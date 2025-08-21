Nausad Siddique: আন্দোলনে নেমে গ্রেফতার নওশাদ, ভাইজানের মুক্তির দাবিতে আদালত চত্বরে তুমুল বিক্ষোভ আইএসএফের

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
আন্দোলনে নেমে গ্রেফতার নওশাদ, ভাইজানের মুক্তির দাবিতে আদালত চত্বরে তুমুল বিক্ষোভ আইএসএফের

Nausad Siddique: ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে গতকাল ধর্মতলায় সমাবেশ করে আইএসএফ। সেই সমাবেশ থেকে আইএসএফ সমর্থকরা গিয়ে বসতে চান মেট্রো চ্যানেলে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 21, 2025, 01:34 PM IST
ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে গতকাল ধর্মতলায় সমাবেশ করে আইএসএফ। সেই সমাবেশ থেকে আইএসএফ সমর্থকরা গিয়ে বসতে চান মেট্রো চ্যানেলে

অয়ন ঘোষাল ও পিয়ালী মিত্র: গতকাল ধর্মতলায় আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। আজ তাঁকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে নিয়ে আসা হবে। তার আগেই সেখানে হাজির হয়ে  তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন আইএসএফ কর্মী-সমর্থকরা।

নওশাদের আইনজীবী বলেন, জোড়াসাঁকো থানা থেকে বলা হয়েছে ওঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মৌখিক জানানো হয়েছে। কোনও কেস নম্বর পাইনি। কোন কোন ধারায় মামলা করা হয়েছে তাও জানানো হয়নি। আমাদের প্রায় একশো ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বলেছে ব্যাঙ্শাল কোর্টে পাঠানো হবে। 

উল্লেখ্য, ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে গতকাল ধর্মতলায় সমাবেশ করে আইএসএফ। সেই সমাবেশ থেকে আইএসএফ সমর্থকরা গিয়ে বসতে চান মেট্রো চ্যানেলে। আইএসএফ সমর্থকরা সেই আয়োজন শুরু করতেই বাধা দেয় পুলিস। শুরু হয়ে যায় নওশাদের সঙ্গে পুলিসের ধস্তাধস্তি। নওশাদকে আটক করে পুলিস। তার অভিযোগ তাকে বুকে ঘুঁসি মেরেছে পুলিস। 

ধর্মতলায় আইএসএফ জামায়েত করবে জেনে আগেভাগেই সেখানে উপস্থিত ছিল বিপুল সংখ্যায় পুলিস। আর মেট্রো চ্যানেলে বসার চেষ্টা করতেই আইএসএফ সমর্থকদের তাড়া করে পুলিস তাদের পার্কস্ট্রিটের দিকে নিয়ে যায় পুলিস।

উল্লেখ্য,  আজ নওশাদ সিদ্দিকিকে আদালতে পেশ করা হবে। পাশাপাশি প্রায় ৯৫ জন আইএসএফ সমর্থকেও গ্রেফতার করা হয়। পুলিসের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে নওশাদের বিরুদ্ধে। আজ ভোর রাতে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। ওই গ্রেফতারের প্রতিবাদে হাড়োয়া-সহ অন্যান্য জায়গায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান আইএসএফ সমর্থকরা। কলকাতায় আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে উত্তাল ভাঙড়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ভাঙড় জুড়ে শুরু হয়েছে ধারাবাহিক প্রতিবাদ মিছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় দু’নম্বর ব্লকের পাকাপোল, সাতুলিয়া, শানপুকুর-সহ একাধিক এলাকায় আইএসএফ কর্মী-সমর্থকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। মিছিলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি মহিলাদেরও উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আরও এলাকায় প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হতে পারে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে পুলিশ।

জোড়াসাঁকো থানা থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে ব্যাঙ্কশাল আদালতে। এর জন্য কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, আদালত চত্বরেও কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে। আদালতের বাইরে আইএসএফের কর্মী-সমর্থকরা জমা হন। আইএসএফ সমর্থকদের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্যই গ্রেফতার করা হয়েছেন নওশাদকে।

