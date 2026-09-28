'একই সিম্বল দুটি দল চাইলে কমিশনের কাজ কি হবে'? ISF-র প্রতীক মামলায় প্রশ্ন হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: 'একই সিম্বল দুটি দল চাইলে কমিশনের কাজ কি হবে'? ISF-র প্রতীক মামলায় প্রশ্ন হাইকোর্টের। সওয়াল-জবাব শেষে রায়দান স্থগিত রাখল হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চ।
'খাম কেড়ে কেন আলমারি'? নয়া প্রতীকে ভোটে লড়তে রাজি নন ISF বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন তিনি। আজ, সোমবার মামলাটির শুনানি হয় বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে।
শুনানিতে বিচারপতি জানতে চান, 'একই সিম্বল দুটি দল চাইলে কমিশনের কাজ কি হবে? একটা একজন আরেকটা আরেকজন এমন'? বলেন, 'যদি নির্বাচন কমিশন প্রাইভেট পার্টির দ্বারা চালিত হয় তাহলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। অথরিটি স্বচ্ছ না হলে এইটাই হবে'। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, 'কর্তৃপক্ষ এমন ভাবে কাজ করুক যাতে পরে তাদের প্রশ্নের মুখে পড়তে না হয়। কোর্টকেও পরে হস্তক্ষেপ করতে না হয়। আগের সিম্বল পাওয়া তাদের অধিকার হয়তো নয়, কিন্তু এটা তাদের চাওয়া স্বাভাবিক। সেটা না করে আপনারা অন্য একটা দলকে কি করে দিলেন সেই সিম্বল'!
কমিশনের তরফে আদালতকে জানানো হয়, 'একটা ভোটের ফল বেরিয়ে গেলেই ভোট শেষ। ফ্রি সিম্বল দেওয়ার ক্ষেত্রে কমিশন শেষ কথা। কারোর কোনো অধিকার নেই'। এরপর মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে উদ্দেশ্য় করে বিচারপতি বলেন, 'সব প্রক্রিয়া হয়ে গিয়েছে, এখন কোর্ট কি করবে'? বিকাশরঞ্জন বলেন, 'প্রয়োজনে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হোক। এটা উপনির্বাচন। এটা পিছিয়ে গেলে সংবিধান সংকট তৈরি হবে না'।
তৃণমূলের দুই শিবিরের দ্বন্দ্বে প্রতীক হারিয়েছে ISF। যে প্রতীকে ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে লড়েছিল আব্বাস সিদ্দিকীর তৈরি দল, সেই প্রতীক এখন ঋতব্রত শিবিরের। কমিশনের বেছে দেওয়া 'খাম' প্রতীকে উপনির্বাচনে লড়বে 'ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস'। আর ISF? 'খামে'র বদলে তাদের আলমারি প্রতীক দিয়েছে কমিশন। কারণ, উপনির্বাচনে নন্দীগ্রামে প্রার্থী দিয়েছে ISF, লড়ছে ঋতশিবিরও। কমিশনের নিয়মে কোনও নির্বাচনে একই প্রতীকে দুই প্রার্থী লড়তে পারেন না।
আসলে, কমিশনে ISF এখনও পশ্চিমবঙ্গে ‘স্বীকৃত রাজ্য দল’ নয়। ফলে তাদের নিজস্ব বা সংরক্ষিত প্রতীকও নেই। জোড়াফুল প্রতীক ফ্রিজ হওয়ার পর, কমিশনের তালিকা থেকে বিকল্প প্রতীক ও নাম বেছে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মমতা ও ঋতশিবিরকে। ঋতশিবির যে তিনটে প্রতীক পাঠিয়েছিল, তারমধ্যে একটি ছিল খাম। শেষপর্যন্ত ওই খাম প্রতীকেই সিলমোহর দেয় কমিশন।
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