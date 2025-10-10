Kamalgazi School shocking Incident: মর্মান্তিক ভিডিয়ো! স্পোর্টসে ছুটতে ছুটতে ধপ করে পড়ে গেল ক্লাস নাইনের অর্ক, আর উঠল না! কামালগাজিতে কান্নার রোল...

Kamalgazi School shocking Incident: মর্মান্তিক ভিডিয়ো! স্পোর্টসে ছুটতে ছুটতে ধপ করে পড়ে গেল ক্লাস নাইনের অর্ক, আর উঠল না! কামালগাজিতে কান্নার রোল...
Kamalgazi Incident: সহপাঠীদের সঙ্গে দৌড় শুরু করেছিল সে। কিন্তু মাঝ পথেই আচমকা পড়ে যায় মাটিতে। শিক্ষক ও স্কুলকর্মীরা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান নিকটবর্তী একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসকেরা অর্কদীপকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
নবম শ্রেণির শারীরশিক্ষার ক্লাস চলছিল। পড়ুয়াদের দৌড়ের প্রতিযোগিতার মধ্যে অঘটন। দৌড়োতে দৌড়োতে মুখ ঠুকে পড়ে যায় এক ছাত্র। তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকেরা জানিয়ে দেন, মৃত্যু হয়েছে ১৫ বছরের অর্কদীপ বাগের। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কামালগাজি এলাকার নাম করা একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে।
হঠাৎ এমন মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ সহপাঠী থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা—সকলেই। খবর পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন অর্কদীপের পরিবার। সুস্থ-স্বাভাবিক এক পড়ুয়ার এমন পরিণতি মেনে নিতে পারছেন না কেউই। স্কুল কর্তৃপক্ষ কী ভাবে পুরো ঘটনা ঘটল সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কিছু জানায়নি এখনও।
Kamalgazi School Incident: মর্মান্তিক ভিডিয়ো, খেলতে খেলতে ধপ করে পড়ে গেল নবম শ্রেণির পড়ুয়া, আর উঠল না (CCTV) #Kamalgaziincident #Zee24Ghanta #Latest pic.twitter.com/hMiA7GK4Iz
স্কুল সূত্রে খবর, মৃত ছাত্রের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার রামচন্দ্রপুর এলাকায়। শারীরশিক্ষার ক্লাসে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল সে। সহপাঠীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে হঠাৎ মাটিতে পড়ে যায় ছাত্রটি। সঙ্গে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা ছুটে যান তার কাছে। তখন সংজ্ঞাহীন ছিল অর্কদীপ। পরিস্থিতি দেখে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। দুপুরে স্কুলের কাছেই একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা অর্কদীপকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
এমন একটি ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবে শোকস্তব্ধ মৃত পড়ুয়ার সহপাঠী থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা। বাড়িতে খবর পৌঁছোতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন অর্কদীপের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন। তাঁদের দাবি, ছেলের কোনও অসুখ ছিল না। সুস্থ-স্বাভাবিক, ছটফটে ছেলের এ ভাবে চলে যাওয়া মানতে পারছেন না কেউই। ঠিক কী ঘটেছিল জানার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা।
ইতোমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিস। অর্কদীপের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল কি না, কিংবা অন্য কোনও কারণ আছে কি না—সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজও হাতে এসেছে পুলিসের। তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগামীকাল দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে।
