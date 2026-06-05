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Firhad Hakim: 'চেয়ারে বসার যোগ্যতা হারিয়েছি,' ইস্তফায় অকপট 'প্রাক্তন' ববি

Firhad Hakim resignation from Kolkata Municipal Corporation Mayor post: পদত্যাগ 'মেয়র' ফিরহাদের। কেন কলকাতা পুরসভার মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন? শেষ সাংবাদিক সম্মেলনে সেই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন 'মেয়র' ফিরহাদ হাকিম।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 05, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:42 PM IST
Firhad Hakim: 'চেয়ারে বসার যোগ্যতা হারিয়েছি,' ইস্তফায় অকপট 'প্রাক্তন' ববি
Image Credit: ফিরহাদ হাকিম

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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