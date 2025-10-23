English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Parnasree Incident: চড়া সুরে ডিজে আর বিকট আওয়াজের বোমা! পর্ণশ্রীতে প্রতিবাদ করায় রক্তাক্ত বাবা-ছেলে, মা-ও শিকার অসভ্যতার...

Parnasree Harrasment: গতকাল রাত্রিবেলায় যখন তারস্বরে ডিজে বাজানো হচ্ছিল সেই সময় কল্লোল বাবুর স্ত্রী বাইরে বেরিয়ে ডিজের সাউন্ড কমাতে বলে। এই কথা বলতেই অভিযুক্তরা তাকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 23, 2025, 08:19 PM IST
Parnasree Incident: চড়া সুরে ডিজে আর বিকট আওয়াজের বোমা! পর্ণশ্রীতে প্রতিবাদ করায় রক্তাক্ত বাবা-ছেলে, মা-ও শিকার অসভ্যতার...

সন্দীপ প্রামাণিক: শব্দবাজি তাণ্ডব এবং ডিজের তাণ্ডবে নাজেহাল পর্ণশ্রী গভমেন্ট কোয়ার্টারে আবাসিকরা।

গতকাল রাত একটার সময় বাড়ির সামনে তারস্বরে বাজানো হচ্ছে ডিজে। ফাটানো হচ্ছে শব্দবাজি। প্রতিবাদ করায় মার খেলেন কল্লোল সেন শর্মা। তার বক্তব্য বাড়ির সামনে গতকাল রাত একটার সময়  dj বাজানো হচ্ছিল। পাশাপাশি শব্দবাজি ফাটানো হচ্ছিল। তাদের কোয়াটারের সামনেই পর্ণশ্রী লেক আর সেই লেকে এলাকার সমস্ত কালীপুজোর ভাসান চলে।

গতকাল রাত্রিবেলায় যখন তারস্বরে ডিজে বাজানো হচ্ছিল সেই সময় কল্লোল বাবুর স্ত্রী বাইরে বেরিয়ে ডিজের সাউন্ড কমাতে বলে। এই কথা বলতেই অভিযুক্তরা তাকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। স্ত্রীকে যখন অশালীন অঙ্গভঙ্গি করে অভিযুক্তরা, তখন কল্লোলবাবু গিয়ে প্রতিবাদ করেন। তখনই ভিড়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত মেরে নাক ফাটিয়ে দেয় কল্লোলবাবুর। 

অবস্থা বেগতিক দেখে তারপরে তাদের ছেলে গিয়ে যখন প্রতিবাদ করে ছেলেকে টেনে নিয়ে বাইরে বার করা হয় মারার জন্য। কোনরকমে ছেলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। পর্নরশ্রী গভমেন্ট কোয়ার্টারয়ের আবাসিকদের বক্তব্য- তাদের এই যন্ত্রণা প্রত্যেক দিন রাত্রি সহ্য করতে হচ্ছে। এই লেকে প্রায় ২০০০ ঠাকুর বিসর্জন হয়, বাজি ফাটানো এবং ডিজে বাজানো হয়। বারণ করলেও কেউ তাদের কথা শুনছে না। বেশি রাতের দিকে লেকের সামনে পর্ণশ্রী থানার পুলিসও সংখ্যায় কম থাকছে। সেই সুযোগে এইসব শব্দতাণ্ডব চলছে এলাকায়। গতকাল বারণ করতে গিয়েই আক্রান্ত হলেন কল্লোল সেনশর্মা ও তাঁর স্ত্রী। এই শব্দতাণ্ডব থেকে তাঁরা মুক্তি চাইছে এবং ইতিমধ্যে পর্ণশ্রী থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে পর্ণশ্রী থানা। 

মধ্যরাতে বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করে মারধর, শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন ভবানীপুরের বৃদ্ধা। আশুতোষ মুখার্জি রোডের বাসিন্দা অনুপমা চৌধুরি নামে ওই বৃদ্ধার অভিযোগ কালীপুজোর দিন রাত দেড়টা নাগাদ কিছু যুবক লাগাতার বাজি ফাটাচ্ছিলেন।
 
তাঁর ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে যায়। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। নিচে নেমে ওই যুবকদের বাজি ফাটানো বন্ধ করতে বলায় উল্টে তাঁকে মারতে থাকেন। বাঁচাতে গেলে আক্রান্ত হন তাঁর ভাইও। পরে ২১ তারিখ থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিস অভিযোগ নেয়নি। এরপর বৃহস্পতিবার ফের আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গেলে এফআইআর দায়ের হয় ৫ জনের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তরা ফের হামলা চালাতে পারে বলে আতঙ্কে রয়েছেন ওই বৃদ্ধ।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

