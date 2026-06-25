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কলেজে 'লকড' ইউনিয়ন রুম নিয়ে বেনজির পদক্ষেপ: কী নির্দেশ উচ্চশিক্ষা দফতরের?

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, নির্দেশ কার্যকর করার পর কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট DPI-কে পাঠাতে হবে। বিষয়টিকে “অত্যন্ত জরুরি” (Extremely Urgent) হিসেবে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 25, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:59 PM IST
কলেজে 'লকড' ইউনিয়ন রুম নিয়ে বেনজির পদক্ষেপ: কী নির্দেশ উচ্চশিক্ষা দফতরের?
Image Credit: কলেজে &#039;লকড&#039; ইউনিয়ন রুম নিয়ে বেনজির পদক্ষেপSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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