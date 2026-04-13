English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
Hindu School: সখ্যতার ৫০; হিন্দু স্কুলের ৮৬-র মাধ্যমিক ব্যাচের অটুট বন্ধুতা, অনন্য যাপনে ছুঁয়ে দেখা ইতিহাস

Hindu School: হিন্দু স্কুলের ১৯৮৬ সালের মাধ্যমিক ব্যাচের আজও অটুট বন্ধুতা। 'সখ্যতার ৫০' আয়োজন করে একদল প্রাক্তনীরা দেখিয়ে দিল ইচ্ছা থাকলেই এই ভেঙে যাওয়ার পৃথিবীতে জুড়ে থাকা যায়।

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 13, 2026, 07:22 PM IST
কলেজ স্ট্রিটের বুকে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের পীঠস্থান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সালটা ১৯৭৬৷ তার প্রায় এক দশক আগে দেড়শো বছর পার করেছে বাংলার নবজাগরণের পীঠস্থান হিন্দু স্কুল৷ রাজনৈতিক অস্থিরতা আর অশান্তিতে ভরা বাংলায় তখন যেন জোর করেই শান্তি নামানো হয়েছে৷ সত্তরের উত্তাল কলেজ স্ট্রিট চত্বর তখন তুলনায় কিছুটা শান্ত৷ যেহেতু কয়েক মাস আগেই দেশজুড়ে নেমে এসেছে জরুরি অবস্থা৷ 

Add Zee News as a Preferred Source

সেই সময় একদল ছেলে তাদের শৈশব কাটিয়ে প্রবেশ করল ছাত্রজীবনে৷ ওই বছর হিন্দু স্কুলের প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হল ওই ছেলেগুলি৷ তারপর আরও কয়েকজন ১৯৮০তে পঞ্চম শ্রেণিতে কিংবা ১৯৮১ তে ষষ্ঠ শ্রেণিতে এসে যোগ দিল এদের সঙ্গে। ১৯৭৬ থেকে গুনলে, এই ২০২৬ সালে তাদের বন্ধুত্বের পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করে গেল৷ একেবারে হাফ সেঞ্চুরি পার হল৷ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বন্ধুরা ঠিক করল মিলন হবে৷ মিলন মানে একটা মোচ্ছব তো করতেই হয়। কিন্তু, সেটাই একমাত্র মোক্ষ নয়। 

এবারের মিলনোৎসবের উদ্যোগ নেওয়ার সময় ভাবা হল আরও কিছু করতে হবে বন্ধুত্বের অর্ধ শতক উদযাপন বলে কথা৷ কিছু স্মৃতিচারণ, আত্মকথন আর অবশ্যই তার লিপিবদ্ধকরণ। চলমান কিংবা স্থির ছবি তো থাকছেই। পাশাপাশি ঠিক হল আরও কিছু কর্মসূচি রাখার৷ অন্যদের কাছে যা হিন্দু স্কুল নামে পরিচিত সেটা তো এদের কাছে এক মন্দিরসম। 

বাল্য থেকে কৈশোর পেরিয়ে, তারুণ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছোনোর সেই কঠিন সময়ে, যে পীঠস্থান এদের চারিত্রিক মানসিক আত্মিক ভিত গড়ে দিয়েছিল; সেই মন্দিরে গিয়ে মাথা নোয়ানো ; কিছুটা সময় ব্যয় করে, পুরনো দিনগুলিকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করা হল। খোঁজ খবর নিয়ে সেই সময়কার কয়েকজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছে যাওয়া হল।তাঁদের সঙ্গে দেখা করে বিনীত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হল।

আবার বিগত ৫০ বছরের সুদীর্ঘ পথ চলতে চলতে, এদের বন্ধুত্বের মালার যে ফুলগুলি অকালে ঝরে পড়েছে ; তাদের স্মরণ করা হল। এদের হিন্দু স্কুলের ১৯৮৬ মাধ্যমিক ব্যাচের সকল সদস্য বন্ধুদের স্মৃতিচারণ ও নানারকম ছবি-সহ একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ হতে চলেছে। আর ১৪৩২ বঙ্গাব্দের চৈত্রের শেষ রবিবার (১২ এপ্রিল) সন্ধেবেলায় এই শহরেরই এক প্রান্তে মিলিত হল সকলে৷ তারপর একত্রে আড্ডা-গান-গল্প-খাওয়াদাওয়া-খুনসুটিতে মেতে কাটল দিনটা। 

কে বলবে এরা সকলে মধ্য পঞ্চাশ পার করা, এদিনের আচরণ দেখে মনে হল যেন এরা সকলে কৈশোরে ফিরে গিয়েছে৷

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Hindu Schoolহিন্দু স্কুলকলেজ স্ট্রিট1986 Madhyamik batch
