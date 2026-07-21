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যদি প্রয়োজন পড়ে দিল্লি গিয়ে ককরোচের পাশে দাঁড়াব: ২১-এর মঞ্চ থেকে মমতা; সিজেপি নিয়ে বড় কী বললেন মমতা?

Mamata Banerjee to Join CJP Protest in Delhi: বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে 'ইন্ডিয়া' জোটের ছাতার তলায় সবার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে। গণতন্ত্র রক্ষার এই লড়াইয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করব।' একুশের মঞ্চ থেকে বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 21, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:06 PM IST
যদি প্রয়োজন পড়ে দিল্লি গিয়ে ককরোচের পাশে দাঁড়াব: ২১-এর মঞ্চ থেকে মমতা; সিজেপি নিয়ে বড় কী বললেন মমতা?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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