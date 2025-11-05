SIR in Bengal: খালি হয়ে যাচ্ছে পরপর সব ঘর! রাতারাতি ফাঁকা বস্তি, SIR শুরু হতেই ভয় ধরানো ছবি নিউটাউনে...

SIR in Bengal: খালি হয়ে যাচ্ছে পরপর সব ঘর! রাতারাতি ফাঁকা বস্তি, SIR শুরু হতেই ভয় ধরানো ছবি নিউটাউনে...
NewTown Bangladeshi: তবে বলা যেতে পারে নিউটাউন এর বিভিন্ন প্রান্তে অনেক বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষের বসবাস রয়েছে। কেউ চলে গিয়েছে, কেউ এখনও যেতে পারেনি।
নান্টু হাজরা: SIR আবহে নিউটাউন (Newtown) ছেড়ে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশিরা (Bangladeshi)। এমনটাই চিত্র নিউটাউন ইকোপার্ক ৬ নাম্বার গেট সংলগ্ন বস্তি (Ecopark Slum) এলাকায়। এখানে প্রায় হাজারের ওপরে ঝুপড়ি ঘর রয়েছে। সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেমন মানুষ এসে বসবাস করছে কাজের আসায়। ঠিক তেমনি বাংলাদেশ থেকেও বহু মানুষ এসেছে। কিন্তু SIR ঘোষণা হওয়ার পর থেকে অনেকেই চলে গেছে রাতারাতি। দেখা গেল অনেক ঘর রয়েছে যেগুলো তালা মারা। অনেকেই যারা ক্যামেরার সামনে আসতে চায় নি। কেউ কেউ আবার বলতে গিয়ে ঢোক গিলছেন।
বিরোধীরা বারবার বলেছেন, এসআইআর শুরু হলেই চিহ্নিত করা যাবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের। এমন অনেক বাংলাদেশিকেও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব হবে বলে সওয়াল করেছেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। এবার রাজ্যে এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর দেখা গেল, ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে একের পর এক ঘর। তালা পড়ছে ঝুপড়িতে। ক্যামেরা দেখেই কার্যত পালিয়ে যাচ্ছেন কেউ কেউ।
কেন এভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁরা? জানা যাচ্ছে, রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ইকোপার্ক সংলগ্ন ঘুনি উত্তর মাঠে হিডকো-র অধিগৃহীত জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন অনেকে। বাকি বাসিন্দাদের প্রশ্ন করে জানা গেল, বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তাঁরা। অনেকেই এদেশে এসে ভোটার কার্ড বানিয়ে নিয়েছেন, দিচ্ছেন ভোটও। তাহলে হঠাৎ পালালেন কেন? 'এসআইআর হচ্ছে বলে', উত্তর দিলেন তাঁরা।
ভারতীয় সচিত্র নাগরিক পরিচয় পত্র থাকা সত্ত্বেও রাতের অন্ধকারে দেশ ছেড়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যাচ্ছে, এমনটাই এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। পাশাপাশি তৃণমূল নেতাদেরও অকপট স্বীকারোক্তি যে, বেশ কয়েকটি পরিবার ভোটার কার্ড থাকা সত্ত্বেও এসআইআর আতঙ্কে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওই এলাকায় এমন অন্তত ১০টি পরিবারের কথা জানা যাচ্ছে।
জোনাকি বিবি এবং রঞ্জু বিবি নামে দুজন বাংলাদেশি গৃহ সহায়িকার কাজ করতেন। তাঁরা এ রাজ্য ছেড়ে রাতের অন্ধকারে কোথায় গিয়েছেন, কেউ বলতে পারছেন না। প্রতিবেশী মহিমা খান জানালেন, চার-পাঁচ দিন আগেই রাতের অন্ধকারে এরা বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছেন।
তৃণমূল নেতা মহম্মদ আফতাব উদ্দিন বলেন, 'গোটা দশেক পরিবার চলে গিয়েছে। জানিনা কোথায় গিয়েছে। যারা এখানে ৩০ বছর ধরে আছে, এরকম মানুষও আতঙ্কে চলে যাচ্ছে।' অন্যদিকে, বিজেপির বক্তব্য, এসআইআর হওয়ায় রাজ্যবাসী খুশি। বিজেপি নেতা স্বপন রায়চৌধুরী বলেন, 'নিউ টাউনের মতো এলাকায় বসতি বসিয়েছে শুধু ভোটে জেতার জন্য।'
