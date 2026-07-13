Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /বাইশের তরুণীর শরীরে সারা রাত ৩ বর্বরের দাপাদাপি, ঠাকুরপুকুরে নরক গুলজার

বাইশের তরুণীর শরীরে সারা রাত ৩ বর্বরের দাপাদাপি, ঠাকুরপুকুরে নরক গুলজার

Thakurpukur Rape case: প্রাথমিক তদন্তে পুলিস জানতে পেরেছে, ১২ তারিখ রাতে তরুণী ওই বাড়িতে যাওয়ার পর, পরদিন অর্থাৎ ১৩ তারিখ সকালে টিঙ্কুর বাকি দুই বন্ধু কৌশিক ও বাবাই সেখানে এসে পৌঁছয়। মূল অভিযুক্ত টিঙ্কুর বিরুদ্ধে ধর্ষণের সরাসরি অভিযোগ থাকলেও, বাকি দুই বন্ধুর ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 13, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:08 PM IST
বাইশের তরুণীর শরীরে সারা রাত ৩ বর্বরের দাপাদাপি, ঠাকুরপুকুরে নরক গুলজার
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মিড ডে মিলের দায়িত্ব কি ইসকনের? কবে থেকে রাজ্যের স্কুলে খাবার দেবে এই ধর্মীয় সংস্থা?
Suvendu Adhikari51 min ago
2
Rudrabhishek inside Train1 hr ago
3
mohun bagan1 hr ago
4
Kunal ghosh1 hr ago
5
Nand Kishore Goenka Death1 hr ago