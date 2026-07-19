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'পশ্চিমবঙ্গ সবসময় পাঁচ কদম এগিয়ে থাকে', কলকাতায় এবার 'মিউজিয়াম অফ ওয়ার্ড'!

Museum of Word Kolkata: ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এই মিউজিয়ামের উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় অমিত শাহ। বললেন,  'আমাদের দেশে সংকীর্ণতার কোনও জায়গা নেই। সংকীর্ণতা ভারতীয় সংস্কৃতির চিহ্ন হতে পারে না। আমরা কারোর বিচারধারায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারি না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 19, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:36 PM IST
'পশ্চিমবঙ্গ সবসময় পাঁচ কদম এগিয়ে থাকে', কলকাতায় এবার 'মিউজিয়াম অফ ওয়ার্ড'!
Image Credit: কলকাতায় এবার &#039;মিউজিয়াম অফ ওয়ার্ড&#039;!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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