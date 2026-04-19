English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
I-PAC Controversy: ভোটের মুখে কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে I-PAC? স্পষ্ট বার্তায় কী জানাল শাসকদল

West Bengal Assembly Election 2026: আইপ্যাক-এর টিম তৃণমূলের সঙ্গে মিলে পুরোদমে কাজ করছে। রাজ্যজুড়ে নির্বাচনী প্রচার এবং অন্যান্য কর্মসূচি আগে থেকেই যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই চলছে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 19, 2026, 01:31 PM IST
প্রবীর চক্রবর্তী: ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্য়াক! দাবি করা হচ্ছিল, আগামী ২০ দিনের জন্য এই সংস্থা বাংলায় তাদের সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত রেখেছে! রবিবার সকাল থেকে এমনই খবর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে এই দাবিকে সম্পূর্ণ ‘ভিত্তিহীন’ এবং ‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল।

Add Zee News as a Preferred Source

তৃণমূল কংগ্রেসের (AITC) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের খবর ভুয়ো। আসলে ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর একটি পরিকল্পিত অপচেষ্টা। আইপ্যাকের পশ্চিমবঙ্গ শাখা বর্তমানে তৃণমূলের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজ করছে এবং রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচার অভিযান চলছে। কোনো স্তরেই কাজ থামিয়ে রাখার প্রশ্ন ওঠে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই ধরনের ন্যারেটিভ তৈরি করে আসলে ভোটারদের মনোযোগ মূল ইস্যু থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আরও জানানো হয়, আইপ্যাক তৃণমূলের রণকৌশল সাজানো থেকে শুরু করে বুথ স্তরের কাজ- সবই পূর্ণ গতিতে করছে। যারা এই 'অপারেশন হল্ট' বা কাজ বন্ধের খবর ছড়াচ্ছে, তারা আসলে ময়দানের প্রকৃত পরিস্থিতি দেখে ভীত। বাংলার মানুষের মেজাজ এখন অত্যন্ত স্পষ্ট, আর সেই জনমতকে আড়াল করতেই এই ধরনের কুৎসা রটানো হচ্ছে।

তৃণমূল আরও জানিয়েছে, বাংলার মানুষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন। অতীতেও বহুবার এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু বাংলার ভোটাররা বরাবরই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আগামী ২৩ এবং ২৯ তারিখের ভোটগ্রহণে মানুষ এই অপপ্রচারের যোগ্য জবাব দেবেন বলে আত্মবিশ্বাসী শাসক শিবির। তাদের দাবি, বিরোধীদের এই ‘মিস-ইনফরমেশন’ বা ভুল তথ্যের রাজনীতি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে।

আসন্ন ৪ মে যখন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে, তখনই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে বাংলার মানুষ কোনো ভীতি বা মিথ্যে প্রচারের কাছে মাথা নত করেননি। তৃণমূলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে—বাংলার মানুষের রায়ই হবে চূড়ান্ত এবং সেই রায়ে প্রতিফলিত হবে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার সংকল্প। অন্যদিকে, এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত আই প্যাক কোনও বিবৃতি জারি করেনি।

উল্লেখ্য, এর আগে কয়লা কেলেঙ্কারি মামলায় আইপ্যাকের কলকাতা অফিস এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। সেই সময় খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তল্লাশিতে বাধা দেওয়া এবং নথি সরিয়ে ফেলার অভিযোগে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সেই মামলার রায় এখনও বিচারধীন। কিছুদিন আগে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হয় আই-প্যাকের অন্যতম পরিচালক ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিনেশ চান্দেলকে। সেই নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, আইপ্যাক বর্তমানে তৃণমূলের ‘চোখ ও কান’ হিসেবে কাজ করে। শাসকদলের বিভিন্ন বড় কর্মসূচিগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের নেপথ্যে রয়েছে এই আইপ্যাক। গত ২০২১ এবং ২০২৪-এর নির্বাচনে তৃণমূলের বিপুল জয়ের পেছনে আধুনিক প্রচার কৌশলে বড় অবদান রেখেছিল এই সংস্থা বলে মনে করা হয়। সেক্ষেত্রে এই খবর যদি সত্যি হয়, তবে সমস্যার মধ্যে পড়তে পারে তৃণমূল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
IPACWest bengalAITCelection campaignmisinformation
পরবর্তী
খবর

Salt lake Crime: সল্টলেকে সেনসেশন: অন্ধকারে খালপাড়ে তরুণীকে একলা ডেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্পা মালিক শিবেন্দ্র, দাঁতনখ পাপ্পু-রাকেশেরও
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: এবার বিরাট এক সিপিএম নেতার তৃণমূলে যোগ! ভোটবাংলায় অবিশ্ব...