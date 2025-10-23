Parnasree Incident: চড়া সুরে ডিজে আর বিকট আওয়াজের বোমা! পর্ণশ্রীতে প্রতিবাদ করায় রক্তাক্ত বাবা-ছেলে, মা-ও শিকার অসভ্যতার...

Parnasree Incident: চড়া সুরে ডিজে আর বিকট আওয়াজের বোমা! পর্ণশ্রীতে প্রতিবাদ করায় রক্তাক্ত বাবা-ছেলে, মা-ও শিকার অসভ্যতার...
Parnasree Harrasment: গতকাল রাত্রিবেলায় যখন তারস্বরে ডিজে বাজানো হচ্ছিল সেই সময় কল্লোল বাবুর স্ত্রী বাইরে বেরিয়ে ডিজের সাউন্ড কমাতে বলে। এই কথা বলতেই অভিযুক্তরা তাকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে।
সন্দীপ প্রামাণিক: শব্দবাজি তাণ্ডব এবং ডিজের তাণ্ডবে নাজেহাল পর্ণশ্রী গভমেন্ট কোয়ার্টারে আবাসিকরা।
গতকাল রাত একটার সময় বাড়ির সামনে তারস্বরে বাজানো হচ্ছে ডিজে। ফাটানো হচ্ছে শব্দবাজি। প্রতিবাদ করায় মার খেলেন কল্লোল সেন শর্মা। তার বক্তব্য বাড়ির সামনে গতকাল রাত একটার সময় dj বাজানো হচ্ছিল। পাশাপাশি শব্দবাজি ফাটানো হচ্ছিল। তাদের কোয়াটারের সামনেই পর্ণশ্রী লেক আর সেই লেকে এলাকার সমস্ত কালীপুজোর ভাসান চলে।
গতকাল রাত্রিবেলায় যখন তারস্বরে ডিজে বাজানো হচ্ছিল সেই সময় কল্লোল বাবুর স্ত্রী বাইরে বেরিয়ে ডিজের সাউন্ড কমাতে বলে। এই কথা বলতেই অভিযুক্তরা তাকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। স্ত্রীকে যখন অশালীন অঙ্গভঙ্গি করে অভিযুক্তরা, তখন কল্লোলবাবু গিয়ে প্রতিবাদ করেন। তখনই ভিড়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত মেরে নাক ফাটিয়ে দেয় কল্লোলবাবুর।
অবস্থা বেগতিক দেখে তারপরে তাদের ছেলে গিয়ে যখন প্রতিবাদ করে ছেলেকে টেনে নিয়ে বাইরে বার করা হয় মারার জন্য। কোনরকমে ছেলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। পর্নরশ্রী গভমেন্ট কোয়ার্টারয়ের আবাসিকদের বক্তব্য- তাদের এই যন্ত্রণা প্রত্যেক দিন রাত্রি সহ্য করতে হচ্ছে। এই লেকে প্রায় ২০০০ ঠাকুর বিসর্জন হয়, বাজি ফাটানো এবং ডিজে বাজানো হয়। বারণ করলেও কেউ তাদের কথা শুনছে না। বেশি রাতের দিকে লেকের সামনে পর্ণশ্রী থানার পুলিসও সংখ্যায় কম থাকছে। সেই সুযোগে এইসব শব্দতাণ্ডব চলছে এলাকায়। গতকাল বারণ করতে গিয়েই আক্রান্ত হলেন কল্লোল সেনশর্মা ও তাঁর স্ত্রী। এই শব্দতাণ্ডব থেকে তাঁরা মুক্তি চাইছে এবং ইতিমধ্যে পর্ণশ্রী থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে পর্ণশ্রী থানা।
আরও পড়ুন: Bangladesh Necrophilia incident: ছাড় পাচ্ছে না লাশও, মর্গে আত্মঘাতী তরুণীর যোনিতে টাটকা বীর্য! আবু সঈদের কুত্সিত কারবার...
আরও পড়ুন: Bengal Weather: ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব! প্রবল বজ্রবিদ্যুত্-সহ কাল থেকে আবার বৃষ্টি, ভাসবে উত্তর...দক্ষিণে উত্তাল সমুদ্র, বৃষ্টি কবে?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)