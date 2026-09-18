ঋতশিবির 'খাম' পেতেই বিপাকে ISF! কমিশনকে চিঠি নওশাদের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: উপনির্বাচনের মুখে প্রতীক-সংকট। তৃণমূলের জোড়াফুল 'ফ্রিজ' হতেই এবার বিপাকে ISF। নওশাদ সিদ্দিকী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'আমরা ইতিমধ্য়েই কমিশনকে চিঠি দিয়েছি। আগামীকাল প্রতীক বিতরণের বিষয় আছে। কমিশন কী করছে, সেটা দেখছি। তারপর প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ নেব'।
এ রাজ্যে ISF-র একমাত্র বিধায়কের স্পষ্ট কথা, '২০২৬ সালে নির্বাচনের জন্য আমাদের ফ্রি সিম্বল থেকে এই সিম্বল নির্বাচন কমিশন থেকে দেওয়া হয়েছিল। আমরা সিম্বল থেকে সরব না। গা জোয়ারি চলবে না। সিম্বলটা কাকে দিয়েছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে। যাদের দিচ্ছে তাদের সাথে শাসক দলের কি সম্পর্ক'? বলেন, 'সিম্বলের একটা গুরুত্ব আছে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ সিম্বল দেখে ভোট দেয় । যে দল এটা পেয়েছে তাদের দুটো অনুষ্ঠানে কোন লোক হয়নি। তাই তাদের কিছুটা পাইয়ে দেবার জন্য এটা করা হয়েছে। কারণ এটা অলি - গলিতে পরিচিত, মহল্লায় পরিচিত'।
ছাব্বিশে ছারখার তৃণমূল। দুই শিবিরের দ্বন্দ্বে আপাতত 'ফ্রিজ' জোড়াফুলও। দুই শিবিরকে আলাদা নাম ও প্রতীক বেছে দিয়েছে কমিশন। ঋতশিবির হল ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস, প্রতীক 'খাম'। আর তাতেই রীতিমতো ক্ষুদ্ধ ISF। কারণ, কমিশনের নিয়মে পশ্চিমবঙ্গে ‘স্বীকৃত রাজ্য দল’ নয়। ফলে তাদের নিজস্ব বা সংরক্ষিত প্রতীকও নেই। ২০২১ সালে খাম প্রতীকে ভোটে লড়েছিল আব্বাস সিদ্দিকীর তৈরি দলটি। এরপর চব্বিশে লোকসভা ভোটে আর ছাব্বিশ বিধানসভা নির্বাচনে ISF-র প্রতীক ছিল খামই। উপনির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে ISF, লড়ছে ঋতশিবিরও। দুই শিবিরেও প্রতীক খাম। এখনও কমিশনের নিয়মে কোনও নির্বাচনে একই প্রতীকে দুই প্রার্থী লড়তে পারেন না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)