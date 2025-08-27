English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Howrah-Sealdaha Bus: পুজোর পর থেকেই কমবে হাওড়া-শিয়ালদহ বাস! বড় ঘোষণা মন্ত্রীর...

Howrah-Sealdaha Bus: হাওড়া-শিয়ালদহ রুটে বাস কমিয়ে যে রুটে ডিমান্ড আছে, সেখানে পরিষেবা দেবে এই বাসগুলি। জানিয়েছেন মন্ত্রী...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 27, 2025, 04:42 PM IST
Howrah-Sealdaha Bus: পুজোর পর থেকেই কমবে হাওড়া-শিয়ালদহ বাস! বড় ঘোষণা মন্ত্রীর...
ফাইল ফোটো

অয়ন ঘোষাল: কমতে চলেছে হাওড়া-শিয়ালদা বাস!পুজোর পর থেকেই কমানো হবে হাওড়া-শিয়ালদা শাটল সরকারি বাসের সংখ্যা। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ অপেক্ষার পর শিয়ালদা-এসপ্ল্যানেড রুটে মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়েছে চলতি সপ্তাহ থেকেই। ফলে মেট্রো পথে জুড়ে গিয়েছে শিয়ালদা-হাওড়া। জুড়ে গিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি তালুক সেকটর ফাইভ থেকে সরাসরি হাওড়া।

Add Zee News as a Preferred Source

মেট্রো চালু হয়ে গিয়েছে। অতএব বাসের ডিমান্ড কমবে। যাত্রী হারাবে বাস। এমনটাই মনে করছেন পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। তিনি জানান, এই রুটের বাস আগামীদিনে অন্য রুট যেখানে বাসের ডিম্যান্ড আছে অথচ এতদিন পর্যাপ্ত বাস দেওয়া যায়নি, সেই রুটে পরিষেবা দেবে। অর্থাৎ রুট পারমিট পাল্টানো হবে বাসগুলোর। 

ওদিকে ট্রাম প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ট্রামের জন্য যানজট বাড়ছে। রাজ্য সরকার ট্রাম চালাতে চায় না। হাইকোর্টে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। হেরিটেজ হিসেবে কিছু ট্রাম থাকবে। মানুষ ট্রাম জয় রাইড করবেন। বলেন পরিবহনমন্ত্রী। কিন্তু আধুনিক গণ পরিবহন ব্যবস্থায় ট্রামের মতো মন্থর গাড়ি রাখতে চায় না রাজ্য। এবার আদালত যা বলবে, রাজ্য তা মানতে বাধ্য। 

আরও পড়ুন, US visa new rules for Indians: লাগবে ফি, আরও কঠিন ইন্টারভিউ! ভারতীয়দের জন্য আমূল বদলাচ্ছে মার্কিন ভিসা আবেদনের নিয়ম... ২ সেপ্টেম্বর থেকেই...

আরও পড়ুন, Trump tariffs: চাপছে না ৫০% শুল্ক! 'ট্রাম্প ট্যারিফ' থেকে মিলছে ছাড়! কোন কোন ভারতীয় পণ্যে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Howrah-Sealdaha BusHowrah-Sealdaha Metroহাওড়া-শিয়ালদহ বাস
পরবর্তী
খবর

Baguiati Incident: বাগুইআটির বীভত্‍সতা! বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল কেটে বিশ্বজিতের দেহ... ভয়ংকর...

.

পরবর্তী খবর

Howrah-Sealdaha Bus: পুজোর পর থেকেই কমবে হাওড়া-শিয়ালদহ বাস! বড় ঘোষণা মন্ত্রীর...