Park Street Incident: পার্কস্ট্রিটে খুন! হোটেলের ঘরে রক্তাক্ত পচাগলা অবস্থায় পড়ে ২২-এর রাহুল... ভয়ংকর...

Park Street Incident: পার্কস্ট্রিটে খুন! হোটেলের ঘরে রক্তাক্ত পচাগলা অবস্থায় পড়ে ২২-এর রাহুল... ভয়ংকর...
Kolkata Park Street Crime News: ওই ব্যক্তির নামে হোটেলের তিন তলার একটি ঘর বুক করা হয়েছিল৷ কিন্তু গতকাল হোটেল থেকে চেক আউট করেন ওই ব্যক্তি৷
রণয় তিওয়ারি: খাস কলকাতায় পার্ক স্ট্রিটের মতো অভিজাত এলাকায় রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডে একটি যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য। পুলিস মনে করছে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে আগেই। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, যুবকের নাম রাহুল লাল। ২২-২৩ বছর বয়স। পার্ক স্ট্রিটে থানা এলাকার কলিল রোডের বাসিন্দা। পার্কস্ট্রীট থানার পুলিস এই গেস্ট হাউজ থেকে যে তথ্য পেয়েছে, তাতে যে ঠিকানা লেখা রয়েছে, সেই ঠিকানায় পুলিস গেলে জানতে পারে ওই বাড়িতে কেউ থাকে না। মৃত ব্যাক্তি রাহুল লালরা বাড়ি বিক্রি করে চলে গিয়েছে অন্যত্র।
চলতি মাসের ২২ তারিখ হোটেলটিতে চেক ইন করেন তিনি। সঙ্গে কয়েকজন ছিলেন। তবে যুবকের নামে চেক ইন করা হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। তারপর তাঁর সঙ্গীরা রুম থেকে চলে যান। তবে একদিন পেরিয়ে গেলেও যুবককে দেখা যায়নি। রুম থেকে কোনও সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল না। শুক্রবার সকালে হোটেলের কর্মীরা দরজা খুলতেই পচা গন্ধ পান। বক্স খাট খুলতেই মেলে দেহ।
ওই ব্যক্তির নামে হোটেলের তিন তলার একটি ঘর বুক করা হয়েছিল৷ কিন্তু গতকাল হোটেল থেকে চেক আউট করেন ওই ব্যক্তি৷ এর পর এ দিন ওই ঘরে নতুন একজন আবাসিক আসেন৷ তিনিই হোটেলের ঘরের ভিতর থেকে পচা গন্ধ পেয়ে হোটেলের কর্মীদের জানান৷ তখনই খোঁজাখুঁজির পর ঘরের ভিতরে থাকা বক্স খাটের ভিতরে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়৷ রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের ওই গেস্ট হাউজ থেকে শুক্রবার সকালে পচাগলা গন্ধ পান নিরাপত্তা কর্মীরা। তারা সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের লোকজনকে জানায়।
এরপর এখান থেকে খবর যায় পার্ক স্ট্রিট থানায়। পুলিস এসে দেখে গেস্ট হাউজের ঘরে একটি দেহ পরে রয়েছে এবং তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মেঝে ভেসে যাচ্ছে রক্তে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। হোটেল কতৃপক্ষর সঙ্গে কথা বলে পুলিস জানতে পারে ,এখানে তিনজন যুবক এসেছিল। উপস্থিত হয়েছে লালবাজারের হোমিসাইড শাখা। হোটেল রুমের ভেতরেই যুবককে খুন করা হয়েছে, পুলিশের প্রাথমিক অনুমান তেমনটাই।
তারা যে পরিচয় দিয়েছে সেখান থেকে পুলিস মৃতের পরিচয় ও বাড়ির ঠিকানা জানতে পারে। ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। ফরেন্সিকরাও এসেছে। তারা নমুনা সংগ্রহ করেছে। চলছে cctv ফুটেজ দেখার কাজ। প্রাথমিক ভাবে পুলিস মনে করছে, যেভাবে দেহটি পরে ছিল, তা দেখে খুন বলেই মনে করা হচ্ছে। দেহের পচন দেখে অনুমান, অন্তত ২দিন আগে এই হত্য়াকাণ্ড ঘটেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করছে। রিপোর্ট এলে সবটা পরিষ্কার হবে।
