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গ্যাস কাটার নিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে পুরসভার টিম! অগ্নিশর্মা অভিষেক, তীব্র বাদানুবাদ

Abhishek Banerjee:  বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র গণ্ডগোলের সূত্রপাত্র। সূত্রের খবর, অভিষেকের অফিসে ওই বিলবোর্ডটি অবৈধ। কলকাতা পুলিসের তরফেই অভিযোগ জানানো হয় পুরসভায়। এরপর আজ, বৃহস্পতিবার বিলটি খুলতে ক্যামাক স্ট্রিটে হাজির হন পুরসভার কর্মীরা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 27, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:49 PM IST
গ্যাস কাটার নিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে পুরসভার টিম! অগ্নিশর্মা অভিষেক, তীব্র বাদানুবাদ
Image Credit: অগ্নিশর্মা অভিষেক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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গ্যাস কাটার নিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে পুরসভার টিম! অগ্নিশর্মা অভিষেক, তীব্র বাদানুবাদ
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