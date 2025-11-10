SSC case Update: আরও বড় বিপদে SSC চাকরীপ্রার্থীরা! পরীক্ষায় প্রশ্ন নিয়ে ভয়ংকর অভিযোগ তুলে নতুন মামলা...

SSC case Update: আরও বড় বিপদে SSC চাকরীপ্রার্থীরা! পরীক্ষায় প্রশ্ন নিয়ে ভয়ংকর অভিযোগ তুলে নতুন মামলা...
SSC exam 2025: নভেম্বরের শুরুতেই সেই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে কমিশন। নানা জটিলতায় দীর্ঘদিন কোনও পরীক্ষা নেয়নি এসএসসি। আইনি জটে দীর্ঘ সময় আটকে ছিল নিয়োগ। অবশেষে সেই জট কাটিয়ে পরীক্ষা হয়েছে। তাই এই ফলাফল ঘিরে আগ্রহ ছিল দীর্ঘদিনের। ফলাফল বেরলেও ফের মামলা হল সেই পরীক্ষা নিয়েই।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: গত সেপ্টেম্বর মাসেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগের পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার ৫৪ দিনের মাথায় সেই ফল প্রকাশিত হয়। এবছর রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষকের শূন্যপদ মোট ১২ হাজার ৫১৪ জনের। আবেদন করেছিলেন ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৪৩ জন। ফল বেরলেও নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভবিষ্যত ঝুলে রয়েছে অভিজ্ঞতার নিরিখে অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দায়ের হওয়া মামলার ইস্যুতে। ওই মামলার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত নিয়োগ পর্ব শুরু করা যাবে না, এমনই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।
এসএসসি-তে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয় গত ১৮ সেপ্টেম্বর। গত ৭ নভেম্বর সেই পরীক্ষা ফল বেরোয়। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের অভিযোগ, সেই পরীক্ষার প্রশ্ন ছিল ভুলে-ভরা। প্রশ্ন ভুলের অভিযোগেই এবার মামলা দায়ের করা হয়েছে হাইকোর্টে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একাধিক বিষয়ের প্রশ্নে ভুল ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।
আবেদনকারীর আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের অভিযোগ, এডুকেশন বিষয়ে দুটো প্রশ্ন ভুল ছিল। ইতিহাসের একটি প্রশ্ন ভুল ছিল ও ভূগোলের তিনটি প্রশ্ন ভুল ছিল।
শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এ রাজ্যে মামলার শেষ নেই। কখনও টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ, কখনও ওএমআর জালিয়াতির অভিযোগ, আবার কখনও প্রশ্নপত্রে ভুলের অভিযোগ। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সব স্তরেই এই অভিযোগ উঠেছে, মামলাও হয়েছে। বিচারপতি সিনহার বেঞ্চে উঠেছে এমন একাধিক মামলা। এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে নিয়োগের পরীক্ষা হলেও ফের হল মামলা। আবারও বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে।
উল্লেখ্য, এই চাকরির উপর নির্ভর করছে একাধিক চাকরিহারার ভাগ্য। সুপ্রিম নির্দেশে যে হাজার হাজার শিক্ষকের চাকরি যায়, সেই শিক্ষকরা এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। পাশাপাশি নতুন প্রার্থীরাও পরীক্ষা দেন।
প্রসঙ্গত, এসএসসি ফল প্রকাশের পরই নয়া জট! জল গড়াতে চলেছে আদালতে। আবদুস সাত্তার জেলে বসে পরীক্ষা (লক নম্বর-সহ) দেওয়ার কথা হাইকোর্টে জানিয়েছিল রাজ্য। ফল প্রকাশের পর নয়া বিড়ম্বনা। ফল প্রকাশের পাশে লেখা লিখিত পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল আব্দুস। তাহলে পরীক্ষা দিল কে? কার লক নম্বর জানিয়েছিল রাজ্য? আগামীকাল সোমবার আদালতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC)-এর নিয়োগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে দুদিন আগেই। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে এসএসসি মামলার দীর্ঘ শুনানির পর আদালত জানিয়েছে, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা গেলেও, চূড়ান্ত ফলাফল এই মামলার রায়ের পরেই ঘোষিত হবে। এই ঘটনায় চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
