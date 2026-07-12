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হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ রুটে এবার চালক বিহীন মেট্রো! চলছে পরীক্ষা, কী সুবিধে হবে এই ব্যবস্থায়

Kolkata Metro: রবিবার দিনের একটি বিরাট অংশ জুড়ে কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম পরীক্ষা করে দেখছে কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি

Written BySekender Abu ZafarReported By:Ayan Ghoshal
Published: Jul 12, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:27 PM IST
হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ রুটে এবার চালক বিহীন মেট্রো! চলছে পরীক্ষা, কী সুবিধে হবে এই ব্যবস্থায়
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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