নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 27, 2025, 01:57 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাগুইহাটিতে হাড়হিম খুন! বাঁ পায়ের কনিষ্ঠা আঙুল কেটে পুকুরে ফেলল দেহ... ভয়ংকর... 

বাগুইহাটির রঘুনাথপুরের পুকুর থেকে ফল বিক্রেতার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। পূর্বতন রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার সামনে পুকুরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখে প্রাতঃভ্রমণকারীরা। খবর দেওয়া হয় বাগুইআটি থানায়, পুলিস এসে দেহটি উদ্ধার করে। দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে আর জি কর হাসপাতালে।

পুলিস মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে পেরেছে , পেশায় ফল বিক্রেতা হাবড়ার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সাহা।

ভিআইপি রঘুনাথপুরে ফলের দোকান গতকাল থেকেই দোকানে তিনি যাননি ,তার কর্মচারী দোকানদারি করেছেন। আজ সকালে দোকান থেকে প্রায় সাতশমিটার দূরে পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে।

তবে বাঁ পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলে ক্ষত চিহ্ন রয়েছে এমনটাই পুলিশ সূত্র মারফত খবর।

ময়না তদন্তের পর বোঝা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ।

