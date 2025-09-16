English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Housewife Death: আনন্দপুরে বহুতল আবাসনে মর্মান্তিক ঘটনা, ১৯ তলা থেকে ঝাঁপ! মৃত্যু গৃহবধূর

Anandapur Housewife Death: তদন্তে এখনো পর্যন্ত কোনো রকম অসৎ কাজ বা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত মেলেনি। কোনো অভিযোগও দায়ের হয়নি

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Sep 16, 2025, 02:38 PM IST
Kolkata Housewife Death: আনন্দপুরে বহুতল আবাসনে মর্মান্তিক ঘটনা, ১৯ তলা থেকে ঝাঁপ! মৃত্যু গৃহবধূর
প্রতীকী ছবি

অয়ন ঘোষাল: মঙ্গলবার ভোরে দক্ষিণ কলকাতার আনন্দপুর থানার অন্তর্গত আরবানা কমপ্লেক্সে মর্মান্তিক ঘটনা। ভোর ৫টা ৩০ মিনিট নাগাদ টাওয়ার নম্বর ৪–এর ডানদিকে অচৈতন্য অবস্থায় এক মহিলার দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মহিলার মাথার খুলি ফেটে গিয়েছিল এবং ডান উরুতেও আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট ছিল।

দেহটিকে শনাক্ত করেন মৃতার দুই কন্যা সুহানা আগরওয়াল ও ভূমি আগরওয়াল। দেহটি তাঁদের মা সঞ্চিতা আগরওয়ালের (৪৪)। তাঁকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে, যেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সকাল ১০টা ৫ মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। গৃহবধূর মাথার খুলি ফেটে গিয়েছিল। ডান উরুতেও রয়েছে আঘাতের চিহ্ন।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা জানিয়েছেন মৃতা সঞ্চিতা কয়েকদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন এবং অত্যন্ত অন্তর্মুখী স্বভাবের ছিলেন। অন্যদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। চার নম্বর টাওয়ারের ১৯ তলার ব্যালকনিতে একটি বসার টুলও উদ্ধার হয়েছে। সেটি কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। অনুমান, সেখান থেকেই নীচে ঝাঁপ দেন তিনি। তদন্তের স্বার্থে পুলিস আর কিছু বলতে নারাজ।  

তদন্তে এখনো পর্যন্ত কোনো রকম অসৎ কাজ বা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত মেলেনি। কোনো অভিযোগও দায়ের হয়নি। ফলে এই ঘটনাকে আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে । দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য এনআরএস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আরবানা কমপ্লেক্সে মূলত উচ্চবিত্তদের আবাসন। এনআরআই ও  উচ্চবিত্তরাই মূলত সেখানে থাকেন। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ৪ নম্বর টাওয়ারে ডান দিকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে যে বাগান রয়েছে সেখানে ওই মহিলার দেহ পড়ে থাকতে দেখেন নিরাপত্তারক্ষীরা। সেই সময়েই ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছিল বলে তারা জানাচ্ছেন তাঁরা। মহিলা পড়ে থাকার খবর পেয়ে ৪ নম্বর টাওয়ার থেকে নেমে আসেন মৃতার ২ কন্যা-সুহানা ও ভূমি আগরওয়াল। তাঁরা ওই দেহটি সঞ্চিতা আগরওয়ালের বলে চিহ্নিত করেন।

(আত্মহত্যা শুধু আপনাকেই নয়, আপনার কাছের মানুষদেরও শেষ করে দেয়। আপনি কোনও ভাবে বিষণ্ণ বা অবসাদগ্রস্ত হলে কল করুন ৯১৫২৯-৮৭৮২১ নম্বরে। সোম থেকে শনি সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ফোন করার সময়।)

Kolkata Housewife deathArbana ComplexAnandapur Incident
