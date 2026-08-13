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কলকাতার নামী স্কুলে তুলকালাম! একের পর এক ছাত্রী গুরুতর অসুস্থ, কীসের আতঙ্ক?

Park Institution for Girls: এদিকে আজ সকালে কিছুক্ষণ আগে আরও একজন পড়ুয়া কে ভর্তি করা হলো আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে। সব মিলিয়ে আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দ্যা পার্ক ইনস্টিটিউশন ফর গার্লসের ৯ জন পড়ুয়া এখন ভর্তি রয়েছেন পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 13, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:16 AM IST
কলকাতার নামী স্কুলে তুলকালাম! একের পর এক ছাত্রী গুরুতর অসুস্থ, কীসের আতঙ্ক?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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