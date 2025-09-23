English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mother-Son mysterious death: সূত্র মারফত্‍ জানা গিয়েছে, এক থেকে দেড় বছর আগে চারতলার আবাসনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট কিনে আসেন শীলা দেবী। স্বামী দীর্ঘদিন আগেই প্রয়াত। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 23, 2025, 06:52 PM IST
Bansdroni Crime: জলমগ্ন কলকাতায় ভয়ংকর রহস্যমৃত্যু! বাঁশদ্রোণীর বন্ধ ফ্ল্যাটে পচা-গলা মা-ছেলে...

সন্দীপ প্রামাণিক: টানা ভারী বৃষ্টির জেরে যখন গোটা কলকাতা জলের তলায়, তখন বাঁশদ্রোণী এলাকা থেকে আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা সামনে এল। ফ্ল্যাট থেকে মা ও ছেলের পচাগলা দেহ উদ্ধার হল মঙ্গলবার। পুলিস গিয়ে পচাগলা দেহ দুটি উদ্ধার করেছে।

পুলিস সূত্রে খবর, মৃত মা শিলা দাশগুপ্ত, বয়স ৭০-এর উপর। ছেলের নাম সুদীর্থ দাশগুপ্ত, বয়স ৩৮। মা ও ছেলে ওই ফ্ল্যাটেই থাকতেন। গত দু’দিন ধরে দরজা বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার ওই ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ বের হতে শুরু হলে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। অ্যাপার্টমেন্টের আবাসিকরা পুলিস ও আত্মীয়দের খবর দেন। পুলিশ আত্মীয়দের উপস্থিতিতে ঘরে ঢুকে দু’জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।

সূত্র মারফত্‍ জানা গিয়েছে, এক থেকে দেড় বছর আগে চারতলার আবাসনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট কিনে আসেন শীলা দেবী। স্বামী দীর্ঘদিন আগেই প্রয়াত। 

পুলিস এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন পরিজনরা ফোন করেছিলেন শীলা দেবী এবং তাঁর ছেলেকে। কিন্তু ফোনে পাননি। তারপর আর পরিজনরা খোঁজখবর নেয়নি তেমন একটা। এরপর মঙ্গলবার সকাল থেকে ফোন করতে থাকেন পরিজনরা। কেউ ফোন না তোলায় তাঁদের সন্দেহ হয়।

এরপর আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দারা গ্রাউন্ড ফ্লোরের ফ্ল্যাট থেকে পচা গন্ধ পেয়ে ওই পরিজনদের জানান। এরপর তাঁরা এসে দরজায় ডাকাডাকি করলেও ভিতর থেকে কেউ সাড়া দেননি। এরপরই বাঁশদ্রোণী থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিস এসে দরজা ভেঙে মা এবং ছেলের দিয়ে উদ্ধার করে।

একটা ঘরে মেঝেতে দুজনের দেহ পড়েছিল। কী ভাবে দু'জনের মৃত্যু হল তা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। আত্মহত্যা নাকি রয়েছে পেছনে অন্য কিছু, এটা ময়নতদন্ত করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিস জানিয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে তদন্তের পর পুলিসের বক্তব্য, আত্মঘাতী হয়েছে দু'জন।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
bansdroniBansdroni crime newsMother-Son deadMother-son dead in flatpolice investigationkolkata crimeKolkata police
