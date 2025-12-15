Messi In Kolkata: যুবভারতী কাণ্ডে নয়া মোড়! এত মানুষ মেসির পাশে কী ভাবে পৌঁছল? জেরায় অভিযুক্তদের মুখে বিস্ফোরক তথ্য...

Messi In Kolkata: যুবভারতী কাণ্ডে নয়া মোড়! এত মানুষ মেসির পাশে কী ভাবে পৌঁছল? জেরায় অভিযুক্তদের মুখে বিস্ফোরক তথ্য...
Messi Massacre in YuvaBharati: সুপ্রতীম ও গৌরব বালুরঘাটের বাসিন্দা। মেসিকে দেখতে এসে এখানে সে নিজেই ভুক্তভোগী (victim)। দুজনেই এমবিএ (MBA) ছাত্র। তাদের মধ্যে একজন সরকারি কর্মচারী এবং প্রোবেশন পিরিয়ডে আছে।
নান্টু হাজরা: শীতের ভোররাতেই ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় তিলোত্তমায় পা রেখেছিলেন লিয়োনেল মেসি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন হাজার-হাজার ভক্ত। 'মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর' (GOAT India Tour 2025)- এর শুভ সূচনা হয়েছিল কলকাতা দিয়েই। তবে সকাল হয়ে বেলা গড়াতেই ভয়ংকর ছন্দপতন ঘটে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন বদলে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। বাকিটা ইতিহাস। বিশ্বজয়ী আর্জেন্টাইন বরপুত্রের আতিথেয়তায় কলকাতা তথা গোটা বাংলার মুখ পোড়ে বিশ্বের দরবারে।
গ্রেফতার হন শতদ্রু দত্ত, প্রধান আয়োজক। তিনি এখন পুলিস হেফাজতে রয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য সকাল ১১:২০ নাগাদ বিধান নগর ডিসি অনীশ সরকার সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিক বিধান নগর দক্ষিণ থানায় আসে। এখনো চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।
পুলিস সূত্রে খবর জিজ্ঞাসাবাদে জানতে চাওয়া হয়,
কত সংখ্যক টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল?
পারফেক্ট হিসাব কত?
মোট কত টিকিট ছাপা হয়েছিল?
কতগুলো ক্যাটাগরিতে টিকিট ছাপা হয়?
মেসি যখন স্টেডিয়ামে প্রবেশ করবে হোটেল থেকে সেই সময় আশেপাশে কারা কারা থাকতে পারবে, সেই তালিকা কাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হয়েছিল?
সেই তালিকার কপি কোথায়?
সাপ্লিমেন্টারি পাস কত পরিমাণে তৈরি করা হয়েছিল?
সেই সাপ্লিমেন্টারি পাস কোন কোন ব্যক্তির কাছে কত পরিমাণ দেওয়া হয়েছিল?
এই প্রশ্নের উত্তরগুলো জানতে চাওয়া হচ্ছে-
জলের বোতল কোল্ড ড্রিংকস এবং চিপস কী ভাবে স্টেডিয়ামের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়েছিল?
টেন্ডার কী ভাবে দেওয়া হয়েছিল?
পুলিসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল জলের বোতল কোনওভাবে ভিতরে প্রবেশ করবে না তারপরেও কী ভাবে প্রবেশ করানো হয়েছিল?
ইভেন্ট এর লোকজন এবং যে সমস্ত ভিআইপির আসবে তারা মেসির পাশে কি ভাবে গেল?
তাদের যাওয়ার অনুমতি কে দিয়েছিলো?
কারা কারা মেসির পাশে থাকবে সেটা কি আগে থেকে ঠিক করা হয়েছিল?
যদি না হয় তাহলে কী ভাবে তারা গেলো ?
কে যাওয়ার পারমিশন দিল?
এই সমস্ত কিছু নিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিস সূত্রে খবর ।
পুলিস তদন্ত নেমে বেশ কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হতে চাইছে
১) কত সংখ্যক টিকিট বিক্রি হয়েছিল এবং
২) কত সংখ্যক টিকিট সাপ্লিমেন্টারি পাস ইস্যু করা হয়েছিল?
