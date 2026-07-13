/বাইশের তরুণীর শরীরে সারা রাত ৩ বর্বরের দাপাদাপি, ঠাকুরপুকুরে নরক গুলজার

সন্দীপ প্রামাণিক: দক্ষিণ কলকাতার ঠাকুরপুকুর থানা এলাকার ২নং বাছার পাড়া এলাকায় ২২ এর তরুণীকে ধর্ষণ ও যৌন হেনস্থার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিস। ধৃতদের নাম টিঙ্কু, কৌশিক ও বাবাই। মূল অভিযুক্ত টিঙ্কুর সঙ্গে নির্যাতিতার আগে থেকেই চেনা-পরিচয় ছিল বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে।
ঘটনার বিবরণ
পুলিসের কাছে দায়ের করা লিখিত অভিযোগে ওই তরুণী জানিয়েছেন, গত ১২ জুলাই রাতে তিনি পরিচিত যুবক টিঙ্কুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, এরপর রবিবার ভোররাত ২টো থেকে আড়াইটের মধ্যে তরুণীর সম্মতি ছাড়াই তাঁর ওপর চড়াও হয় টিঙ্কু এবং জোরজবরদস্তি করে শারীরিক নির্যাতন চালায়। তরুণী বারবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে মারধর ও নিগ্রহ করা হয় বলেও অভিযোগ।
নির্যাতিতার দাবি, নিগ্রহ এখানেই শেষ হয়নি। সেখানে উপস্থিত কৌশিক নামের অপর এক অভিযুক্ত জোরপূর্বক তাঁর পোশাক খুলে দেয় এবং শ্লীলতাহানি করে। এরপর তরুণী যাতে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা পুলিসকে জানাতে না পারেন, তার জন্য টিঙ্কু, কৌশিক এবং বাবাই-- এই তিন জন মিলে তাঁর মোবাইল জোর করে কেড়ে নেয় ও আটকে রাখে।
তদন্তে পুলিস
ঘটনার পর কোনওমতে ঠাকুরপুকুর থানায় পৌঁছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা তরুণী। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পুলিস দ্রুত পদক্ষেপ করে এবং তিন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করে। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতদের কাছ থেকে নির্যাতিতার মোবাইল ফোনটিও উদ্ধার করেছে তদন্তকারীরা।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিস জানতে পেরেছে, ১২ তারিখ রাতে তরুণী ওই বাড়িতে যাওয়ার পর, পরদিন অর্থাৎ ১৩ তারিখ সকালে টিঙ্কুর বাকি দুই বন্ধু কৌশিক ও বাবাই সেখানে এসে পৌঁছয়। মূল অভিযুক্ত টিঙ্কুর বিরুদ্ধে ধর্ষণের সরাসরি অভিযোগ থাকলেও, বাকি দুই বন্ধুর ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
আইনি ধারা
ধৃত তিন যুবকের বিরুদ্ধে নতুন ফৌজদারি আইন অর্থাৎ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-র একাধিক কঠোর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে BNS-এর ৬৪(১) (ধর্ষণ), ৭৪/৭৬ (নারীর শ্লীলতাহানি ও বিবস্ত্র করার চেষ্টা), এবং ৩১৬(২)/৩(৫) (প্রতারণা ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) ধারায় FIR দায়ের করা হয়েছে।
ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত জারি রেখেছে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিস। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার রাতে ঠিক কী কী ঘটেছিল, তার সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করে তাঁর ডাক্তারি পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এলাকার আইনশৃঙ্খলার ওপরও কড়া নজর রাখছে পুলিস।
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