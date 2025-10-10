English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Anandapur Crime Incident: দেবীপক্ষে দানবের উত্‍পাত আনন্দপুরে! ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীকে উত্‍সবের ভোরে নিজের ফ্ল্যাটেই আঁচড়েকামড়ে...

Kolkata Crime: ৮ তারিখ নির্যাতিতা তরুণী আনন্দপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। জোর করে মদ্যপান করানো হয় তারপরেই ধর্ষণ করা হয় নির্যাতিত কে এমনই অভিযোগ।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 10, 2025, 04:09 PM IST
Anandapur Crime Incident: দেবীপক্ষে দানবের উত্‍পাত আনন্দপুরে! ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীকে উত্‍সবের ভোরে নিজের ফ্ল্যাটেই আঁচড়েকামড়ে...

অয়ন ঘোষাল: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়ুয়া এক তরুণীর ফ্ল্যাটে ঢুকে তাকে অচৈতন্য করে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল তারই এক বান্ধবীর বন্ধুর বিরুদ্ধে। ঘটনার পরে বুধবার নির্যাতিতা তরুণী আনন্দপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন যার ভিত্তিতে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ইতিমধ্যেই তরুণীর মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযুক্ত যুবক পলাতক। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে বছর একুশের ওই তরুণী আদতে ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। আনন্দপুর থানা এলাকার একটি ফ্ল্যাট ভাড়া থাকতেন তিনি এবং তাঁর বান্ধবী। সেই থানার এলাকারই একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে তরুণী। পুলিসের কাছে লিখিত অভিযোগই তিনি জানিয়েছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে তিনি এক বন্ধুর সঙ্গে কলকাতা ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে ছিলেন। ফ্ল্যাটে একাই ছিলেন তাঁর বান্ধবী। সারারাত ঠাকুর দেখে তরুণী ভোরে বাড়ি ফিরে আসেন। তিনি বাড়ি ফেরার পরে সকালের দিকে ঠাকুর দেখতে বেরোন ওই বান্ধবী এবং তাঁর এক বন্ধু। অভিযোগ তাঁর বান্ধবী বেরিয়ে যাওয়ার ঘন্টা খানা পরে হঠাৎই ফ্ল্যাটে আসেন বান্ধবীর বন্ধু অভিযুক্ত যুবক। তিনি জানান তার বান্ধবী কিছু জিনিস ফ্ল্যাটে ফেলে গিয়েছেন, সেগুলি নিয়ে যেতে হবে। এতে তরুণীর কোনও সন্দেহ না হওয়ায় তিনি দরজা খুলে দেন। অভিযোগ ওই যুবক ফ্ল্যাটে ঢুকেই তরুণীকে খাবারের সঙ্গে মাদক জাতীয় কিছু মিশিয়ে খাইয়ে তাকে অজ্ঞান করে দেন।

এরপর তাকে ধর্ষণ করা হয়। জ্ঞান ফিরলে তরুণী ঘটনাটি বুঝতে পারলে অভিযুক্ত যুবক তাঁকে ভয় দেখান বলে অভিযোগ। ঘটনাটি কাউকে জানালে তার ফল ভালো হবে না বলেও হুমকি দেন ওই যুবক। নির্যাতিতা জানিয়েছেন তাঁকে জোর করে ঝাড়খণ্ডের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন ওই যুবক। বাড়ি ফিরে প্রথমে তরুণী ভয়ে কাউকে কিছু না বললেও পরে পরিবারের সদস্যদের সব খুলে বলেন। এরপর এই বিষয়টি পরিবারের লোকজন পুলিসকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতো তড়িঘড়ি কলকাতায় ফিরে বুধবার ওই তরুণী আনন্দপুর থানা অভিযোগ দায়ের করেন। ৮ তারিখ বুধবার রাতেই নির্যাতিতার মেডিক্যাল পরীক্ষা করায় পুলিস। জোর করে মদ্যপান করানো হয় তারপরেই ধর্ষণ করা হয় নির্যাতিতাকে এমনই অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস জানতে পেরেছে অভিযুক্ত যুবক কলকাতার বাসিন্দা। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে তরুণীর বান্ধবী ভূমিকাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

আরও পড়ুন: Gold Price Today: করওয়া চৌথে অবশেষে কমল সোনার দাম! বিরাট স্বস্তি মধ্যবিত্তের...জেনে নিন বড় আপডেট...

আরও পড়ুন: LPG Price Slashed Fact Check: দিওয়ালিতে দুর্দান্ত চমক! প্রধানমন্ত্রীর উপহার, LPG সিলিন্ডারের দাম ২০০ টাকা কমছে? জেনে নিন...

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
anandapurAnandapur Crimekolkata crimeEngineering studentAnandapur Engineering studentmolestation caseCrime caseAnandapur ThanaANANDAPUR POLICE STATIONAnandapur flat
পরবর্তী
খবর

ED Raids Sujit Bose: দমকলমন্ত্রীর দুয়ারে ইডি! পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড়সড় তল্লাশি...
.

পরবর্তী খবর

Anubrata Mondal: 'এবার ভোট খুব টাফ', ছাব্বিশের আগে দলের কর্মীদের সতর্ক করলেন অনুব্...