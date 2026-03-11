LPG Gas Shortage in Kolkata: চরম সংকটে কলকাতা: গ্যাসের জোগান না থাকায় বন্ধ হয়ে গেল হিন্দু হস্টেলের ক্যান্টিন, তালিকা আরও বাড়ছে

LPG Gas Shortage in Kolkata: চরম সংকটে কলকাতা: গ্যাসের জোগান না থাকায় বন্ধ হয়ে গেল হিন্দু হস্টেলের ক্যান্টিন, তালিকা আরও বাড়ছে
Hindu Hostel Canteen Shut Down: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আবহে ঘনীভূত হচ্ছে জ্বালানি সংকট, আর তার সরাসরি প্রভাব এবার কলকাতার ঐতিহ্যবাহী হিন্দু হোস্টেলে। রান্নার গ্যাসের অভাবে বন্ধ হয়ে গেল শতাব্দীপ্রাচীন এই হোস্টেলের ক্যান্টিন। বিপাকে পড়েছেন শয়ে শয়ে পড়ুয়া।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: বিশ্ব রাজনীতির অস্থিরতা আর মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের উত্তাপ এবার সরাসরি আছড়ে পড়ল কলকাতার শিক্ষা প্রাঙ্গণে। রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকটে গতরাত থেকে বন্ধ হয়ে গেল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাব্দীপ্রাচীন হিন্দু হোস্টেলের ক্যান্টিন। যার ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন হোস্টেলের প্রায় ১২০ জন আবাসিক ছাত্র।
ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, রান্নার গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ায় এই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। নতুন সিলিন্ডারের জন্য বুকিং করা হলেও সরবরাহকারী সংস্থা থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আপাতত জোগান নেই। নতুন গ্যাস আসতে ঠিক কতদিন সময় লাগবে, তাও স্পষ্ট নয়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস পুরোদমে চলছে, ফলে হোস্টেল খালি করে বাড়ি যাওয়ারও উপায় নেই ছাত্রদের।
ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই চড়া দামে বাইরের হোটেল বা রেস্তোরাঁ থেকে খাবার কিনে খেতে হচ্ছে ছাত্রদের। আবাসিকদের বক্তব্য, "আমরা দূর-দূরান্ত থেকে পড়তে আসি। মেসের বা হোস্টেলের ক্যান্টিনই আমাদের প্রধান ভরসা। এখানে কম খরচে পুষ্টিকর খাবার পাওয়া যায়। দিনের পর দিন বাইরে চড়া দামে খাবার খাওয়া আমাদের মতো সাধারণ পরিবারের ছাত্রদের পক্ষে অসম্ভব।"
শুধু হিন্দু হোস্টেলই নয়, শহরের একাধিক নামী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন মালিকরা কপালে চিন্তার ভাঁজ নিয়ে দিন গুনছেন। তাঁদের দাবি, বুকিং করার সত্ত্বেও গ্যাস মিলছে না। সরবরাহকারীরা ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে এলপিজি (LPG) সরবরাহে টান পড়েছে। অনেক ক্যান্টিনেই আর মাত্র দু-এক দিনের গ্যাস মজুত আছে। ফলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে কলকাতার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিনই বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেটাই দেখার। তবে আপাতত না খেয়ে বা পকেটের কড়ি খরচ করে বাইরের খাবারের ওপর ভরসা করেই দিন কাটছে কয়েক’শ পড়ুয়ার।
