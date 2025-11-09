SIR in Bengal: ভয় ধরানো ছবি নিউটাউনে! SIR আতঙ্কে ফাঁকা হচ্ছে বস্তি, রাতের অন্ধকারে পড়ছে তালা...

SIR in Bengal: ভয় ধরানো ছবি নিউটাউনে! SIR আতঙ্কে ফাঁকা হচ্ছে বস্তি, রাতের অন্ধকারে পড়ছে তালা...
SIR fear in Bengal: এর আগে নিউটাউনের 'মাসুদ বস্তি'র পর দমদমের 'সাঁপুই পাড়া'-তেও (Dumdum) SIR আতঙ্কে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারেই ঘর ছেড়ে রীতিমতো পালিয়েছে সব সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা।
দেবব্রত ঘোষ: SIR ঘোষণা হতেই আতঙ্ক (SIR in Bengal)! আর সেই আতঙ্কের জেরে রাতের অন্ধকারেই বহু মানুষ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমনই চিত্র ধরা পড়ছে। এস আই আর আতঙ্কে (SIR) বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশীরা (Bangladeshi)। সল্টলেক নিউটাউন (NewTown) লোহার ব্রীজ সংলগ্ন খাল পাড় বরাবর রয়েছে উদয়ন পল্লী। এখানে ছ'টি বাংলাদেশি পরিবার রাতারাতি বাড়ি বিক্রি করে চলে গিয়েছে বলে জানান উদয়ন পল্লীর বাসিন্দারা। এস আই আর আতঙ্কেই (SIR fear) তারা চলে গিয়েছে বলে জানান। এদের কারও কাছেই ভোটার কার্ড ছিল না। স্থানীয়রা আরও বলেন, প্রচুর বাংলদেশী এখানে বসবাস করে (SIR in Bengal)। অভিযোগ, অনেকেই জালিয়াতি করে ভোটার কার্ড বানিয়ে ফেলেছে। অনেকে পারেনি। সরকারি জমির ওপর টাকার বিনিময়ে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা এখানে বসবাস করতে দিয়েছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে এই উদয়ন পল্লীতে এমুনারেশন ফর্ম (Enumeration Form) বিলিতে বি এল ও (BLO) সঙ্গে দেখা গেলো তৃণমূল কর্মীকে। তিনি বলেন বি এল এ (BLA) দরকারি কাজে ব্যস্ত রয়েছেন তাই তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তবে বাংলাদেশি এখানে যে রয়েছে সেকথা তিনি স্বীকার করেন। যাদের ভোটার তালিকায় নাম ও বৈধ প্রমাণপত্র রয়েছে তাদের ফর্ম দেওয়া হবে জানান।
ওই অঞ্চলে একটি কলোনিতে প্রায় ৭০টি ঘর রয়েছে। সেই ঘরগুলির মধ্যে প্রায় ১০টি ঘরের বাসিন্দারা রাতের অন্ধকারে রীতিমতো এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে (Bengal SIR)।
ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের দাবি, মূলত দুই সম্প্রদায়ের মানুষ চলে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই অঞ্চলের এক বাসিন্দা সিদ্দিকী বিশ্বাস ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে (Bangladeshi) পালাতে গিয়ে সীমান্তে ধরা পড়েছে বলেও দাবি ওই অঞ্চলের এক বাসিন্দার। রাতের অন্ধকারেই সবাই ঘর ছেড়ে যাচ্ছেন বলে দাবি বাসিন্দাদের। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই সামনে আসে নিউটাউনের বস্তি ফাঁকা হয়ে যাওয়ার খবর।
জানা যায়, রাতারাতি প্রায় গোটা বস্তিটাই খালি হয়ে গিয়েছে। SIR আতঙ্কে নিউটাউন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বাংলাদেশিরা। এমনই ছবি ধরা পড়ে নিউটাউন ইকোপার্ক ৬ নম্বার গেট সংলগ্ন বস্তি এলাকায়। প্রায় হাজারের ওপরে ঝুপড়ি ঘর রয়েছে ওই বস্তিতে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে আসা বহু মানুষও ছিল। SIR ঘোষণা হতেই যাঁরা ঘরে তারা মেরে রাতারাতি উধাও হয়ে গিয়েছেন।