৩)কোন কোন ব্যক্তির কাছে কত পরিমাণ পাস দেওয়া হয়েছিল?
৪) মোটা অংকের টাকা নিয়ে কীভাবে জলের স্টল থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি বিষয়ে টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল
৫) মেসির পাশে যারা থাকবে তাদের কি নাম আগে থেকে ঠিক করা হয়েছিল?
৬) এত মানুষ মেসির পাশে কি ভাবে পৌঁছল?
৭) কে পারমিশন দিয়েছিল?
৮) মেসির আসে পাশে যারা ছিল তাদের যাওয়ার ক্ষেত্রে কি কেউ কোনও চাপ সৃষ্টি করেছিল?
৯) আগে থেকে কি মেসির আশেপাশের যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও প্লানিং করা হয়েছিল, কারা থাকতে পারবে, তাদের কি নামের তালিকা তৈরী হয়েছিল?
১০) প্লানিং করা থাকলে কী ভাবে এত মানুষ পৌঁছল?
এই বিষয় গুলো পুলিশ জানার চেষ্টা করছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।
অভিযুক্ত আইনজীবী:
আমি জানি না কী কারণে আমাদের গ্রেফতার করা হলো। টাকা দিয়ে টিকিট কেটে মেসিকে দেখতে গেলাম, কিন্তু পেলাম না। বাড়ি ফিরলাম, আবার গ্রেফতার হলাম! কোনো বাজেয়াপ্ত তালিকা (seizure list) নেই। খরচও করলাম, আবার জেলেও গেলাম!'
'আমরা অর্গানাইজার (আয়োজক) নই, সাধারণ মানুষ। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে গ্রেফতার করেছে বলছে, তাহলে এক লাখ লোকের মধ্যে ৪-৫ জন কেন গ্রেফতার হলো?'
সঞ্জয় দাস বলে একজনকে গ্রেফতার করেছে শুধু রাস্তা থেকে ফুল তুলে আনার জন্য!
সুপ্রতীম ও গৌরব বালুরঘাটের বাসিন্দা। মেসিকে দেখতে এসে এখানে সে নিজেই ভুক্তভোগী (victim)। দুজনেই এমবিএ (MBA) ছাত্র। তাদের মধ্যে একজন সরকারি কর্মচারী এবং প্রোবেশন পিরিয়ডে আছে।'
পুলিস বলছে কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। মেডিকেল রিপোর্ট কই? যারা আসলে ভাঙচুর চালিয়েছে, তাদের কাউকে গ্রেফতার করেনি। সঞ্জয় দাসের বাড়ি থেকে বাগান থেকে ফুল বাজেয়াপ্ত করে এনে বলছে, এটা স্টেডিয়ামের ফুল!'
'পুলিসের আসামি হওয়া উচিত, সেখানে আমরা ভুক্তভোগী (victim)।'
পাবলিক প্রসিকিউটর (PP):
'বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সিসিটিভিতে দেখা গেছে। জামিন অযোগ্য ধারা (Non-bailable section) রয়েছে। পুলিস আহত হয়েছে, সেই ইনজুরি রিপোর্ট এখনও আসেনি। পরে পুলিস কাস্টডি (PC) চাওয়া হতে পারে। জামিনের বিরোধিতা করছি।'
বিচারক:
জামিন নাকচ (Bail rejected)। আগামী ২২.১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত জুডিশিয়াল কাস্টডি (JC)। কেস ডায়েরি (CD) তলব করা হোক।
আরও পড়ুন: Messi GOAT INDIA Tour 2025: আবার বিপর্যয়ে মেসি! ভারত সফরের শেষদিনে দিল্লির আকাশপথে দুর্যোগ...থেমে গেল...
আরও পড়ুন: Messi in Kolkata: কেউ ভাঙল চেয়ার, কেউ ছিঁড়ল জাল, কেউ তুলল কার্পেট! যুবভারতীর ভাঙচুর যেন বাংলাদেশের গণভবন লুঠপাট...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)