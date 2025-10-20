Kamalgazi Flyover accident: ভয়ংকর দুর্ঘটনা! কামালগাজি ফ্লাইওভার থেকে বাইকের ধাক্কায় ছিটকে নীচে পড়লেন যুবক... রাজপথে রক্তের দাগ

Kamalgazi Flyover accident: ভয়ংকর দুর্ঘটনা! কামালগাজি ফ্লাইওভার থেকে বাইকের ধাক্কায় ছিটকে নীচে পড়লেন যুবক... রাজপথে রক্তের দাগ
Kolkata Bike Accident: ধাক্কার শক্তিতে পুরো ভারসাম্য হারিয়ে ফ্লাইওভারের রেলিং টপকে নীচে পড়ে যান অরুণ। ফ্লাইওভারেই ছিটকে পড়ে দু’টি বাইক।
তথাগত চক্রবর্তী: আবারও দ্রুতগতির বেপরোয়া বাইক চালানোর জেরে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কামালগাজি ফ্লাইওভারে। সোমবার সকালে কামালগাজি ফ্লাইওভার ধরে কলকাতামুখী পথে যাচ্ছিলেন বারুইপুরের ধোপাগাছি এলাকার বাসিন্দা অরুণ নস্কর। বয়স আনুমানিক ৩৫। একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী তিনি। ঠিক সেইসময় বিপরীত দিক থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আসছিল আরেক বাইক, চালাচ্ছিলেন অপুর্ব মণ্ডল, যার বাড়ি ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের কাছে।
জানা গিয়েছে, বাজি কিনে বাড়ি ফিরছিল সে। হঠাৎই অপূর্বর বাইক ভয়ঙ্কর জোরে ধাক্কা মারে অরুণের বাইকে। ধাক্কার শক্তিতে পুরো ভারসাম্য হারিয়ে ফ্লাইওভারের রেলিং টপকে নীচে পড়ে যান অরুণ। ফ্লাইওভারেই ছিটকে পড়ে দু’টি বাইক। ঘটনায় সেখানে থাকা আরেক বাইক আরোহীও জখম হন। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে তিনজনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। অরুণের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই দুটি বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। উৎসবের মরশুমে এই দুর্ঘটনা ফের সতর্ক করছে দ্রুতগতির বিপদ সম্পর্কে।
অপর একটি ঘটনায়, রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী রাজ্য সড়কের বাসন্তী থানার ৭ নম্বর ঢুড়ি এলাকায় দুটো বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বলে স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা যায়। এই ঘটনায় তিনজন গুরুতর আহত হয় তাদের মধ্যে আব্দুল হামিদ মোল্লা নামে এক যুবককে বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আরসাইফুদ্দিন ঘরামি ও হোসেন মোল্লাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।
সেখানে তাদের অবস্থার অবনতি হলে কলকাতার চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায় কলকাতার চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে সাইফুদ্দিন ঘরামির মৃত্যু হয় বলে জানায়। অন্যদিকে আব্দুল হামিদ মোল্লা বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাসন্তী থানার পুলিস। তবে কীভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও জানা যাচ্ছে না। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, দ্রুতগতিতে আসছিল দুটি বাইক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছে পুলিস। এই ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কালীপুজোর আগের রাতে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
