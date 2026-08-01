'একই দেশে মানুষের অধিকার ধর্মভেদে আলাদা হতে পারে না', অভিন্ন বিধির পক্ষে সওয়াল তসলিমার

মৌমিতা চক্রবর্তী: শহর কলকাতায় ১৯ বছর পরে ফিরলেন বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তাঁকে দেওয়া হল নাগরিক সংবর্ধনা। সেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মৌলবাদের বিরুদ্ধে একের পর তোপ দাগলেন তসলিমা নাসরিন। সওয়াল করলেন মুক্তচিন্তার পক্ষে।
এপার ওপার
তসলিমা নাসরিন তাঁর বক্তব্য বলেন, বাংলাকে কখনও এপার ওপার বলে অনুভব করিনি। কাঁটাতার ভূখণ্ডকে ভাগ করতে পারে ভাষাকে ভাগ করতে পারে না। নির্বাসনের পর দেশ খুঁজতে খুঁজতে এক দশক পর কলকাতায় একটি ঘর পেয়েছিলাম। এখানেই আমি সুখে ও স্বস্তিতে ছিলাম। আমরা 'দ্বিখণ্ডিত' নিষিদ্ধ হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্ট তা খারিজ করে দেন। তবুও ২০০৭ সালের ২২ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে কলকাতা ছাড়তে বাধ্য করেছিল। আমি কোনও অপরাধ করিনি। মৌলবাদীদের হুমকির মূল্য দিতে হয়েছিল আমাকে। আমার ঘর, শহর, পাঠক ও স্বাভবিক জীবন হারিয়ে গিয়েছিল। আমি তো আমার দেশেও কোনও অপরাধ করিনি। ৩২ বছর আগে নির্বাসন দিয়েছিল। আমি কি কাউকে হত্যা করেছিলাম? কারও ঘর পুড়িয়ে ছিলাম? আমি ডাক্তারি করেছি আর আমার গল্প প্রবন্ধে কিছু সহজ কথা লিখেছি। লিখেছি নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা। বলেছি কোনও বিধান তার উত্স ধর্ম, সমাজ যাই হোক না কেন মানুষের স্বাধীনতা, মর্যাদা কেড়ে নিলে তা বদলাতে হবে। এই কথাগুলোকেই অপরাধ বলা হল। সারাদেশে আমাকে হত্যার জন্য মিছিল বের হল, রাষ্ট্র নিরাপত্তা বিধান করার বদলে আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হল। আমার নির্বাসন নিছক একটি দুর্ঘটনা নয়। একটি নৈতিক ব্যর্থতা ইতিহাস। রাষ্ট্র যখন হুমকির কাছে নতি স্বীকার করে তখন শুধু একজন লেখক নির্বাসিত হন না। বরং আইনের শাসন, ন্যায় বিচারও নির্বাসিত হয়। আমাকে সরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র শান্তির প্রতিষ্ঠা করেনি। বরং একজন নিরস্ত্র লেখকের অধিকার বিসর্জন দিয়ে সাময়িক নিরাবতা কিনেছিল। লেখককে সরিয়ে দিলে হয়ত রাস্তা শান্ত হয় কিন্তু রাষ্ট্র দুর্বল হয়। হুমকিদাতা শক্তিশালী হয়। তা পরবর্তী হুমকির ভিত তৈরি করে।
বাক স্বাধীনতা
মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে তসলিমা বলেন, কোনও মত অপছন্দ হলে পাল্টা লিখুন, যুক্তি দিন কিন্তু লেখককে হত্যা করতে যাবেন না। তার দেশ ভাষা, ঘর, পাঠক থেকে নির্বাসন দেবেন না। একটি সমাজ কতটা সভ্য বোঝা যায়, একটি অজনপ্রিয় মত কতটা নিরাপদ তা দিয়ে। মতভিন্নতা সভ্যতার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট। আমি কোনও মানুষের লড়াই করি না। আমি তার বিরুদ্ধেই লড়াই করি যা অন্ধ আনুগত্য শেখায়, ধর্ম ত্যাগ বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসকে অপরাধ বলে, ভিন্ন মত বা ভিন্ন ধর্মের মানুষকে হত্যা করতে শেখায়। আমি সব ধর্মীয় মৌলবাদের বিরোধী, ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমি বেশি সরব। কারণ শৈশব থেকেই একে কাছ থেকে দেখেছি। ইসলামি আইনে নারীর উপরে নিপীড়ন দেখেছি, বিশ্বজুপড়ে জেহাদি উগ্রপন্থীদের সন্ত্রাস দেখেছি। তাই এর নাম স্পষ্ট করে বলি। আমি সব ধর্মের মৌলবাদকে এক কাতারে রাখি না। অন্যান্য ধর্মের মৌলবাদের কথা বলে ইসলামি মৌলবাদকে আড়াল করি না। যে অন্যায় যেখানে ঘটবে, যে মতাদর্শ তার জন্য দায়ী তার নাম ধরেই সমালোচনা করি। সত্যকে ভারসাম্যের নামে অষ্পষ্ট করা নিরপেক্ষতা নয়। বরং তা সত্যের সঙ্গে আপোষ।
