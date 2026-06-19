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মমতার বিপদ বাড়ল? বিধানসভায় ববি হাকিম আর ঋতব্রতর রুদ্ধদ্বার বৈঠক: তৃণমূলের নতুন বিধায়কদের নিয়ে কী হল?

Firhad Hakim meeting with Ritabrata Banerjee: এই শিবিরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বর্ষীয়ান নেতা ববি হাকিমের উপস্থিতি। দীর্ঘদিনের সংসদীয় অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ববি হাকিম এদিন প্রধান প্রশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

Written ByNabanita SarkarEdited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 19, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:37 PM IST
মমতার বিপদ বাড়ল? বিধানসভায় ববি হাকিম আর ঋতব্রতর রুদ্ধদ্বার বৈঠক: তৃণমূলের নতুন বিধায়কদের নিয়ে কী হল?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

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