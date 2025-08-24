English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sonarpur: অন্য মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ লিভ ইন পার্টনার। রাগের মাথায় প্রেমিকের চোখে ধারাল অস্ত্রের কোপ বসাল প্রেমিকা। সোনারপুরে তীব্র চাঞ্চল্য।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 24, 2025, 10:58 AM IST
Live in Partner: সোনারপুরে শোরগোল! অন্য মহিলার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি, লিভ-ইন পার্টনারের চোখে ছু*রির কো*প...

তথাগত চক্রবর্তী: লিভ-ইন পার্টনারকে ছুরি দিয়ে চোখে আঘাত, সোনারপুরে গ্রেফতার মহিলা রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে ঘটে গেল রোমহর্ষক ঘটনা। লিভ-ইন পার্টনারের চোখে ছুরি চালানোর অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতের নাম প্রতিমা দাস।

অভিযোগ, দীর্ঘদিনের সহবাসের সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনের জেরেই এই রক্তাক্ত পরিণতি। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১২ বছর ধরে প্রতিমা দাস ও শ্যামল দাস একসঙ্গে বসবাস করছিলেন। তাঁদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক না থাকলেও স্থানীয় মহলে তাঁরা দম্পতি হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তবে সম্প্রতি শ্যামল দাসের সঙ্গে অন্য এক মহিলার ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। এই সম্পর্কের বিষয়টি জানার পর থেকেই তাঁদের মধ্যে অশান্তি বেড়ে ওঠে। অভিযোগকারীর বক্তব্য, ওই সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই প্রায়শই বাদানুবাদ হত দুজনের মধ্যে।

ঘটনার দিনও বাগ্‌বিতণ্ডা চলছিল। সেই সময় আচমকাই প্রতিমা দাস রান্নাঘর থেকে একটি ধারাল ছুরি নিয়ে এসে শ্যামল দাসের চোখে আঘাত করেন। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন শ্যামল। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন আছেন। ঘটনার পর শ্যামল দাসের পক্ষ থেকে সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতেই দ্রুত পদক্ষেপ নেয় পুলিস এবং প্রতিমা দাসকে গ্রেফতার করে।

ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারীরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রতিবেশীদের অনেকেই বলছেন, বছরাধিককাল ধরে একসঙ্গে থাকার পর সম্পর্কের এমন রক্তাক্ত পরিণতি ভয়াবহ নজির হয়ে রইল। পুলিসের তদন্তে শেষ পর্যন্ত কী উঠে আসে, সেদিকেই এখন নজর সবার।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

live in partnerSonarpur Newscrime newsRelationship CrimeBengal breaking news
