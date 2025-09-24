Durga Puja 2025: পুজোয় কলকাতায় ফিরল হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ! তবু মনে রেখো...

Durga Puja 2025: পুজোয় কলকাতায় ফিরল হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ! তবু মনে রেখো...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপূজা মানে শুধু প্যান্ডেল, প্রতিমা, আর আলোর রোশনাই নয়, বরং তা এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব। এই বছর লেকটাউন অধিবাসী বৃন্দ তাদের দুর্গাপূজার ৬৫তম বর্ষে এক নতুন বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে। তাদের পুজোর থিম 'তবু মনে রেখো (পর্ব-২)'। প্রতি বছরের মতো এবারও লেকটাউন অধিবাসী বৃন্দ চিড়িয়া মোড় পার্ক, লেকটাউন লিংক রোডে তাদের পূজামণ্ডপ তৈরি করছে। কিন্তু এবারের মূল আকর্ষণ হলো এই বিশেষ থিমটি। শহরের বুকে যেখানে প্রযুক্তির বাড়বাড়ন্তে বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে আসছে, সেখানে এই থিমটি যেন একুশ শতকের প্রজন্মকে বইয়ের কাছে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছে।
বইয়ের মাধ্যমে জ্ঞানের উদযাপন
থিমের নাম 'তবু মনে রেখো'র মাধ্যমে আয়োজকরা যেন সেইসব মূল্যবোধকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন যা আমরা আধুনিক জীবনযাত্রায় প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাতে আঁকা একটি বইয়ের আলমারির ছবি এবং একটি জ্বলন্ত বাল্ব, যা জ্ঞানের আলো ছড়ানোর প্রতীক।
এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের মাধ্যমে লেকটাউন অধিবাসী বৃন্দ প্রমাণ করল যে, পুজো শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি সামাজিক সচেতনতা ও মানবিক মূল্যবোধের এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ।