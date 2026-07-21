/যদি প্রয়োজন পড়ে দিল্লি গিয়ে ককরোচের পাশে দাঁড়াব: ২১-এর মঞ্চ থেকে মমতা; সিজেপি নিয়ে বড় কী বললেন মমতা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে একুশের মঞ্চ থেকে সমস্ত বিরোধী দলকে একছাতার তলায় আসার আহ্বান জানালেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা স্পষ্ট জানান, বিজেপির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া (INDIA) জোটকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং প্রয়োজনে তিনি নিজেই দিল্লি গিয়ে ককরোচ জনতা পার্টি (CJP)-র আন্দোলনে যোগ দেবেন।
ঐক্যের ডাক
বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে সমস্ত বিরোধী দলকে একছাতার তলায় আসার আহ্বান জানালেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা স্পষ্ট জানান, বিজেপির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া (INDIA) জোটকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং প্রয়োজনে তিনি নিজেই দিল্লি গিয়ে ককরোচ জনতা পার্টি (CJP)-র আন্দোলনে যোগ দেবেন। এর অর্থ, দিল্লির আন্দোলনের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। দিল্লিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর পুলিসি পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা শুরু থেকেই সিজেপি-র পাশে আছি। যদি প্রয়োজন হয়, আমি নিজে দিল্লি যাব এবং তাদের ধর্না-বিক্ষোভে অংশ নেব। আগামী দিনে বিজেপিকে পরাজিত করতে দেশ জুড়ে সব বিরোধী দল এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে একজোট হওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি।
বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা
কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের সমালোচনা করে মমতার অভিযোগ, বিজেপি অতীতের হিটলার ও স্টালিনের শাসনকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, এটি কোনো সাধারণ রাজনৈতিক লড়াই নয়, এটি গণতন্ত্র বাঁচানোর সংগ্রাম! তৃণমূল নেত্রী দাবি, কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে ১৪,০০০-এর বেশি মামলা দেওয়া হয়েছে। এমনকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও ৪০০-র বেশি মামলা রুজু করা হয়েছে! দিল্লিতে সিজেপি-র সংসদ অভিযানকে ঘিরে পুলিস ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বড়সড় সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এতে বহু পুলিসকর্মী ও আন্দোলনকারী আহত হন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং আপ (AAP) নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
তার কাটতে কাটতে গিয়েছে
একুশের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নানা প্রসঙ্গ ছুঁয়ে গিয়েছেন। বলছেন, 'গতকাল সারারাত, আমি, অভিষেক, ডেরেক উপাসনা সবাই সারারাত লড়াই করে গিয়েছে। শহিদ পরিবারকে আমরা প্রণাম জানাই। এত প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আমার কাছে এসেছেন। তাঁদের কাছে আমি মাথা নত করি। এঁরা রাত দশটায় সব সাউন্ড সিস্টেম কেটে দিয়েছি। ৬০০ জন ক্রিমিন্যাল এসে সব কিছু ভেঙে দিয়েছিল। খবর পেয়ে চলে আসি। দোলা ছিল, ছাত্র-যুব প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছে। এরা সারারাত ধরে লড়াই করেছে। রাত এগারোটায় আবার এসেছে। তার কেটে দিয়ে চলে গিয়েছে। সব তার কেটে দিয়েছিল। যার কেউ নেই তার ঈশ্বর আছে। আমি এখান থেকে সকাল সাতটার পরে বেরিয়েছি। ওদের টার্গেট ছিল রাত এগারোটা থেকে সকাল সাতটা। রাতে ঘুরে বেরিয়েছি লুম্পনের দল, তার কাটতে কাটতে গিয়েছে। তার কাটার দল।
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