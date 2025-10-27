Jadavpur Crime Incident: ভরসন্ধ্যেয় যাদবপুরে হাড়হিম! প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকা মুখোমুখি.... তারপর?

Jadavpur Crime Incident: ভরসন্ধ্যেয় যাদবপুরে হাড়হিম! প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকা মুখোমুখি.... তারপর?
Crime News: মেয়েটির প্রাক্তন প্রেমিক তাকে বিয়ের জন্য জোর করছিল। কিন্তু ওই যুবতী রাজি না হওয়ায় প্রেমিক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।
পিয়ালি মিত্র: যাদবপুরে,প্রাক্তন প্রেমিক,প্রেমিকাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। যদিও গুলি লাগেনি তাঁর গায়ে। জানা যাচ্ছে বিজয়গড় বাজারে বাড়ি মেয়েটির। বাড়িতে ঢুকে গুলি চালায় প্রাক্তন প্রেমিক। ছেলেটি বিহারে বাসিন্দা। বাড়ির বাইরে থেকে গুলি চালানোর চেষ্টা করে একবার। তাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযোগ, ওই বাড়ির বাসিন্দা এক তরুণীর প্রাক্তন ‘বন্ধু’ এ দিন রাতে এক রাউন্ড গুলি চালায়। যদিও হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। গুলি চালিয়ে সেই ‘বন্ধু’ চম্পট দিয়েছে। আজকের ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। তবে, এর আগে, বেঙ্গালুরুতেও মেয়েটির উপর হামলা করে প্রাক্তন প্রেমিক। সেই সময় মেয়েটি আহত হয় । কয়েকটি সেলাই পড়ে।
পুলিস জানাচ্ছে, ব্যক্তিগত বিবাদ। মেয়েটির প্রাক্তন প্রেমিক তাকে বিয়ের জন্য জোর করছিল। কিন্তু ওই যুবতী রাজি না হওয়ায় প্রেমিক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এর আগেও ব্যাঙ্গালোরে হামলা চালিয়েছিল তার প্রাক্তন প্রেমিকার উপর। রীতিমতো আতঙ্কিত ও বাকরুদ্ধ ওই যুবতী জানিয়েছেন, তিনি একটুও নিরাপদ বোধ করছেন না। আশঙ্কা করছেন, তাঁর উপর আবার হামলা হতে পারে। পুলিস সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।
এর আগে, অন্য একটি ঘটনায়, সম্পর্কে বিচ্ছেদের পরও প্রাক্তন প্রেমিকার উপর নজরদারি চালাতেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল। কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, কার কার সঙ্গে কথা বলছেন- প্রায় সবকিছুই জানতেন। অতীত ভুলে অন্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন তরুণী, কেবল এই সন্দেহের বশে তাঁর গলা কেটে খুন করলেন যুবক (ex-girlfriend killed)। মুম্বইয়ের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিস ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, নিহত তরুণীর নাম মনীষা যাদব। আটদিন আগেই সোনু বড়াইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু এরপরও অভিযুক্ত তাঁকে উত্যক্ত করত বলে অভিযোগ।
পুলিস আরও জানিয়েছে, সোনুর সন্দেহ ছিল, মনীষা অন্য কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে, তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সেই থেকেই জ্বলে ওঠে প্রতিশোধের আগুন।
গত শুক্রবার সোনু নিজের বাড়ি থেকেই একটি ছুরি নিয়ে বেরোয়। তিনি মনীষাকে জানায়, একবার শেষবারের মতো দেখা করতে চায়। আপত্তির পরও শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে যান তরুণী।
অভিযোগ, তরুণী নার্সিং হোমে দেখাও করতে আসে। দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল, এমন সময় ছুরি বের করে তাঁর গলায় কোপ মারে সোনু। গলার নলি কেটে খুন করেন তরুণীকে। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায় (relationship violence)। আশেপাশের মানুষরা আতঙ্কে হুড়োহুড়ি শুরু করেন।
খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে আসে। এদিকে, প্রাক্তন প্রেমিকাকে খুনের পর অভিযুক্ত নিজের গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ওই যুবকেরও মৃত্যু হয়।
