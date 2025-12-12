English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
কলকাতা হাইকোর্টে এসএসসি নিয়োগ নিয়ে একাধিক ইসু উত্থাপন হয়েছে। সেই জট কাটিয়ে নিয়োগ সম্পন্ন করতে সময় লাগবে মনে করছে পর্ষদ। তাই এই আবেদন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 12, 2025, 10:42 PM IST
SSC BIG UPDATE: চাকরি থাকছে? সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়ে যাওয়া ২৬ হাজার শিক্ষকদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত এবার!

অর্ণবাংশু নিয়াগী:  নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনো চলছে। বাড়ানো হোক চাকরি সময়সীমা। চলতি মাসের শেষ হচ্ছে বিতর্কিত শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ। আরও আট মাস বাড়ানোর আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট দ্বারস্থ পর্ষদ। শীর্ষ আদালতে আবেদন জমা করা হয়েছে। নিয়োগ সম্পন্ন হতে আরো কিছুটা সময় লেগে যাবে। মেয়াদ না বাড়ালে স্কুলের জন্য শিক্ষক পাওয়া যাবে না। স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ওই প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স তাঁদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিংহের নির্দেশ, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ওই প্রার্থীদের সুযোগ দিতে হবে। তাঁদের ইন্টারভিউ নিতে হবে।

কলকাতা হাইকোর্টে এসএসসি নিয়োগ নিয়ে একাধিক ইসু উত্থাপন হয়েছে। সেই জট কাটিয়ে নিয়োগ সম্পন্ন করতে সময় লাগবে মনে করছে পর্ষদ। তাই এই আবেদন।

তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে হাই কোর্ট শুধুমাত্র মামলাকারীদের জন্য এই নির্দেশ দিয়েছে। বিচারপতি সিংহ জানান, ইন্টারভিউয়ের নম্বর মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা দিতে হবে এসএসসি-কে। ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া ভিডিয়োগ্রাফি করার বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাবে কমিশন। ওই চাকরিপ্রার্থীদের বয়স পেরিয়ে যাওয়ার কারণে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে দেয়নি এসএসসি। আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম শুনানিপর্বে জানিয়েছিলেন, মামলাকারীর ফর্ম পূরণ করেছিলেন, পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন এবং তাঁদের নথি যাচাইও হয়েছিল। পরে জানানো হয়, বয়স পেরিয়ে যাওয়ার কারণে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে না।

আইনজীবী আশীষ কুমার চৌধুরী জানান, 'সুপ্রিম কোর্টের শেষ পর্যবেক্ষণের পর আরো কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে। যার ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টে সিঙ্গেল বেঞ্চে শুনানি হচ্ছে। যার সমাধান এখনও হয়নি। স্কুল গুলি যাতে সাফার না করে সে কথা ভেবেই পর্ষদ আবেদন করেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে যোগ্যেরা বয়সজনিত ছাড় পাবেন। কিন্তু তার পরেও এসএসসি কর্তৃপক্ষ ২০১৬ সালের ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীদের সুযোগ দিচ্ছেন না বলে অনুযোগ জানিয়েছিলেন তিনি। হাই কোর্ট তাঁর যুক্তি মেনে নিয়েছে শুক্রবার। প্রসঙ্গত, গত ৩ এপ্রিল এসএসসি-র ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। চাকরি হারিয়েছিলেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক শিক্ষাকর্মী। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের লিখিত পরীক্ষার ফলও বেরিয়েছে ইতিমধ্যেই।'

পাশাপাশি অন্য পক্ষের আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত বলেন, 'ওরা চাইলেই ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারত। কিন্তু ওরা এইভাবে মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ইচ্ছাকৃতভাবে।'

প্রসঙ্গত, আজই এসএসসি মামলায় বড় নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৬-র এসএসসিতে অংশগ্রহণকারী ওয়েটলিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদেরও ইন্টারভিউ নেওয়ার নির্দেশ। বয়স পেরিয়ে যাওয়ার কারণে যাদের ইন্টারভিউতে ডাকা হয়নি, তাদের ইন্টারভিউতে নেওয়ার জন্য এসএসসিকে নির্দেশ। 

এই চাকরিপ্রার্থীরা ফর্ম পূরণ করেছিলেন, পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন এবং নথি যাচাইও হয়েছিল। কিন্তু তারপর তাদের জানানো হয় যে তাদের বয়স পেরিয়ে যাওয়ার কারণে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে না। আদালতে এমনটাই দাবি করেন মামলাকারীদের আইনজীবীর। মামলাকারীদের আইনজীবী আরও দাবি করেন যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী "যোগ্যরা " বয়সজনিত ছাড় পাবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটাও দেওয়া হচ্ছে না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই হাইকোর্টে দায়ের হয় মামলা।

সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, ২০১৬-র এসএসসিতে অংশগ্রহণকারী ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদেরও ইন্টারভিউ নিতে হবে। বয়স পেরিয়ে যাওয়ার কারণে যাদের ইন্টারভিউতে ডাকা হয়নি, তাদেরও ইন্টারভিউ নিতে হবে। শুধুমাত্র মামলাকারী চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। 

একইসঙ্গে বিচারপতি অমৃতা সিনহা আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে,  ইন্টারভিউয়ের পর সেই ইন্টারভিউয়ের নম্বর মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা দিতে হবে এসএসসি-কে। পাশাপাশি ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া ভিডিওগ্রাফি করার বিষয়েও নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাবে কমিশন।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

