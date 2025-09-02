English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bangladeshi detained in Kolkata: ১০,০০০ দিয়ে ৭ মাস আগে ভারতে! কলকাতায় ফাঁদেন ব্যবসাও! বেহালায় জালে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী...

Bangladeshi detained in Behala:  ঠাকুরপুকুর পাঁচ মসজিদের কাছে তিনজনের সঙ্গে ৬০০ টাকার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। ৭ মাস ধরে ভারতে থেকে সে এই কাজই করছে...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 2, 2025, 05:47 PM IST
Bangladeshi detained in Kolkata: ১০,০০০ দিয়ে ৭ মাস আগে ভারতে! কলকাতায় ফাঁদেন ব্যবসাও! বেহালায় জালে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী...

সন্দীপ প্রামাণিক: বেহালায় হরিদেবপুরে স্থানীয় লোকেদের হাতেনাতে ধরা পড়ল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। হরিদেবপুর থানার অন্তর্গত ১২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বড় বাগান এলাকায় এক অপরিচিত ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে ছাতা সারাই করছিলেন। সেই সময় স্থানীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে ছাতা সারাই নিয়ে তাঁর বচসা বাঁধে। তখনই স্থানীয় মানুষজনের সন্দেহ হয়। এরপরই এক ব্যক্তি ওই ছাতা সারাই করা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন। উত্তরে তিনি বলেন, "আমি  বাংলাদেশ থেকে এসেছি।" 

এরপরই তাঁকে আটকে রেখে লালবাজারের ১০০ ডায়ালে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে এরপর হরিদেবপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে আসে। আটক করা হয় ওই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তিকে। যে ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে, তাঁর নাম দাউদ দারিয়া। তাঁর বক্তব্য, ৭ মাস আগে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে বনগাঁ বর্ডার দিয়ে প্রবেশ করে পরিচয়পত্র ছাড়াই ভারতে ঢোকে সে। তারপর থেকে ৭ মাস ধরে সে এই ছাতা সারাইয়ের কাজ করছে ভারতে থেকে। আসল বাড়ি বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ কোটালীপাড়াতে। এখানে ঠাকুরপুকুর পাঁচ মসজিদের কাছে তিনজনের সঙ্গে ৬০০ টাকার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। 

বাকিরাও বাংলাদেশি। তবে তার মধ্যে ২ জন এখন বাংলাদেশে ফেরত চলে গিয়েছেন। সে একাই রয়েছে এখানে। এই ঘটনায় এলাকার মানুষজন পুলিসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁদের বক্তব্য, কীভাবে একজন বাংলাদেশি দীর্ঘ ৭ মাস ধরে এখানে ঠাকুরপুকুরে থেকে ব্যবসা করে যাচ্ছে? এই ঘটনা সামনে আসতেই নিরাপত্তাহীনতাই ভুগছে এলাকার মানুষজন। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই অভিযোগ জানানো হয়েছে হরিদেবপুর থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

BangladeshiKolkataBehala10000 rupees
