English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kolkata: বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে বেরিয়ে লাশ হয়ে ফিরল ১৭-এর রিয়া! হেস্টিংসের রক্তমাখা রাস্তা থেকে হাসপাতাল, খুন নাকি দুর্ঘটনা?

Kolkata Accident case: এরপর ওই তরুণীর বাবা হেস্টিংস থানায় অভিযোগ জানান তাঁর মেয়েকে খুন করা হয়েছে। সেই ঘটনায় জড়িত রয়েছে প্রেমিক অঙ্কিত মিশ্র। মৃতার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে অঙ্কিতকে গ্রেফতার করেছে হেস্টিংস থানা। শুরু হয়েছে তদন্ত। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 17, 2025, 01:05 PM IST
Kolkata: বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে বেরিয়ে লাশ হয়ে ফিরল ১৭-এর রিয়া! হেস্টিংসের রক্তমাখা রাস্তা থেকে হাসপাতাল, খুন নাকি দুর্ঘটনা?

রণয় তিওয়ারি: প্রেমিকের সঙ্গে বেরিয়ে মৃত্যু হল প্রেমিকার। যদিও নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ খুন করা হয়েছে তাঁদের মেয়েকে। রিয়া শোনকার। ১৭ বছর বয়েস। বড়বাজার থানা এলাকার স্ট্যান্ড রোডের বাসিন্দা। বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে রিয়া দশম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল।

Add Zee News as a Preferred Source

ইতিমধ্যে হেস্টিংস থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন তাঁরা। 

মনে করা হচ্ছে হেস্টিংস এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তরুণী রিয়া শোনকারের। গতকাল, বৃহস্পতিবার রাতে প্রেমিক অঙ্কিত মিশ্রের সঙ্গে বাড়ি থেকে ঘুরতে বের হন রিয়া। বাইকে করেই যাচ্ছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, হেস্টিংসের কাছে মাঝরাস্তায় তাঁদের বাইক স্কিড করে। যার ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন দু’জনেই। গুরুতর জখম হন তরুণী। অল্প আঘাত লাগে তরুণেরও। তড়িঘড়ি তাঁদের এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও হাসপাতালে পৌঁছনোর পরেই তরুণীর মৃত্যু হয়।

এরপর ওই তরুণীর বাবা হেস্টিংস থানায় অভিযোগ জানান তাঁর মেয়েকে খুন করা হয়েছে। সেই ঘটনায় জড়িত রয়েছে প্রেমিক অঙ্কিত মিশ্র। মৃতার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে অঙ্কিতকে গ্রেফতার করেছে হেস্টিংস থানা। শুরু হয়েছে তদন্ত। 

পরিবারের সদস্যরা জানান, বছরখানেক ধরে, অঙ্কিত মিশ্র নামে একটি ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল রিয়ার। বৃহস্পতিবার রাতে, ছেলেটির সঙ্গে বাইকে করে বেড়ায় রিয়া। এরপর রাত ১২টা নাগাদ রিয়ার পরিবারের কাছে খবর আসে তাঁদের মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। ফোন করে অঙ্কিত নিজেই বলে sskm হাসপাতালে চলে আসার জন্য।

পরিবারের অভিযোগ, খুন করা হয়েছে তাঁদের মেয়েকে।

বিস্তারিত আসছে...

 

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Kolkatakolkata street accidentKolkata bike accidentboyfriendgirlfriendsskm hospitalhestings police stationFIR
পরবর্তী
খবর

Consumers Affairs Department: 'কীভাবে সতর্ক থাকবেন?' অনলাইনে প্রতারণা রুখতে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের নয়া কর্মসূচি...
.

পরবর্তী খবর

Indian Soldier Assaulted: কালীপুজোর চাঁদা নিয়ে ঝামেলা! ভরা রাস্তায় ফেলে মার সেনা জওয়ানকে, রে...