/গ্যাস কাটার নিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে পুরসভার টিম! অগ্নিশর্মা অভিষেক, তীব্র বাদানুবাদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবৈধ নির্মাণ! এবার ভাঙা পড়বে ভাইপো অফিসে? পুলিসের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্যামাক স্ট্রিটে হাইড্রামা।
ফেসবুক লাইভে অভিষেকের দাবি, 'আমাদের পার্টি অফিসে আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। বিজেপির ক্রীতদাস দল পুলিস সূর্যাস্তের পর তালা ভেঙে ঢুকছে। দলের কোনও প্রতিনিধি। সবাইকে আটকে রেখেছে। বিজেপি দলদাস পুলিস সূর্যাস্তের পর পার্টি সাইনবোর্ড খুলতে এসেছে। দলের কার্যালয়, দলের নামে ভাড়া নেওয়া, সেই জায়গায় কেন বিলবোর্ড লাগিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস? বিচার ব্যবস্থাকে তোয়াক্কা না করে কোনও নোটিশ ছাড়া..সূর্যাস্তের পরে কোনও অভিযান হয় না'।
অভিষেক বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছি। আগামীকাল মামলার শুনানির সম্ভাবনা আছে, তোয়াক্কা করছে না। আমাদের পার্টি অফিসে আমাদের জোর করে আটকে রেখেছে ঘুষঘোর শুভেন্দু অধিকারী, দলদাস, ক্রীতদাস, দিল্লির জমিদারের তল্পিবাহক কলকাতা পুলিস। তৃণমূল কংগ্রেসে নামের সাইনবোর্ড আছে। কোনও বৈধ অর্ডার নেই। অর্ডারে কোনও স্ট্যাম্প নেই, সই নেই, ছবি নেই, মেমো নম্বর নেই। তারপরে দিল্লির গদ্দাররা বাংলার বিরোধীরা বলেছে বলে চাকরি বাঁচাতে কলকাতা পুলিস এই জঘন্য আচরণ করেছে'। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'যদি তর্কের খাতিরে অর্ডার বৈধও ধরি, তাহলে সূর্যাস্তের পর বোর্ড খুলতে পারবেন না'।
অভিষেকের অফিসে একটি বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র গণ্ডগোলের সূত্রপাত্র। সূত্রের খবর, ওই বিলবোর্ড অবৈধ। কলকাতা পুলিসের তরফেই অভিযোগ জানানো হয় পুরসভায়। এরপর আজ, বৃহস্পতিবার বিলবোর্ডটি খুলতে ক্যামাক স্ট্রিটে হাজির হন পুরসভার কর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন।
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