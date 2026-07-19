'পশ্চিমবঙ্গ সবসময় পাঁচ কদম এগিয়ে থাকে', কলকাতায় এবার 'মিউজিয়াম অফ ওয়ার্ড'!

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: দেশের মধ্যে প্রথম। কলকাতায় এবার 'মিউজিয়াম অফ ওয়ার্ড'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গ দেশের থেকে সবসময় পাঁচ কদম এগিয়ে থাকে'।
শব্দের জাদুঘর 'শব্দলোক'। আজ, রবিবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এই মিউজিয়ামের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় অমিত শাহ। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে সংকীর্ণতার কোনও জায়গা নেই। সংকীর্ণতা ভারতীয় সংস্কৃতির চিহ্ন হতে পারে না। আমরা কারোর বিচারধারায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারি না'।
শাহের কথায়, 'এখানে যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে ভারতীয় চেতনার অন্যতম স্তম্ভ হয়ে যাবে এই রাজ্য। গত নয় সপ্তাহ ধরে বাংলার সরকারের প্রত্যেকটি গতিবিধি আমি লক্ষ্য করেছি। প্রত্যেক স্কুলে বন্দে মাতরম গাওয়া হচ্ছে। এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। আর এই বিশেষ বছরে এই মিউজিয়ামও উদ্বোধন হল'। জানান, 'আমার মনের একটা কথা আমি শুভেন্দুকে চিঠিতে লিখেছি। আমার বিশ্বাস, শুভেন্দু আমার সেই স্বপ্ন নিশ্চয়ই পূরণ করবে।পাঁচ মিনিট সময় ছিল। ২৮ মিনিট ধরে মিউজিয়াম দেখেছি। ভবিষ্যতে দুই তিন ঘন্টা ধরে দেখতে চাই'।
২০২০ সালে এই শব্দের জাদূঘর বা 'মিউজিয়াম অফ ওয়ার্ড' তৈরির পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ভারত সরকার নির্দেশ দিয়েছিল সমস্ত ভাষার পান্ডুলিপি সংরক্ষন করার জন্য। আগের সরকার সেই কথা রাখেনি। আমরা দু মাসে করেছি'। ন্যাশনাল লাইব্রেরি বেলভেডিয়ার হাউসে এই শব্দ মিউজিয়ামে থাকছে ৯ গ্যালারি। যেখানে মোট ২২ ভারতীয় ভাষার যেখানে ভাষার বিবর্তন,পাণ্ডুলিপি, মুদ্রিত গ্রন্থ, মৌখিক ঐতিহ্য এবং আধুনিক ডিজিটাল ভাষা-সংস্কৃতির নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। অসমিয়া, বাংলা, গুজরাটি, হিন্দি, কন্নড়, কাশ্মীরি, কোঙ্কনি, মালয়ালম, মণিপুরি, মারাঠি, নেপালি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, সংস্কৃত, সিন্ধি, তামিল, তেলেগু, উর্দু, বোডো, সাঁওতালি, মৈথিলি এবং ডোগরি।
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