মুসলিমদের শুভাকাঙ্খী
নির্বাসিত লেখিকা বলেন, মুসলমানের শুভাকাঙ্খী হওয়া মানে তাদের ধর্মীয় শাসনের বন্দিত্বে রেখে দেওয়া নয়। আমি চাই মুসলিম সমাজে মুক্ত চিন্তার চর্চা বাড়ুক। ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষের সংখ্যা বাড়ুক। নারীরা পূর্ণ স্বাধীনতা পাক। কারও মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হোক। ইসলামের সমালোচনা করা বা ইসলাম সম্পর্কে সত্য কথা বলা মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ নয়। বরং মুসলিম সামাজের বিবর্তনের জন্য এই সমালোচনা অত্যন্ত জরুরি। আজ বিশ্বে খ্রীষ্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম নীতিগত ভাবে সমালোচনার উপরে নয়। কিন্তু ইসলামি বিশ্বে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগলেই ফতোয়া শাস্তি। উদ্দেশ্য এক, সমালোচকদের মুখ বন্ধ কর। আমরা যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছি তারা চাই মুসলিম সমাজের মধ্য মুক্ত চিন্তা বয়ে যায়। সে চিন্তা অমুসলিমকে ঘৃণা করে, ইসলামের সমালোচকদের হত্য়া করে তার বিরুদ্ধে বলতেই হবে। আরও বেদনাদায়ক হল, মুসলিম সমাজকে অন্ধকারে রাখতে শুধু ইসলামী উগ্রপন্থীরাই সক্রিয় নয়; তথাকথিত প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের একটি অংশ এই অচল অবস্থাকে রক্ষা করেন। নিজেরা বাক স্বাধীনতা ও নারী-পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করেও ইসলামের সমালোচক ও সংস্কারকদের তাঁরা মুসলমান-বিদ্বেষী আখ্যা দেন। আমি অহরহ তাঁদের আক্রমণের শিকার হই।
মুসলিমদের জন্য মধ্যযুগীয় বিধান!
তসলিমা বলেন, যারা নিজেদের জন্য আধুনিকতা চান কিন্তু মুসলিম সমাজের জন্য চান মধ্যযুগীয় বিধান তারা তারা মুসলমানের সবচেয়ে বড় শত্রু। বিশ্বের বহু জায়গায় মধ্যযুগীয় আইন মানা হয়। ক্যালেন্ডার এগোলেই সমাজ আধুনিক হয় না। আইন, রাষ্ট্রচিন্তাকেও আধুনিক হতে হয়। ধর্ম মানার অধিকার মানি। একইসঙ্গে ধর্ম না মানারও অধিকারও মানি। বিশ্বাসের স্বাধীনতা থাকলে অবিশ্বাসের স্বাধীনতাকেও মানতে হবে। রাষ্ট্রের কাজ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর অধিকার রক্ষা করা। একই দেশে নাগরিকের অধিকার ধর্ম ভেদে আলাদা হতে পারে না। ভারত ও বাংলাদেশ-দুই দেশেই ধর্মীয় পরিচয়ের উপরে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দরকার। তবে তা সংখ্যাগুরু ধর্মের বিধান নয়। সংবিধান, মানবাধিকার ও নারী পুরুষের পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে রচিত হবে নাগরিক আইন। ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি মানবিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিজ্ঞান মনস্কতা, বাক স্বাধীনতার পক্ষে বলে আসছি। এর জন্য নির্বাসন জুটেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস বদলায়নি। বাংলাদেশে আজ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ভয়াবহ। রাজীব হায়দার, অভিজিত্ রায়, আশিকুর রহমান বাবু, অনন্ত বিজয় দাস-সহ অনেক সাহসী মুক্ত চিন্তককে জিহাদিকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তাদের অপরাধ ছিল ইসলামের বৈষম্য মূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তারা বার্তা দিয়েছিলেন, প্রশ্ন করলে মৃত্যু। আমি এই জীবন মানি না। প্রশ্নকারীকে হত্যা করলে সেই প্রশ্ন আরও বড় হয়ে ফিরে আসে।
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