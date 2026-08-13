/কলকাতার নামী স্কুলে তুলকালাম! একের পর এক ছাত্রী গুরুতর অসুস্থ, কীসের আতঙ্ক?

অয়ন শর্মা: দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস-এর অসুস্থ ছাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার সকালে আরও এক ছাত্রীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। এই নিয়ে হাসপাতালটিতে ভর্তি থাকা মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯ জনে।
গত বুধবার পর্যন্ত আরজি করে এই স্কুলের ৮ ছাত্রী চিকিৎসাধীন ছিল। স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী, আক্রান্ত প্রত্যেকের শরীরেই ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এর আগে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে ৬ জনের শরীরে এই সংক্রমণের উপস্থিতি নিশ্চিত করা গিয়েছে। পরবর্তীতে সেই সংখ্যা আরও ২ জন বৃদ্ধি পেয়ে ৮ হয়। আজ সকালে নতুন করে আর এক শিশু ভর্তি হওয়ায় বর্তমানে মোট ৯ জন শিশু পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে।
স্কুলটিতে আচমকা ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় অভিভাবক ও স্বাস্থ্য দফতরের মধ্যে চিন্তা বাড়ছে। আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত কবে?
গত সোমবার আচমকাই একযোগে অসুস্থ হয়ে পড়ে দ্য পার্ক ইনস্টিটিউট ফর গার্লস স্কুলের ২৫ ছাত্রী। তাদের সকলকে ভর্তি করানো হয় আর জি কর হাসপাতালে। পরবর্তী সময়ে অসুস্থ ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০-এ। ঘটনার তদন্তে নামে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এমনকী, স্বাস্থ্য দফতরের এই তদন্তকারী দল ও ফুড সেফটি অফিসাররা সরাসরি পার্ক ইনস্টিটিউশনে পরিদর্শন করেন।
ফুড সেফটি অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে এই যৌথ দল হস্টেলের রান্নাঘর ও সেন্ট্রাল কিচেন ঘুরে খাবারের নমুনা ও পানীয় জল সংগ্রহ করেন। এই কিচেন থেকেই প্রতিদিন আশপাশের ৫৩টি প্রাইমারি আর ১৫টি আপার প্রাইমারি স্কুলেও খাবার পাঠানো হয়। তাই আর কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সব স্যাম্পেল ল্যাবে পাঠানো হয় টেস্টের জন্য। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে অভিভাবকেরা।
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