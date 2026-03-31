Zee News Bengali
  • Pawan Ruia arrest: ৩১৭ কোটি টাকার প্রতারণা: ইকোপার্কে সাইবার ক্রাইম উইঙের জালে জেসপ-ডানলপের মালিক, পবন রুইয়ার পতন

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 31, 2026, 06:58 PM IST
গ্রেফতার শিল্পপতি পবন রুইয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কয়েক কোটি টাকার 'প্রতারণা'। গ্রেফতার শিল্পপতি পবন রুইয়া। কলকাতার ইকো পার্ক থেকে জেসপের মালিককে গ্রেফতার করল সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ। কবে? আজ, মঙ্গলবার।

এর আগে, ৩১৫ কোটি টাকার সাইবার প্রতারণার মামলায় নাম জড়িয়েছিল পবন রুইয়া। অভিযুক্ত ছিলেন তাঁর পরিবারের লোকেরা। কিন্তু পুলিস FIR দায়ের করতেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পবন। আগাম জমিনের আবেদন জানান তিনি। সেই আবেদন মঞ্জুরও করে দেয় আদালত।

হাইকোর্টে  পবন রুইয়ার আগাম জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেছিল রাজ্য। রাজ্যের বক্তব্য ছিল, নিজেকে শিল্পপতি হিসেবে দাবি করলেও পবনে অবদান কী? ডানলপ-জেসপ কারখানার মতো কারখানা কিনে যন্ত্রপাতি বিক্রি দিচ্ছিলেন। শেষপর্যন্ত রাজ্যকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। মামলাকারীর আইনজীবী পাল্টা সওয়াল, পবনরা তিন পুরুষ ধরে এ রাজ্যে বাস করছেন। তাঁদের সব ব্যবসাই আইনসিদ্ধ। শেষে শর্তসাপেক্ষে পবন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জামিন আবেদন মঞ্জুর করে আদালত।

এর আগে, ২০১৬ সালে জেসপের বিভিন্ন কারখানায় বিভিন্ন কারখানা যন্ত্রপাতি চুরির অভিযোগে অবশ্য গ্রেফতার হতে হয়েছিল পবন রুইয়াকে। দিল্লিতে থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছিল সিআইডি। রেলের তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল, কয়েক বছর আগে  জেসপকে ৫০ কোটি টাকার সামগ্রী সরবারহ করে রেল। জানতে চাওয়া হয়, সামগ্রীগুলি আছে নাকি চুরি হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের গোয়েন্দাদের সঙ্গে নিয়ে দমদমে জেসপের বন্ধ কারখানা পরিদর্শনও করেছিলেন রেলের আধিকারিকরা। এরপরই মামলা রুজু করে সিআইডি।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

