Kakoli Ghosh Dastidar: বিজেপিতে নাম লেখাচ্ছেন কাকলি? নামহীন 'নতুন অধ্যায়' পোস্টে বড়সড় ইঙ্গিত কল্যাণের

Kakoli Ghosh Dastidar Joining BJP?: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় লিখেছেন, "এই নতুন অধ্যায় যেন খুব ভালোভাবে সফল হয়।" রাজনৈতিক বিশ্লেষক-সমালোচকদের মতে, কল্যাণের নিশানা যে কাকলি, তা বুঝতে বাকি থাকে না বিচক্ষণদের!
প্রবীর চক্রবর্তী: নাম না করে কাকলির দলবদলের জল্পনায় ঘি ঢাললেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়। রবিবারই দলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতির পদ ছেড়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। আর তারপর এদিনই নাম না করে এক্স হ্যান্ডেলে কাকলিকে খোঁচা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের! সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘদিনের সহকর্মী কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে আগামী দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়, নাম না করেই। আর সেই পোস্ট ঘিরেই শুরু হয়েছে জল্পনা!
কী লিখেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়?
নাম না করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "তোমার আগামীর পথ মসৃণ ও আরামদায়ক হোক। তোমার ও তোমার পরিবারের সকলের জন্য এক সুন্দর ভবিষ্যতের শুভেচ্ছা। আশা করছি, সম্ভবত, এবার আপনাকে ঘিরে থাকা সমস্ত কলঙ্ক ও বিতর্ক ধুয়েমুছে পরিষ্কার, সাফ-সুতরো হয়ে যাবে। শুভকামনা রইল — যেখানে তোমার আগের সমস্ত ব্যাখ্যা ব্যর্থ, সেখানে এই নতুন অধ্যায় যেন খুব ভালোভাবে সফল হয়।"
May your journey ahead be smooth and comfortable. Wishing you and your family a wonderful future ahead. Perhaps now, at long last, all the stains and controversies surrounding you will finally be washed away and neatly erased.— Kalyan Banerjee (@KBanerjee_AITC) May 25, 2026
Best wishes — may this new chapter succeed where all…
বলতে দ্বিধা নেই যে, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় এই পোস্ট করার পরই তা ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়ে যায়। সবার মনে প্রশ্ন একটাই, কাকলিকে উদ্দেশ্য করেই কি একথা লিখেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়? যদিও তা খোলসা করেননি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষক-সমালোচকদের মতে, কল্যাণের নিশানা যে কাকলি, তা বুঝতে বাকি থাকে না বিচক্ষণদের!
প্রসঙ্গত, ৪ মে বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকেই দলের সঙ্গে কাকলির সংঘাত অন্য মাত্রা পেয়েছে। বিধানসভা ভোটে খারাপ ফলের নৈতিক দায় নিয়ে রবিবারই বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। দুর্নীতি প্রসঙ্গে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।
উল্লেখ্য, ১৪ মে কালীঘাটে তৃণমূল সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় সিদ্ধান্ত নেন যে, এবার তৃণমূলের সংসদীয় দলের মুখ্যসচেতক হবেন কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যে পদে এতদিন ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এরপরই ফেসবুকে কাকলির বিস্ফোরক পোস্ট! যেখানে তিনি লেখেন, দলকে এতদিনের নিঃস্বার্থ সেবার 'পুরস্কার' পেলেন বলে! বারাসতের তৃণমূল সাংসদের সেই পোস্ট নিয়ে জলঘোলাও কম হয়নি।
ওদিকে তৃণমূলের অন্দরে কাকলি 'বেসুরো' হতেই তাঁকে ‘ওয়াই প্লাস’ (Y+ Category) ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। যেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় সহ অন্যান্য তৃণমীল নেতাদের নিরাপত্তা কমেছে, সেখানে কাকলির ক্ষেত্রে কেন উলটপুরাণ? তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। ভুরু কুঁচকেছেন। যা অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। এই সবই শিবির-সমীকরণ বদলের ইঙ্গিত কিনা, এখন সেটাই দেখার। যার উত্তর একমাত্র সময়ের হাতে।
