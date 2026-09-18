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ঋতশিবির 'খাম' পেতেই বিপাকে ISF! কমিশনকে চিঠি নওশাদের

ISF symbol crisis: '২০২৬ সালে নির্বাচনের জন্য আমাদের ফ্রি সিম্বল থেকে এই সিম্বল নির্বাচন কমিশন থেকে দেওয়া হয়েছিল। আমরা সিম্বল থেকে সরব না। গা জোয়ারি চলবে না। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 18, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:56 PM IST
ঋতশিবির 'খাম' পেতেই বিপাকে ISF! কমিশনকে চিঠি নওশাদের
Image Credit: ঋতশিবির &#039;খাম&#039; পেতেই বিপাকে ISF!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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