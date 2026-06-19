/মমতার বিপদ বাড়ল? বিধানসভায় ববি হাকিম আর ঋতব্রতর রুদ্ধদ্বার বৈঠক: তৃণমূলের নতুন বিধায়কদের নিয়ে কী হল?

প্রবীর চক্রবর্তী: বিধানসভার অন্দরে কোন পথে চলবে পরিষদীয় রণকৌশল? স্পিকারের রীতি মেনে কী ভাবে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরবেন নতুন বিধায়করা? এই সমস্ত খুঁটিনাটি শেখাতে এবার অভিনব উদ্যোগ দেখা গেল বিধানসভায়। আজ বিধানসভার অধিবেশন শেষ হতেই বিরোধী দলনেতার ঘরে নতুন বিধায়কদের নিয়ে বসল এক বিশেষ পাঠশালা বা প্রশিক্ষণ শিবির। আর সেই শিবিরে প্রধান ‘প্রশিক্ষক’ হিসেবে ধরা দিলেন খোদ ববি হাকিম। সঙ্গে ছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহার মতো নেতারাও।
স্পিকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিরোধী দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির এখন বিধানসভার অন্দরে নিজেদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে মরিয়া।
সেই লক্ষ্যেই আজ অধিবেশনের পর বিরোধী দলনেতার ঘরে তাঁর শিবিরের নতুন বিধায়কদের জন্য এই বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন ঋতব্রতবাবু নিজেই। প্রায় ঘণ্টা দুয়েকেরও বেশি সময় ধরে চলে এই রুদ্ধদ্বার প্রশিক্ষণ শিবির।
এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ঋতব্রত শিবিরে এমন বহু বিধায়ক রয়েছেন, যাঁরা একেবারেই প্রথমবার বিধানসভার অলিন্দে পা রেখেছেন। সংসদীয় রাজনীতির নিয়মকানুন বা রীতিনীতি সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা অনেকটাই কম। আজকের শিবিরে মূলত তাঁদেরই ‘হাতেখড়ি’।
সংসদীয় রীতিনীতি শিক্ষা:
কী ভাবে বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিতে হয়, স্পিকারকে সম্বোধন করে
কীভাবে প্রশ্ন রাখতে হয়, ‘কোয়েশ্চেন আওয়ার’ বা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেওয়ার নিয়ম কী-- এই সমস্ত বিষয় অত্যন্ত সহজ ভাষায় নতুনদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়।
প্রধান আকর্ষণ ববি হাকিম:
এই শিবিরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বর্ষীয়ান নেতা ববি হাকিমের উপস্থিতি। দীর্ঘদিনের সংসদীয় অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ববি হাকিম এদিন প্রধান প্রশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। নতুন বিধায়কদের উদ্দেশে তিনি স্পষ্ট জানান, বিধানসভার অন্দরে দলের রাশ শক্ত রাখতে হলে নিয়মকানুন জানা অত্যন্ত জরুরি। কী ভাবে বিরোধী বেঞ্চে বসেও যুক্তিপূর্ণভাবে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরা যায়, সেই কায়দাও তিনি নতুনদের শেখান।
রাজনৈতিক তাৎপর্য
ববি হাকিমের পাশাপাশি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহারাও নতুন বিধায়কদের বিভিন্ন কৌশলগত পরামর্শ দেন। বাজেট অধিবেশন চলাকালীন দলের বিধায়করা যাতে কোনওরকম ভুলত্রুটি না করেন এবং সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অধিবেশনে অংশ নেন, সেটাই ছিল এই দীর্ঘ বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য।
অন্যান্য দিকে যখন বিরোধী দলনেতা নির্বাচন নিয়ে আইনি লড়াই চলছে, ঠিক তখনই বিধানসভার অন্দরে বিরোধী দলনেতার ঘরে ববি হাকিমকে সঙ্গে নিয়ে ঋতব্রত শিবিরের এই প্রশিক্ষণ পর্ব রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
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