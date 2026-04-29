ICSE, ISC Result 2026: ভোট মিটতেই বড় খবর: ক্লাস টেন ও ইলেভেনের পরীক্ষার রেজাল্ট আউট, কোথায়, কীভাবে দেখবেন?
ICSE, ISC Result 2026: আগামীকাল, ৩০ এপ্রিল ২০২৬, সকাল ঠিক ১১টায় প্রকাশিত হবে ICSE (দশম শ্রেণি) এবং ISC (দ্বাদশ শ্রেণি) পরীক্ষার ফলাফল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপেক্ষার প্রহর শেষ হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া ও তাঁদের পরিবারের জন্য বড় খবর-- আগামীকাল, ৩০ এপ্রিল ২০২৬, সকাল ঠিক ১১টায় প্রকাশিত হবে ICSE (দশম শ্রেণি) এবং ISC (দ্বাদশ শ্রেণি) পরীক্ষার ফলাফল। কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনস (CISCE) আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ঘোষণা করেছে।
কোথায় দেখবেন ফল
ফলাফল দেখা যাবে দুটি জায়গায়। সরাসরি CISCE-র ওয়েবসাইট cisce.org অথবা results.cisce.org-এ গিয়ে নিজের ফল জানতে পারবেন পড়ুয়ারা। এর পাশাপাশি DigiLocker পোর্টালেও ফল পাওয়া যাবে — সেক্ষেত্রে results.digilocker.gov.in-এ যেতে হবে।
CISCE-র ওয়েবসাইটে ফল দেখতে হলে 'Course' অপশন থেকে ICSE বা ISC বেছে নিয়ে Unique ID, Index Number এবং CAPTCHA দিতে হবে। DigiLocker-এ Index Number, Unique ID এবং জন্মতারিখ দিলেই ফল পাওয়া যাবে।
রিচেক করাতে চান? এই তারিখগুলো মনে রাখুন
ফল দেখার পরে নম্বর নিয়ে সন্তুষ্ট না হলে রিচেকের সুযোগ রয়েছে। ১ মে থেকে ৪ মে ২০২৬-এর মধ্যে আবেদন করতে হবে। রিচেকের জন্য প্রতিটি পেপার বা বিষয়ে খরচ পড়বে ১,০০০ টাকা। রিচেকের ফল জানা যাবে জুনের প্রথম সপ্তাহে।
রিচেকের পরেও সন্তুষ্ট না হলে রি-ইভ্যালুয়েশনের আবেদন করা যাবে। সেটির জন্য সময় মাত্র তিন দিন। রি-ইভ্যালুয়েশনে খরচ একটু বেশি — প্রতি বিষয়ে ১,৫০০ টাকা। তবে এই টাকা ফেরত পাওয়া যায় না।
ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা দিতে চাইলে
যারা নম্বর বাড়াতে চান, তাঁদের জন্যও সুযোগ রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ে ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা দেওয়া যাবে। এই পরীক্ষা শুরু হবে ১৫ জুন ২০২৬ থেকে। নিবন্ধন করতে হবে ৮ মে থেকে ১৪ মে-র মধ্যে।
গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো এক নজরে
রিচেক আবেদন: ১ মে থেকে ৪ মে ২০২৬। রিচেক ফল প্রকাশ: জুনের প্রথম সপ্তাহ (সম্ভাব্য)। রি-ইভ্যালুয়েশন আবেদন: রিচেক ফল প্রকাশের পরের দিন থেকে তিন দিন। রি-ইভ্যালুয়েশন ফল: জুনের শেষ সপ্তাহ বা জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ (সম্ভাব্য)। ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষার নিবন্ধন: ৮ থেকে ১৪ মে ২০২৬। ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা: ১৫ জুন ২০২৬ থেকে। ইমপ্রুভমেন্ট ফল: জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ (সম্ভাব্য)।
কোনও সমস্যা হলে কোথায় যোগাযোগ করবেন
ফল দেখতে গিয়ে কোনো সমস্যা হলে CISCE-র হেল্পডেস্কে যোগাযোগ করা যাবে। ইমেল helpdesk@cisce.org অথবা টোল ফ্রি নম্বর 1800-203-2414-এ ফোন করলেই সাহায্য পাওয়া যাবে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা থেকে ওয়েবসাইটে ভিড় বাড়তে পারে। তাই একটু ধৈর্য রাখা ভালো। ফল দেখার পর মার্কশিট প্রিন্ট করে নেওয়ার সুবিধাও রয়েছে CISCE-র ওয়েবসাইট থেকেই। লক্ষ লক্ষ পরিবারের অপেক্ষা শেষ হচ্ছে। সবার জন্য শুভকামনা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)