IT Raid Mamata Banerjee Proposer: ভরকেন্দ্র ভবানীপুর: মমতার প্রস্তাবক মিরাজের বাড়িতে এবার IT হানা, দিল্লির জমিদাররা লেঠেল পাঠাচ্ছে, বলছে তৃণমূল
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে ভরকেন্দ্র ভবানীপুর। তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবকের বাড়িতে এবার হানা দিল আয়কর দফতর।
ভোট-বাংলায় এজেন্সির চাপ! আজ, দিনভর কলকাতায় একাধিক জায়গায় অভিযানে আয়কর দফতর। রেহাই পেলেন না খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক মিরাজ শাহও। ভবানীপুরের এলগিন রোডে তাঁর বাড়িতেও হাজির আয়কর দফতরের কর্তারা। ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটির ট্রাস্ট্রি বোর্ডের অন্য়তম সদস্য।
আয়কর দফতরের নজরে রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমারও। সকালে তাঁর মনোহর পুকুর রোডের বাড়ি, এমনকী দেশপ্রিয় পার্ক লাগোয়া নির্বাচনী কার্যালয়ে অভিযান চালায় আয়কর। মিরাজের বাড়িতে অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য একটি মামলায় এই আয়কর হানা বলে খবর। সূ্ত্রের খবর, আর্থিক তছরুপের মামলায় দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছে আয়কর দফতরের সদস্য়রা। তাঁরাই ভবানীপুরে মমতার প্রস্তাবকের মিরাজে বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছেন। তবে এবারই প্রথম নয়। এক বছর আগেও মিরাজের বাড়ি ও অফিসে ৩ দিন ধরে অভিযান চালিয়েছিল আয়কর দফতর।
গত ৮ এপ্রিল ভবানীপুর কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দেন মমতা। মিরাজকে প্রস্তাবক হতে বলেছিলেন তিনি নিজেই। সেই প্রস্তাবে মিরাজ রাজিও হয়ে যান। বস্তুত, আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিংয়ে যখন তৃণমূলনেত্রী যখন মনোনয়ন জমা দিচ্ছিলেন, তখন সেখানে হাজির ছিলেন তিনি।
এদিকে ভোটের মুখে খোদ দলনেত্রীর প্রস্তাবকের বাড়িতে আয়কর হানায় সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। ব্রাত্য বসু বলেন, 'এটা আগাম প্রতিহিংসা। কখনও দেখেছেন একের এক প্রার্থীর বাড়িতে তল্লাশি'। তাঁর অভিযোগ, 'প্রার্থীকে ভোট থেকে সরিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখা আর SIR করে ভোট কাটছে। কাল সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের জয় হয়েছে। ক্ষিপ্ত হয়ে দিল্লি জমিদাররা লেঠেল বাহিনী পাঠাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীক উত্যক্ত করার চেষ্টা করছে'।
