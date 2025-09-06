English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Calcutta High Court: আপনি শিক্ষিত, ভালোই ইনকাম করেন! শ্বশুরবাড়িতে আর্থিক সাহায্য করাটা বউ হিসেবে আপনার দায়িত্ব: হাইকোর্ট

High Court Verdict: আদালতে এই মামলার শুনানিতে দেখা যায়, স্ত্রী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়ির অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ করেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 6, 2025, 01:56 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতা হাইকোর্ট সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ে জানিয়েছে যে, একজন শিক্ষিত এবং উপার্জনকারী স্ত্রীর কাছে সংসার খরচে আর্থিক সহায়তা বা অবদান রাখার আশা করা কোনোভাবেই নিষ্ঠুরতা নয়। এই মন্তব্যের মাধ্যমে  আদালত শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে একজন স্ত্রীর করা একাধিক মামলা বাতিল করে দিয়েছে।

বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্ত এবং বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে-এর একটি ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দেয়। আদালতে এই মামলার শুনানিতে দেখা যায়, স্ত্রী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়ির অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ করেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, স্ত্রী নিজে একজন উচ্চশিক্ষিত এবং ভালো চাকরি করেন। আদালতে এই বিষয়টি উঠে আসে। যখন একজন স্ত্রী নিজেই উপার্জনশীল, তখন সংসার খরচে তার স্বামীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দায়িত্ব নেওয়া উচিত। শুধুমাত্র স্বামীর আয়ের উপর নির্ভরশীল থাকা ঠিক নয়। আদালত আরও মন্তব্য করে যে, একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা উভয়েরই একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ গৃহস্থ জীবন বজায় রাখার জন্য নিজেদের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া উচিত।

আদালত এই মামলায় জানায় যে, একজন শিক্ষিত এবং উপার্জনকারী স্ত্রীর কাছে তাঁর স্বামীর পরিবার থেকে যদি কিছু আর্থিক সহযোগিতার আশা করা হয়, তবে তা কোনওভাবেই নিষ্ঠুরতা হতে পারে না। এই পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে, আদালত স্ত্রীর দায়ের করা সমস্ত মামলা খারিজ করে দেয়। আদালতের এই রায় সমাজে একটি নতুন বার্তা দিয়েছে, যেখানে বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আর্থিক এবং অন্যান্য দিক থেকে সমান দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

 

