Kasba Murder: পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা লেগেই থাকত। শনিবার রাতে বিনোদ সিং তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে চার হাজার টাকা চায়। স্ত্রী জানায়, তাঁর কাছে টাকা নেই। এর জেরে অশান্তি আরও চরমে ওঠে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 29, 2026, 02:26 PM IST
Kasba Incident: গড়িয়ার পর কসবা: কাকভোরে ঘুমন্ত স্বপ্নাকে এলোপাথাড়ি কোপে রক্তস্রোত, শিউড়ে উঠল ছোট মেয়ে
কসবায় স্বামীর হাতে খুন স্ত্রী

রণয় তিওয়ারি: রক্তাক্ত রবির ভোর। স্বামীর হাতে নৃশংস খুন স্ত্রী। পারিবারিক অশান্তির জেরে কসবার বোসপুকুর রোড এলাকায় রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড। চার হাজার টাকার জন্য বিবাদ, আর তার জেরেই মাঝরাতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড।  স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী বিনোদ সিং। মৃত মহিলার নাম স্বপ্না সিং (৪২)। মায়ের খুনের ঘটনায় বাবার বিরুদ্ধে সরব হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন দম্পতির ছোট মেয়ে মধু সিং। ঘটনার তদন্তে কসবা থানার পুলিস।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বিনোদ ও স্বপ্নার মধ্যে দীর্ঘদিনের পারিবারিক বিবাদ ছিল। শনিবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে বিনোদ তাঁর স্ত্রীর কাছে চার হাজার টাকা দাবি করেন। স্বপ্না টাকা দিতে অস্বীকার করলে অশান্তি চরম আকার ধারণ করে। সেই সময় প্রতিবেশীরা হস্তক্ষেপে করে বিনোদকে বাড়ির বাইরে বের করে দেন।

রবিবার ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ বিনোদ পুনরায় বাড়িতে ফিরে এসে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকেন। তাঁর ছোট মেয়ে মধু দরজা খুলে দিলে সে ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকেই ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা স্বপ্নার ওপর ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিনোদ। মেয়ের চোখের সামনেই স্ত্রীকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে সে। মধুর চিৎকার ও প্রতিবেশীদের আসার শব্দ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেন অভিযুক্ত। গুরুতর জখম অবস্থায় স্বপ্না দেবীকে উদ্ধার করে ভোর ৫:৩০ নাগাদ চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ (CNMC) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ হাসপাতালের তরফে কসবা থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিস তদন্তে নামে। মৃতার ১৮ বছর বয়সী কন্যা, মধু সিংয়ের বয়ান অনুযায়ী জানা যায় যে, তাঁর বাবা ও মায়ের মধ্যে পারিবারিক বিষয় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বচসা চলছিল এবং সেই বিবাদের জেরেই বিনোদ সিং আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। পুলিসি তৎপরতায় অভিযুক্ত বিনোদ সিংকে (৪২) দ্রুত গ্রেফতার করা হয়েছে। 

মৃতার এক আত্মীয় জি ২৪ ঘণ্টাকে জানান, স্ত্রীকে সন্দেহ করত বিনোদ। পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে স্বপ্নার, এমনটাই মনে করত বিনোদ। এর আগেও খুনের চেষ্টা করতে গিয়েছিল। তখন পায়ে লাগে। পায়ে সেলাই পর্যন্ত পড়ে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দম্পতির তিন মেয়ে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোটো মেয়ে মধু সিং অভিযোগ দায়ের করেছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(১) ধারায় খুনের মামলা রুজু হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে বলেও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, শনিবার রাতে হাওড়ার বালি জুট মিল শ্রমিক মহল্লায়  স্বামীর হাতে খুন স্ত্রী। এমনটাই অভিযোগ। মহ: জাভেদ (৩৭) নামের এক জুট মিলের কর্মী শ্রমিক মহল্লার ২০২ নং কোয়ার্টারে তার স্ত্রী সাকিলা খাতুন এবং তিন নাবালক পুত্র সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন। 

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে, প্রায় প্রতিদিনই তাদের মধ্যে অশান্তি হতো। শনিবারও জাভেদ কাজ থেকে ঘরে ফেরার পর স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয়। আরও জানা গিয়েছে, জাভেদ রাগের বশে স্ত্রীকে জোরে ধাক্কা মারলে সে দেওয়ালে ছিটকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হয়। মাথায় আঘাত লেগে তাঁর মৃত্যু হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

