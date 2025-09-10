Kolkata: বাগুইআটির বর্বর! মহিলা চিকিত্সকের গায়ে অশ্লীল হাতের আস্ফালন, দিদিকে বাঁচাতে শেষে...
Baguiati: বাগুইআটিতে মহিলা চিকিত্সকের শ্লীলতাহানির অভিযোগ। বুকে ধাক্কা, দিদিকে বাঁচাতে গিয়ে রক্তাক্ত ভাইও। পুরো ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য।
অয়ন ঘোষাল: খাস কলকাতায় মহিলা চিকিৎসকের শ্লীলতাহানির অভিযোগ। দিদির সম্মান রক্ষায় রক্তাক্ত ভাইও। গাড়ি পার্কিংকে ঘিরে গণ্ডগোলের সূত্রপাত বলে জানা গিয়েছে। বাগুইআটি থানায় অভিযোগ দায়ের চিকিৎসকের। বাগুইআটির রঘুনাথপুরের একটি আবাসন চত্বরে মহিলা চিকিৎসকের চেম্বার।
আরও পড়ুন:Donald Trump: 'তোমরাও ১০০% শুল্ক বসাও'! 'অবাধ্য' ভারতকে একা সামলাতে না পেরে এখন ইউরোপের দুয়ারে ট্রাম্প...
গত বুধবার রাতে চেম্বারের সামনে গাড়ি রাখা নিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা আবাসনের সেক্রেটারি ভবতোষ ঝাঁ'র। অভিযোগ, চিকিৎসকের গাড়ির পিছনে নিজের গাড়ি দাঁড় করিয়ে পথ আটকান ভবতোষ। চিকিৎসক প্রতিবাদ করলে তাঁর বুকে ধাক্কা মারার অভিযোগ ভবতোষ ঝাঁ এবং তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে। দিদিকে রক্ষা করতে গিয়ে ধারালো বস্তু দিয়ে চিকিৎসকের ভাইয়ের কপালে আঘাত করলে অঝোরে রক্ত বেরোতে থাকে।
শ্লীলতাহানি, মারধরের অভিযোগ অস্বীকার ভবতোষের। চিকিৎসকের ভাই নিজের দোষেই গাড়ির দরজায় আঘাত লেগে মাথায় চোট পান বলে দাবি ভবতোষের। তাঁর দাবি, চিকিৎসক চেম্বারে অসামাজিক কাজকর্ম করেন। অসম্পাদিত সিসি ফুটেজ দেখলেই সব স্পষ্ট হবে, পাল্টা বক্তব্য মহিলা চিকিৎসকের। এ ছাড়া ঘটনার রাতের দু'টি চিকিৎসকের মোবাইলে তোলা ভিডিয়ো রয়েছে।
আরও পড়ুন:HS Students Death: বাইক চেপে যাচ্ছিল পরীক্ষা দিতে! ভ্যান এসে পিষে দিল দুই উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়াকে...
উল্লেখ্য, হরিদেবপুরকাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত চন্দন মালিক। জন্মদিনের পার্টিতে ডেকে গণধর্ষণের ঘটনায় বর্ধমান স্টেশন থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত চন্দন মালিক।
জানা গিয়েছে, চন্দন দক্ষিণ কলকাতার নামি পুজোর সঙ্গে যুক্ত। পুলিস ইতোমধ্যেই অপরাধে ব্যবহৃত মোটর সাইকেলটিও বাজেয়াপ্ত করেছে। এখনও পর্যন্ত আর এক অভিযুক্ত দীপ ওরফে দেবাংশু বিশ্বাস পলাতক। দীপ সরকারি কর্মচারী, এবং এর বাড়িতেই ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে।
দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)