সামগ্রীর তালিকাও। নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত ও স্পনসরড কলেজগুলিতে।
কলেজগুলিকে যা করতে হবে
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কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদের কোনও ঘর বা অন্য কোনও ঘর যদি অনুমোদনহীনভাবে তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তা জরুরি ভিত্তিতে খুলতে হবে।
ঘর খোলার সময় অধ্যক্ষ/সহ-অধ্যক্ষ/টিচার-ইন-চার্জ/অফিসার-ইন-চার্জ উপস্থিত থাকবেন। সঙ্গে কমপক্ষে
৫ জন স্থায়ী কর্মী (শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী মিলিয়ে)।
তালা খোলার প্রক্রিয়া ছবি ও ভিডিয়ো রেকর্ড করতে হবে। ঘরের ভিতরে পাওয়া সমস্ত সামগ্রীর তালিকা তৈরি করতে হবে। উপস্থিত সকল কর্মীর স্বাক্ষর নিয়ে সেই তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে।
কোনও অনভিপ্রেত বা সন্দেহজনক জিনিস পাওয়া গেলে অবিলম্বে কলেজের প্রশাসক বা গভর্নিং বডি এবং ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (DPI)-কে জানাতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, নির্দেশ কার্যকর করার পর কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট DPI-কে পাঠাতে হবে। রিপোর্টের কপি সংশ্লিষ্ট কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককেও দিতে হবে। বিষয়টিকে “অত্যন্ত জরুরি” (Extremely Urgent) হিসেবে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন,'গত কয়েক বছর ধরে এই ভর্তির মরসুমে নতুন ছাত্রছাত্রীরা কাছ থেকে অভিযোগ পাচ্ছি।তথাকথিত ছাত্রনেতার ভেকধারী গত দশ বছর ধরে ছাত্র সংসদের নির্বাচনই হয়নি, ভেকধারী মানুষ কলেজ ক্যাম্পাসে দাদাগিরি করছে। এবার উচ্চশিক্ষা দফতর জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে'।
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