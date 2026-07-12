/হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ রুটে এবার চালক বিহীন মেট্রো! চলছে পরীক্ষা, কী সুবিধে হবে এই ব্যবস্থায়

অয়ন ঘোষাল: হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক পর্যন্ত কি এবার চালকবিহীন মেট্রো! আজ রবিবার চলছে তারই পরীক্ষা। আজ সকাল থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত হাওড়া-সল্টলেক গ্রিন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রেখে চলছে অটোমেটিক ট্রেন চলাচলের পরীক্ষা। এটিকে টেকনিক্যাল ভাষায় বলা হয় কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম। গ্রিন লাইনের মেট্রো এই পরীক্ষায় উতরে গেলে চালক বিহীনভাবেই গ্রিন লাইনে ছুটবে ট্রেন।
রবিবার দিনের একটি বিরাট অংশ জুড়ে কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম পরীক্ষা করে দেখছে কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি। কী এই পদ্ধতি? একটি রেডিও অ্যাকটিভ কমিউনিকেশন সুড়ঙ্গ পথে একটি অন্য একটি ট্রেনকে ক্রমাগত বার্তা দেবে। অর্থাত্ একটি ট্রেন অন্য একটি ট্রেনের সঙ্গে যখন সিগন্যালের মাধ্যমে কথা বলতে শুরু করবে তখন ৩ রকম সুবিধে পাওয়া যাবে।
কী সেইসব সুবিধে
এক নম্বর হল, রেলপথে কোনও রকম বাধা বিপত্তি চাক্ষুস দেখার আগে চিহ্নিত হয়ে যাবে।
দুই নম্বর হল, একটি ট্রেন একটি স্টেশন থেকে ছেড়ে যতক্ষণে পর্যন্ত পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ অন্য একটি ট্রেন ওই প্লাটফর্মে পৌঁছয়। এক্ষেত্রে সময় লাগছে ৪ মিনিট। এখন অটোমেটিক ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে ওই সময় কমে হয়ে যাবে ২ মিনি ১ সেকেন্ড হয়ে যাবে।
তৃতীয়ত, নতুন সিস্টেম যদি ঠিকমতো কাজ করে যায় অর্থাত্ প্রতিটি ট্রেন চলা, থামা, স্লাইডিং ডোর খুলে যাওয়া, স্লাইডিং ডোর ম্য়াচ করে রেকের দরজা খুলে যাওয়ার পরিকল্পনা যদি সফল হয় তাহলে গ্রিন লাইন মেট্রোর মুকুটে এক নতুন পালক যোগ হবে। সেটি হল দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর পর কলকাতার বুকে গ্রিনলাইন মেট্রো হবে প্রথম মেট্রো যেখানে ২ মিনিটেরও কম সময়ের ব্যবধানে ট্রেন চালানো যাবে।
উল্লেখ্য, হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ লাইনে মেট্রো চড়লেই বোঝা যায় কতটা জনপ্রিয় এই মেট্রো। কারণ হাওড়া ময়দান, হাওড়া স্টেশন, বিবাদীবাগ, ধর্মতলা, শিয়ালদহ, রাজ্যের আইটি সেক্টরকে জুড়ে দিচ্ছে এই লাইন। অর্থাত্ চালকছাড়া ট্রেন চললে দুটি ট্রেনের মধ্যে ব্যবধান কমবে। ফলে বিরাট সংখ্য়ক যাত্রী উপকৃত হবেন।
এদিকে, গ্রিন লাইনের পাশাপাশি অরেঞ্জ লাইনের কাজ শেষ হয়ে গেলে চালু হয়ে যাবে এই ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে ব্লু লাইনে এই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয়। কারণ এই পথে প্লাটফর্মে স্লাইডিং ডোর নেই।
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