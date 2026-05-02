If BJP wins Bengal election Explained: বাংলায় বিজেপি জিতলে কী হবে? কী প্রভাব পড়বে শেয়ার বাজারে? বিশেষজ্ঞদের বড় ব্যাখ্যা

If BJP wins Bengal election Explained: বাংলায় বিজেপি জিতলে কী হবে? কী প্রভাব পড়বে শেয়ার বাজারে? বিশেষজ্ঞদের বড় ব্যাখ্যা
West Bengal Assembly Election 2026: শীর্ষস্থানীয় ব্রোকারেজ হাউসগুলোর মতে, বাজার সাধারণত কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের রাজ্যস্তরে শক্তিশালী উত্থানকে ইতিবাচক দিক হিসেবে গ্রহণ করে। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের প্রাক্কালে বুথফেরত সমীক্ষা বা ‘এক্সিট পোল’গুলোতে বাংলায় বিজেপির সম্ভাব্য জয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা কেবল পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক কাঠামোতেই নয় বরং ভারতের শেয়ার বাজারেও একটি বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে চলেছে।
শেয়ার বাজারে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া
কোডাক ইনস্টিটিউশনাল ইকুইটিজ (Kotak Institutional Equities) এবং জেএম ফাইন্যান্সিয়ালের মতো শীর্ষস্থানীয় ব্রোকারেজ হাউসগুলোর মতে, যদি ৪ মে-র চূড়ান্ত ফলাফলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয় নিশ্চিত হয়, তবে সেনসেক্স এবং নিফটি-তে একটি বড় ধরনের তেজি ভাব দেখা যাবে। কারণ, বাজার সাধারণত কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের রাজ্যস্তরে শক্তিশালী উত্থানকে ইতিবাচক দিক হিসেবে গ্রহণ করে। এখন পশ্চিমবঙ্গের মতো শিল্প-সম্ভাবনাময় রাজ্যে বিজেপির জয় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এই বার্তা দেবে যে, রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে রাজনৈতিক সমন্বয় বাড়বে, যা পরিকাঠামো এবং শিল্পায়নের পথ প্রশস্ত করবে।
বিনিয়োগকারীদের মনোভাব
বাজার বিশ্লেষকদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বিজেপি যদি জেতে, তবে এই জয় ভারতের বৃহত্তর ম্যাক্রো-ইকোনমিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি সংকেত হবে। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হতে পারে। কীরকম?
১. কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়: রাজ্যে ও কেন্দ্রে একই রাজনৈতিক দলের অবস্থান প্রশাসনিক জটিলতা কমিয়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর দ্রুত বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।
২. শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো: পশ্চিমবঙ্গের স্থবির হয়ে থাকা রিয়েল এস্টেট এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হবে। উল্লেখ্য, বুথফেরত সমীক্ষার পরপরই রিয়েল এস্টেট খাতে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।
৩. সংস্কারের গতি: পশ্চিমবঙ্গকে একটি নতুন শিল্প কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও বাজারকে আশাবাদী করে তুলছে।
বাজার কি দীর্ঘস্থায়ী হবে? ঝুঁকির কারণ কী কী?
তবে কোডাক এও সতর্ক করেছে যে, এই নির্বাচনি জয়োল্লাস খুব বেশিদিন স্থায়ী নাও হতে পারে। শেয়ার বাজারের ওপর কেবল রাজনীতি নয়, বেশ কিছু বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কারণও প্রভাব ফেলে। যেমন-
অপরিশোধিত তেলের দাম: আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম বৃদ্ধি ভারতের অর্থনীতির জন্য বড় ঝুঁকি। যদি তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের ওপরে থাকে, তবে নির্বাচনী ফলাফলের কারণে তেজি ভাব দ্রুত ফিকে হয়ে যেতে পারে।
মুদ্রাস্ফীতি ও বর্ষা: অনিয়মিত বর্ষা এবং খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য বাজারের সেন্টিমেন্টকে নেতিবাচক করে তুলতে পারে।
আর্থিক ঘাটতি: কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট বৃদ্ধি পেলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা (FPI) বাজার থেকে টাকা তুলে নিতে পারেন।
