  • Riju Dutta Suspension: টিকিট দেওয়ার জন্য ৫০ লাখ টাকার দাবি, ভোটের আগের ৬ মাস আইপ্যাকের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্ফোরক ঋজু

Riju Dutta on IPAC: শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ সাসপেন্ড তৃণমূলের ৩ মুখপাত্র। তাদের মধ্যে রয়েছেন ঋজু দত্তও...

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 10, 2026, 06:31 PM IST
প্রবীর চক্রবর্তী: শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে তৃণমূল সাসপেন্ড করেছে দলের মুখপাত্র ঋজু দত্তকে। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখপাত্র। তাঁর সাফ দাবি, তিনি দল বিরোধী কোনও মন্তব্য করেননি। শুধু বলেছেন, বিজেপি নেতারাই তাঁকে রক্ষা করেছেন। ফিরহাদ হাকিমের মেয়েও মুখ খুলেছেন। তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়নি। দল চলে গিয়েছিল আইপ্যাকের হাতে। তারাই দলকে ডুবিয়েছে।

শোকজের পর জবাব দেওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল ঋজুকে। তাঁর দাবি, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন কিন্তু তা যথাযত জায়গায় পৌঁছয়নি। তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। শীর্ষ নেতৃত্বের নাম নিয়ে কোনও অসম্মানজনবক কথা তিনি বলেননি বা  দলবিরোধী কথা বলেননি। শুধুমাত্র, বিজেপি তাঁকে রক্ষা করছে বলার জন্য তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। 

সাসপেন্ড হওয়ার পর তৃণমূলের ভোট কুশলী সংস্থা আইপ্যাকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ঋজু। তাঁর দাবি, ভোটের ৬ মাস আগে দলটি চলে গিয়েছিল আইপ্যাকের হাতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে কোনও ক্ষমতা ছিল না। অনেককে টিকিট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নিয়েছে আইপ্যাক। তাঁর কাছেও নাকি ৫০ লাখ টাকা চাওয়া হয়েছিল বলে তাঁর দাবি। সেই টাকা দিতে না পারায় টিকিট পাননি।

আইপ্যাকের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে ঋজু দত্ত বলেন, অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়কে আমরা দাদা বলতাম। যখন থেকে আইপ্যাক আর ক্যামাক স্ট্রিট বলল 'বস' বলতে হবে সেইদিন থেকে দলের পতন শুরু হল। আইপ্য়াক একটি বাণিজ্যিক সংস্থা। আমাদের দল থেকে শয়ে শয়ে কোটি টাকা নিয়েছিল ভোট কৌশল ঠিক করার জন্য। কিন্তু আমাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্বের দোষ হল, দলটাকে গত ৬ ধরে চালাত আইপ্যাক।

ঋজুর দাবি, দলের জেলার দায়িত্বে থাকা যেসব ছেলেদের আইপ্যাক বের করে দিয়েছে তারা এখন বলছে, আমরা আইপ্যাককে রিপোর্ট দিচ্ছি যে এই বিধানসভায় ১০,০০০ মাইনাস আর আইপ্যাক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রিপোর্ট দিচ্ছে ২০,০০০ প্লাস। ২২-২৪ বছরের ছেলেপিলে, কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায়কে, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলছে কীভাবে দল চালাতে হবে? দিদি এবং অভিষেকদাকে মেনে নিতে হবে যে গোটা দলটাকে আইপ্যাকের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

