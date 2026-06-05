Firhad Hakim: 'চেয়ারে বসার যোগ্যতা হারিয়েছি,' ইস্তফায় অকপট 'প্রাক্তন' ববি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: "মেয়রের চেয়ারে বসার যোগ্যতা হারিয়েছি।" কলকাতা পুরসভার মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে 'স্বীকারোক্তি' ফিরহাদ হাকিমের। ৪ মে-র পর মমতার ফের বড় ধাক্কা। চন্দননগর, বিধাননগরের পর এবার কলকাতা পুরসভাতেও ভাঙন। কলকাতা মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা ফিরহাদ হাকিমের। বিদায়বেলায় আবেগঘন ফিরহাদ হাকিম। স্মৃতিচারণ 'মেয়র' ফিরহাদের।
কেন কলকাতা পুরসভার মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তিনি? কলকাতা পুরসভায় বসে শেষ সাংবাদিক সম্মেলনে সেই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন 'মেয়র' ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, "চেয়ারে নিধিরাম সর্দার হিসেবে বসে থেকে কোনও লাভ নেই। আমি মেয়রের চেয়ারের মর্যাদা রাখতে পারছিলাম না। মেয়রের চেয়ারে বসার যোগ্যতা হারিয়েছি।"
ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, "২০১৮ সালে হঠাৎ যখন তৎকালীন মেয়র মেয়র-পদ ছাড়লেন, সেই সময় সব কাউন্সিলরের সম্মতিতে আমায় চেয়ারে বসানো হয়। আমার মনে হয়েছিল এই চেয়ারে বসার যোগ্যতা আমার নেই। বিধানচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে যাঁরা এই চেয়ারে বসেছিলেন, তাঁদের নখের যোগ্য হয়ে থাকতে পারলে জীবন ধন্য হয়। ২০১৮ থেকে মানুষ সমর্থন করেছে, আমি থেকেছি... এরপর সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ এসেছিল কোভিডের সময়। ভ্যাকসিন এলেও ট্রায়াল হচ্ছিল না। আমি নিজে সেই ট্রায়াল দিয়েছিলাম। আমফান আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। সব ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ, সেই সময় যেভাবে তারা কাজ করেছিল। সব সময় চেয়েছি কলকাতার মানুষের পাশে দাঁড়াতে। 'টক টু মেয়র'-এ মানুষের কথা শুনে কাজ করেছি আমরা।"
একইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "যে যে কাজ করে গিয়েছি বললাম, বেশ কিছু কাজ করাও হয়নি। আমার আমলে যা যা কাজ হয়েছে আর যা যা অসম্পূর্ণ থাকল, তার খতিয়ান থাকল।" ঠনঠনিয়া প্রজেক্ট নিয়ে বলেন, "নেতাজি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটা হবে। আমি হয়তো এখানে থাকব না।" পরিশেষে কলকাতা পুরসভার পদত্যাগী 'প্রাক্তন' মেয়র আবারও বলেন, "ফিরহাদ হাকিম কেউ না, কিন্তু চেয়ারের আলাদা সম্মান আছে। দাপটের সঙ্গে মন্ত্রিত্ব থেকে মেয়রের কাজ চালিয়েছি। কিন্তু এখন সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই এই চেয়ারের অবমাননা করতে পারি না। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার হয়ে চেয়ার ধরে থাকতে চাই না। তাই ইস্তফা দিচ্ছি।"
নিজের ইস্তফার পাশাপাশি, আগামী মেয়রের জন্য শুভেচ্ছাবার্তাও জানান ফিরহাদ। বলেন,"নতুন যিনি আসবেন, তিনি হয়তো আমার থেকেও ভালোভাবে চালাবেন। নতুন সিএম-এর কাছে এটাই কামনা। দলের কাছে বলেছিলাম, সসম্মানে এই পদ ছাড়তে চাই।" প্রসঙ্গত, দিন দুয়েক ধরেই জল্পনা চলছিল যে কলকাতা মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন ফিরহাদ হাকিম। প্রথমে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের তাতে সম্মতি না থাকলেও, পরে ফিরহাদের ইচ্ছায় সম্মতি দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। আর তখনই চূড়ান্ত হয়ে যায় যে কলকাতা পুরসভার মেয়র পদ ছাড়তে চলেছেন ফিরহাদ হাকিম। পদত্যাগ শুধু সময়ের অপেক্ষা। অবশেষে আজ সব জল্পনার অবসান। পদত্যাগ 'মেয়র' ফিরহাদের।
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