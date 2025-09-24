English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja 2025: পুজোয় কলকাতায় ফিরল হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ! তবু মনে রেখো...

Laketown Adhibasi Brinda Durga Puja 2025: লেকটাউন অধিবাসী বৃন্দ তাদের ৬৫তম দুর্গাপূজায় 'তবু মনে রেখো (পর্ব-২)' থিমের মাধ্যমে বই ও জ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের মধ্য দিয়ে তারা প্রমাণ করেছে যে পুজো সামাজিক সচেতনতা ও মানবিক মূল্যবোধের এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ।

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 24, 2025, 02:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপূজা মানে শুধু প্যান্ডেল, প্রতিমা, আর আলোর রোশনাই নয়, বরং তা এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব। এই বছর লেকটাউন অধিবাসী বৃন্দ তাদের দুর্গাপূজার ৬৫তম বর্ষে এক নতুন বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে। তাদের পুজোর থিম 'তবু মনে রেখো (পর্ব-২)'। প্রতি বছরের মতো এবারও লেকটাউন অধিবাসী বৃন্দ চিড়িয়া মোড় পার্ক, লেকটাউন লিংক রোডে তাদের পূজামণ্ডপ তৈরি করছে। কিন্তু এবারের মূল আকর্ষণ হলো এই বিশেষ থিমটি। শহরের বুকে যেখানে প্রযুক্তির বাড়বাড়ন্তে বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে আসছে, সেখানে এই থিমটি যেন একুশ শতকের প্রজন্মকে বইয়ের কাছে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছে।

বইয়ের মাধ্যমে জ্ঞানের উদযাপন

থিমের নাম 'তবু মনে রেখো'র মাধ্যমে আয়োজকরা যেন সেইসব মূল্যবোধকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন যা আমরা আধুনিক জীবনযাত্রায় প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাতে আঁকা একটি বইয়ের আলমারির ছবি এবং একটি জ্বলন্ত বাল্ব, যা জ্ঞানের আলো ছড়ানোর প্রতীক।

এই থিমটি শুধু পুজোর সাজসজ্জায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর মাধ্যমে আয়োজকরা বই পড়া এবং জ্ঞানের প্রসারকে উৎসাহিত করতে চান। লেকটাউনের এই পুজো মণ্ডপটি বইপ্রেমীদের জন্য এক বিশেষ আকর্ষণ হতে পারে, যেখানে উৎসবের আনন্দ আর জ্ঞানের আলো একাকার হয়ে যাবে।

এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের মাধ্যমে লেকটাউন অধিবাসী বৃন্দ প্রমাণ করল যে, পুজো শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি সামাজিক সচেতনতা ও মানবিক মূল্যবোধের এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ।

