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'একই দেশে মানুষের অধিকার ধর্মভেদে আলাদা হতে পারে না', অভিন্ন বিধির পক্ষে সওয়াল তসলিমার

Taslima Nasrin: ত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে তসলিমা বলেন, কোনও মত অপছন্দ হলে পাল্টা লিখুন, যুক্তি দিন কিন্তু লেখককে হত্যা করতে যাবেন না। তার দেশ ভাষা, ঘর, পাঠক থেকে নির্বাসন দেবেন না

Reported ByMoumita Chakrabortty
Published: Aug 01, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:23 PM IST
'একই দেশে মানুষের অধিকার ধর্মভেদে আলাদা হতে পারে না', অভিন্ন বিধির পক্ষে সওয়াল তসলিমার

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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