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'একই সিম্বল দুটি দল চাইলে কমিশনের কাজ কি হবে'? ISF-র প্রতীক মামলায় প্রশ্ন হাইকোর্টের

ISF symbol case:  'কর্তৃপক্ষ এমন ভাবে কাজ করুক যাতে পরে তাদের প্রশ্নের মুখে পড়তে না হয়। কোর্টকেও পরে হস্তক্ষেপ করতে না হয়। আগের সিম্বল পাওয়া তাদের অধিকার হয়তো নয়, কিন্তু এটা তাদের চাওয়া স্বাভাবিক। সেটা না করে আপনারা অন্য একটা দলকে কি করে দিলেন সেই সিম্বল'! 

Published: Sep 28, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 04:46 PM IST
'একই সিম্বল দুটি দল চাইলে কমিশনের কাজ কি হবে'? ISF-র প্রতীক মামলায় প্রশ্ন হাইকোর্টের
Image Credit: হাইকোর্টে ISF-র প্রতীক মামলা

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