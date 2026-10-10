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৩ হাজার ঢাক, ৪ হাজার শঙ্খধ্বনি! বদলের বাংলায় ইডেনে মহালয়ায় দুর্গাপুজোর মেগা সূচনা

Durga Puja 2026: মহালয়া উপলক্ষে ইডেন গার্ডেন্স ও রেড রোডে দুর্গোৎসবের বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন। উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল। সঙ্গে থাকবে ঢাক-শঙ্খের সম্মিলিত ধ্বনি, লেজ়ার শো ও শোভাযাত্রা। বিজয়ার কার্নিভালের বদলে মহালয়া থেকেই কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় মাসব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব শুরু হচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 10, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Oct 10, 2026, 10:35 AM IST
৩ হাজার ঢাক, ৪ হাজার শঙ্খধ্বনি! বদলের বাংলায় ইডেনে মহালয়ায় দুর্গাপুজোর মেগা সূচনা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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