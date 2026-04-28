Mamata Banerjee Bhabanipur Vote Percentage Explained: মমতার 'মিনি ভারত' ভবানীপুরে কত শতাংশ হিন্দু, কত শতাংশ মুসলিম ভোট? প্রায় ৫০,০০০ নাম বাদ কি প্রভাব ফেলবে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে?

Mamata Banerjee Bhabanipur Vote Percentage Explained: মমতার 'মিনি ভারত' ভবানীপুরে কত শতাংশ হিন্দু, কত শতাংশ মুসলিম ভোট? প্রায় ৫০,০০০ নাম বাদ কি প্রভাব ফেলবে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে?
West Bengal Assembly election 2026 Mamata Banerjee Bhowanipore toughest battle: এবার ভবানীপুরে কী হবে? দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে এটাই যেন লাখ টাকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবানীপুরে বিজেপি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে চাইছে। আর তাই ভবানীপুর এবার মমতার জন্য মর্যাদার লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। রইল বিশ্লেষণ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাত পোহালেই দ্বিতীয় দফার ভোট। আর দ্বিতীয় দফার ভোটে সবচেয়ে হাইভোল্টেজ কেন্দ্র ভবানীপুর। যেখানে প্রার্থী খোদ তৃণমূল নেত্রী তথা বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। আর তার বিপক্ষে লড়ছেন বিজেপির 'জায়ান্ট কিলার' তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে ১,৯৫৬ ভোটে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজেপির হেভিওয়েট শুভেন্দু অধিকারীর লড়াই খোদ 'ঘরের মেয়ে'র মাটিতে। তাই দ্বিতীয় দফার ভোটে আমআদমি থেকে রাজনৈতিক সমালোচক-বিশ্লেষক সবার নজরে হাইভোল্টেজ ভবানীপুর।
২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে ১৪২ আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এই দফায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক হাই-প্রোফাইল প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। তবে সব আসনের মধ্যে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রটি-ই বিশেষভাবে নজর কাড়ছে। কারণ “মিনি ভারত” নামে পরিচিত এই কেন্দ্রে কলকাতা পুরসভার (KMC) আটটি ওয়ার্ড রয়েছে। এখানে বাঙালি হিন্দু, মুসলিম এবং রাজস্থান, গুজরাট, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে আসা মানুষের মিশ্র বসতি রয়েছে।
'পাখির চোখ' ভবানীপুর!
পালাবদলের সরকার গঠনের সময় থেকেই, ২০১১ সাল থেকেই ভবানীপুর আসনটি তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। এই আসন থেকেই বরাবর তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হয়ে আসছেন। তবে এবার ২০২৬ -এর বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুরে 'ঘরের মেয়ে' মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের লড়াই শক্ত হতে চলেছে বলে মনে করছেন অনেকেই। কারণ একসময়ের নিরাপদ আসন এবার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বিজেপি তাদের সবচেয়ে হেভিওয়েট প্রার্থী, 'জায়ান্ট কিলার', বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেই এই আসনে প্রার্থী করেছে। ভবানীপুর বিজয় যেন বিজেপির পাখির চোখ!
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভবানীপুর আসন
২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর আসনে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ সুব্রত বক্সী। পরে তিনি মমতার জন্য আসনটি ছেড়ে দেন। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় রেলমন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তী উপনির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৫৪,২১৩ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। এরপর ২০১৬ সালে বাম-কংগ্রেস জোটকে হারিয়ে ২৫,৩০১ ভোটে আসনটি ধরে রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। এই দুই নির্বাচনেই ভবানীপুরে বিজেপি কোনও বড় মুখকে প্রার্থী হিসেবে দেয়নি।
কিন্তু ২০২১ সাল থেকে বঙ্গ রাজনীতির ভোট-চিত্রটা পালটাতে শুরু করে। বিজেপি, বামফ্রন্টকে সরিয়ে বাংলায় তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। শুভেন্দু অধিকারীর দলবদল বড় মোড় এনে দেয় বঙ্গ রাজনীতিতে। ২০২১ সালে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু-মমতা মুখোমুখি দ্বৈরথ হয়। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে খুব অল্প ভোটের ব্যবধানে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। শুভেন্দু অধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে মাত্র ১৯৫৬ ভোটে হারিয়ে 'জায়ান্ট কিলার' হিসেবে উঠে আসেন। তবে ভবানীপুর থেকে জিতে মুখ্যমন্ত্রী পদ ধরে রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
এবার ভবানীপুরে কী হবে?
বাংলার ভোটে দ্বিতীয় দফার আগে এটাই যেন লাখ টাকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবানীপুরে বিজেপি এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে চাইছে। আর তাই ভবানীপুর এবার মমতার জন্য মর্যাদার লড়াই। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য ভবানীপুর সেই আসন, যা তাঁকে বিধানসভায় ফেরার পথ দেখিয়েছিল। ওদিকে বিজেপি শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নন্দীগ্রামের সাফল্য পুনরাবৃত্তি করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। এমনকি দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রচারে ভবানীপুরে বিজেপি জোরে মাইক বাজিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে মিটিং করতেও বাধা সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ।
যেখানে এক নির্বাচনী সভায় মমতাকে বলতে শোনা যায়, “যদি পারেন, ভোটটা আমায় দেবেন… আমাকে মিটিংটা পর্যন্ত করতে দিচ্ছে না।” এরপরই তিনি মঞ্চ ছেড়ে চলে যান। তিনি অভিযোগ করেন, পাশেই বিজেপির সভা থেকে তাঁর বক্তব্যে বার বার বিঘ্ন ঘটানো হচ্ছিল। আর এই ঘটনার পরই, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের “যদি পারেন” মন্তব্য নিয়ে নানাবিধ নানা প্রশ্ন উঠেছে। নানা মুনির নানা মত সামনে আসছে।
ভবানীপুর কেন “মিনি ভারত”?
“মিনি ভারত” নামে পরিচিত ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কলকাতা পুরসভার ৮টি ওয়ার্ড (৬৩, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৭ এবং ৮২) রয়েছে। যার প্রত্যেকটিই বর্তমানে তৃণমূলের কাউন্সিলরদের দখলে। এখানে প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটার অবাঙালি। যেমন গুজরাটি, মারোয়ারি, পাঞ্জাবি ও ওড়িয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। ভবানীপুরে প্রায় ৪২ শতাংশ বাঙালি হিন্দু, ৩৪ শতাংশ অবাঙালি হিন্দু। আর প্রায় ২৪ শতাংশ মুসলিম ভোটার রয়েছে। এছাড়া বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে আসা বহু মানুষও রয়েছেন।
ভবানীপুর ও SIR
এখন সাম্প্রতিক বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (SIR) বিতর্ক গোটা বাংলার ভোটব্যাংকেই নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ভবানীপুরে প্রায় ৪৭,০০০-এর বেশি নাম বাদ পড়েছে বলে খবর। যার মধ্যে ৪০ শতাংশের বেশি মুসলিম— যারা আবার তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক বলে দাবি। এছাড়া আরও ১৪,০০০ নাম এখনও যাচাইয়ের অধীনে রয়েছে। ফলে সবমিলিয়ে শুভেন্দু-মমতা দ্বৈরথের পাশাপাশি, এই এসআইআর-নাম বাদ ভবানীপুরের ভোটবাক্সে কী ছাপ ফেলে, সেটাও এখন দেখার। যার উত্তর মিলবে ৪ মে।
