Howrah-Sealdaha Bus: পুজোর পর থেকেই কমবে হাওড়া-শিয়ালদহ বাস! বড় ঘোষণা মন্ত্রীর...

Howrah-Sealdaha Bus: পুজোর পর থেকেই কমবে হাওড়া-শিয়ালদহ বাস! বড় ঘোষণা মন্ত্রীর...
Howrah-Sealdaha Bus: হাওড়া-শিয়ালদহ রুটে বাস কমিয়ে যে রুটে ডিমান্ড আছে, সেখানে পরিষেবা দেবে এই বাসগুলি। জানিয়েছেন মন্ত্রী...
অয়ন ঘোষাল: কমতে চলেছে হাওড়া-শিয়ালদা বাস!পুজোর পর থেকেই কমানো হবে হাওড়া-শিয়ালদা শাটল সরকারি বাসের সংখ্যা। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ অপেক্ষার পর শিয়ালদা-এসপ্ল্যানেড রুটে মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়েছে চলতি সপ্তাহ থেকেই। ফলে মেট্রো পথে জুড়ে গিয়েছে শিয়ালদা-হাওড়া। জুড়ে গিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি তালুক সেকটর ফাইভ থেকে সরাসরি হাওড়া।
মেট্রো চালু হয়ে গিয়েছে। অতএব বাসের ডিমান্ড কমবে। যাত্রী হারাবে বাস। এমনটাই মনে করছেন পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। তিনি জানান, এই রুটের বাস আগামীদিনে অন্য রুট যেখানে বাসের ডিম্যান্ড আছে অথচ এতদিন পর্যাপ্ত বাস দেওয়া যায়নি, সেই রুটে পরিষেবা দেবে। অর্থাৎ রুট পারমিট পাল্টানো হবে বাসগুলোর।
ওদিকে ট্রাম প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ট্রামের জন্য যানজট বাড়ছে। রাজ্য সরকার ট্রাম চালাতে চায় না। হাইকোর্টে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। হেরিটেজ হিসেবে কিছু ট্রাম থাকবে। মানুষ ট্রাম জয় রাইড করবেন। বলেন পরিবহনমন্ত্রী। কিন্তু আধুনিক গণ পরিবহন ব্যবস্থায় ট্রামের মতো মন্থর গাড়ি রাখতে চায় না রাজ্য। এবার আদালত যা বলবে, রাজ্য তা মানতে বাধ্য।
