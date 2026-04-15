West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার ভোটে কতটা মাথাব্যথার কারণ চিনা ভোটব্যাংক? হাওয়া টানতে ম্যান্ডারিন ভাষায় প্রচার তৃণমূলের

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার ভোটে কতটা মাথাব্যথার কারণ চিনা ভোটব্যাংক? হাওয়া টানতে ম্যান্ডারিন ভাষায় প্রচার তৃণমূলের
West Bengal Election Chinese Vote Bank: তৃণমূল প্রার্থী জাভেদ খান ভোটে তাঁকে সমর্থনের জন্য ট্যাংরার দেওয়ালে ম্যান্ডারিন ভাষায় গ্রাফিতি এঁকেছেন। চিনারা কাকে ভোট দেয়? কলকাতার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের ২০০২ সালের ভোটার তালিকা থেকে অন্তত ৪৮৪ জন চিনাকে ২০২৬ সালের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুয়ারে ভোট। বাংলায় দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬। আর তারমধ্যেই এবার সামনে এল তৃণমূলের নতুন রণনীতি। যে স্ট্র্যাটেজির মূল টার্গেটই হল চিনা ভোটব্যাংক জয়। এজন্য ইতিমধ্যেই কলকাতার চিনা সম্প্রদায়ের মন জয় করার কাজে লেগে পড়েছে তৃণমূল। রীতিমতো ম্যান্ডারিন ভাষায় সমর্থনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী জাভেদ খান।
একসময় কলকাতায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় চিনারা বাস করতেন। ১৯৬০-এর দশকে তাদের জনসংখ্যা ছিল ৫০,০০০। পরবর্তীকালে তাঁদের বেশিরভাগই সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়ায় জনসংখ্যা কমে গিয়েছে অনেক। এখন তা কমে মাত্র ৩,০০০ থেকে ৪,০০০-এ দাঁড়িয়েছে। তবে অনেকেই এখনও কলকাতায় থাকেন এবং একেই নিজেদের বাড়ি বলে মনে করেন। আর সেই ভোটব্যাঙ্কও হাতছাড়া করতে নারাজ তৃণমূল। তাই তৃণমূল প্রার্থী জাভেদ খান ভোটে তাঁকে সমর্থনের জন্য ট্যাংরার দেওয়ালে ম্যান্ডারিন ভাষায় গ্রাফিতি এঁকেছেন।
জাভেদ খানের কথায়,"আমার নির্বাচনী এলাকাটি একটি 'মিনি-ইন্ডিয়া'। যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভাষীর মানুষ একসঙ্গে বাস করেন। আমি আমার নির্বাচনী এলাকার চীনা ভোটারদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য ম্যান্ডারিন ভাষায় আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"
চিনারা কবে কলকাতায় আসে?
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে কলকাতায় চীনা বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন টং আচু। তিনি ১৭৭৮ সালে বজবজের কাছে একটি চিনিকল শুরু করেন। আচুকে বার্ষিক ৪৫ টাকা খাজনার বিনিময়ে ৬৫০ বিঘা জমি দেওয়া হয়। যেখানে চিনিকলটি ছিল, সেই জায়গাটি আচুর নামানুসারে 'আচিপুর' নামে পরিচিতি লাভ করে।
আজকের চায়নাটাউন
এরমধ্যে কলকাতার টেরেটা বাজারে আরেকটি চিনা বসতি গড়ে ওঠে। এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা ফুজিয়ান ও গুয়াংডং প্রদেশ থেকে এসেছিলেন। তাঁরা আফিমের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আচুর মৃত্যুর পর, আচিপুরে বসবাসকারী বেশিরভাগ চিনা টেরেটা বাজারে চলে আসেন। যদিও আচিপুরে এখনও আচুর সমাধি এবং একটি চিনা মন্দির রয়েছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তেরেটা বাজার চিনা পাড়ায় পরিণত হয়। সেখানকার বাসিন্দারা চামড়ার কারখানা, লন্ড্রি, রেশমের কাজ, দাঁতের চিকিৎসা এবং বিউটি সেলুনের কাজ শুরু করেন।
একসময় জনসংখ্যা ৫০,০০০-এ পৌঁছয়
১৯৬২ সালের যুদ্ধের আগে কলকাতায় চিনা ভাষাভাষীর মানুষের জনসংখ্যা ৪০,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সেই যুদ্ধের সময় চিনা গুপ্তচর সন্দেহে অনেককেই রাজস্থানের দেওলি শিবিরে আটক করা হয়েছিল। এরপরই গণহারে দেশত্যাগ শুরু হয়।
চিনারা কাকে ভোট দেয়?
ইন্ডিয়ান চাইনিজ অ্যাসোসিয়েশনের মতে, চিনা জনগোষ্ঠী সাধারণত সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে যান না। তবে বেশিরভাগ মানুষ একসঙ্গে ভোট দেন। আর তরুণ প্রজন্ম রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বেশ সচেতন। কলকাতার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের ২০০২ সালের ভোটার তালিকা থেকে অন্তত ৪৮৪ জন চিনাকে ২০২৬ সালের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই ৪৮৪ জনের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশের কোনও খোঁজই পাওয়া যায়নি। আর বাকিরা মারা গিয়েছেন।
একনজরে কলকাতায় চিনা জনসংখ্যা হ্রাসের খতিয়ান
১৯৬০ - ৫০ হাজার
১৯৭০ - ২৫ হাজার
১৯৮০ - ১৩ হাজার
১৯৯০- ১০ হাজার
২০০০- ৫ হাজার
২০২৬- ৩ থেকে ৪ হাজার
আরও পড়ুন, DA Case: ৬,৬৪৫ কোটি বকেয়া পরিশোধ হয়ে গিয়েছে, ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বিরাট দাবি রাজ্যের
আরও পড়ুন, West Bengal Voter ID Rules 2026: ভোটার তালিকায় নাম তুলতে নয়া নির্দেশিকা কমিশনের: কীভাবে আবেদন করবেন, কী কী নথি দরকার, কী কী করণীয়, জানুন
