Nandini Chakravorty: ছাব্বিশের আগে বড় চমক! রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, স্বরাষ্ট্রসচিব...

Nandini Chakravorty:  মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান সচিবের পদে নিয়োগ করা হল বিদায়ী মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে।  স্বরাষ্ট্রসচিব পদে এলেন জগদীশ প্রসাদ মীনা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 31, 2025, 08:44 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: হাতে আর মাত্র কয়েক মাস। ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটের আগে নবান্নে বড়সড় রদবদল। রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব হলেন নন্দিনী চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান সচিবের পদে নিয়োগ করা হল বিদায়ী মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে।  স্বরাষ্ট্রসচিব পদে এলেন জগদীশ প্রসাদ মীনা।

মুখ্যসচিব পদে মনোজ পন্থের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল চলতি বছরের জুনেই। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়ানোর আবেদন করেছিল রাজ্য সরকার। আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল। ছ মাসের সেই মেয়াদও এবার শেষ হল। কবে? আজ,বুধবার ৩১ ডিসেম্বর। এরপর বছর শেষের রাতেই মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ বেশ কয়েকটি প্রশাসনিক পদে নয়া নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিল নবান্ন। 

স্বরাষ্ট্র,পাহাড় ও পর্যটন দফতরের সচিব পদে কর্মরত ছিলেন নন্দিনী। ১ জানুয়ারি থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিবের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি।  স্রেফ স্বরাষ্ট্রই নয়, তাঁর হাতে বাকি দুটি দফতরেরও দায়িত্ব দেওয়া  হল জগদীশ প্রসাদ মীনাকে।

১৯৯৪ সালের আইএএস অফিসার নন্দিনী চক্রবর্তী। একসময়ে পর্যটন দফতরের প্রধান সচিব পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। এরপর বদলি করে দেওয়া হয় রাজ্যপালের প্রধান সচিব পদে। কিন্তু র রাজ্যপালের প্রধান সচিবের নন্দিনীকে হঠাত্‍-ই সরিয়ে দেওয়া হয়। স্বয়ং রাজ্যপালের ইচ্ছাতেই নাকি এই সিদ্ধান্ত! সূত্রের খবর তেমনই। তারপরেও অবশ্য বেশ কিছুদিন ওই মহিলা আইপিএস অফিসারকে রাজ্যপালের প্রধান সচিব পদেই বহাল রেখেছিল রাজ্য। শেষপর্যন্ত তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় নবান্ন।

এদিকে রাজ্যপালের  প্রধান সচিব পদে অব্য়াহতির পর ফের নিজের পুরানো দফতরেই ফেরেন নন্দিনী। আগে পর্যটন দফতরের প্রধান ছিলেন, এবার  বিশেষ সচিব হন। বস্তুত,  নন্দিনী চক্রবর্তীকে এবার আরও বড় দায়িত্ব দিয়ে জার্মানি পাঠিয়েছিলেন  মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন সঙ্গে মুখ্য়মন্ত্রীর সচিবালয়ের অন্য়তম আধিকারিক পিবি সেলিম-সহ আরও ৩ জন। ছাব্বিশের আগে সেই নন্দিনীই এবার রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষে।

এর আগে, হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর অবসরের পর রাজ্যের মুখ্যসচিব হয়েছিলেন বি পি গোপালিকা। তখন স্বরাষ্ট্রসচিব পদে কর্মরত ছিলেন তিনি।  বি পি গোপালিকার বদলে স্বরাষ্ট্রসচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছিল নন্দিনী চক্রবর্তীকে। সেই থেকে স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি।

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

